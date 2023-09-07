مذكرة تفاهم بين الأردن وإيرلندا لإنشاء مشاورات سياسية

مذكرة تفاهم بين الأردن وإيرلندا لإنشاء مشاورات سياسية
التاريخ
9/7/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغربين ايمن الصفدي ونظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن، اليوم في مقر الوزارة، على مذكرة تفاهم لإنشاء مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية في إيرلندا ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.
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