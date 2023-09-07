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مذكرة تفاهم بين الأردن وإيرلندا لإنشاء مشاورات سياسية

9/7/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقّع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغربين ايمن الصفدي ونظيره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن، اليوم في مقر الوزارة، على مذكرة تفاهم لإنشاء مشاورات سياسية بين وزارة الخارجية في ‎إيرلندا ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.



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