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الصفدي: الأردن لن يكون قادرا على استقبال لاجئين أكثر

9/7/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، إن الأردن لن يكون قادرا على استقبال المزيد من اللاجئين.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، إنهما بحثا "جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وقرار مجلس الأمن 2254 ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويلبي حقوقه وطموحاته المشروعة في وطن آمن مستقر ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها وينهي التهديدات التي تنتجها الأزمة للمنطقة من إرهاب وتهريب للمخدرات".
وتحدث الصفدي عن علاقات "صداقة قوية ومواقف واضحة" بين الأردن وأيرلندا في "دعم جهود تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى "تحركات مستمرة ومواقف ثابتة" لأيرلندا في "دعم جهود تحقيق السلام العادل والدائم على أساس حلال الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية".
وبحث الصفدي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الأيرلندي ميهال مارتن، "آفاق تعزيز التعاون بين بلدينا في المجالات الاقتصادية السياحية والدفاعية والأمنية والثقافية"، وأكدا "استمرار العمل على توسعة التعاون في قطاعات حيوية مثل السياحة والاستثمار والتعليم" بحسب ما ذكر الصفدي.
وأشار الصفدي إلى أن "ارتفاع ملحوظ في عدد السياح الأيرلنديين إلى المملكة وزيادة في عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في أيرلندا"، مؤكدا الحرص المشترك بين الأردن وأيرلندا على زيادة التعاون.
ولفت النظر إلى "نمو كبير في برنامج العلماء الشباب الذي تدعمه أيرلندا ويوفر فرصا للتعاون في تشجيع إبداعات الشباب وتطوير قدراتهم في المجالات العلمية".-(المملكة)



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