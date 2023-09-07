تمرين وطني للوقوف على الجاهزية للتعامل مع الزلازل
التاريخ
9/7/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ينفذ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، تمريناً وطنياً ميدانياً (درب الأمان 3) خلال النصف الثاني من أيلول الحالي، للوقوف على مدى الاستعداد والجاهزية من قبل المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها، يرافقه عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وتواجد أمني كثيف في عدة مناطق.
ويرتكز التمرين على اختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال الزلزال وبعد وقوعه.
كما تهدف الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل إلى التخفيف من آثارها، من خلال تحديث المعايير والاشتراطات على المباني قيد الإنشاء وتطبيقها وتدعيم المباني المُنشأة، وذلك من خلال حشد الجهد الوطني التكاملي لتسخير جميع الأدوات لقائد الأزمة، بما يضمن تدفق معلوماتي وإحصائي دقيق يعزّز الاستجابة للكارثة.
وأكد المركز أن تمرين (درب الأمان 3)، يُنفّذ ضمن الخطة التدريبية التي تعزّز الاستعداد والاستجابة لجميع الأزمات والكوارث الوطنية، حمايةً لحياة وممتلكات المواطنين.-(بترا)
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