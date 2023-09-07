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تحويلة مرورية على طريق عمان - الزرقاء

9/7/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، تحويل حركة السير بشكل مؤقت اعتبارا من منتصف ليلة اليوم الخميس، ولغاية ظهر يوم غد الجمعة، على جزء من طريق عمان - الزرقاء (أتوستراد)؛ لغايات تركيب جسر مشاة على مدخل نفق الزيتونة ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان - الزرقاء (الحزمة الرابعة).

وبحسب بيان للوزارة، سيتم تحويل السير للقادمين من عمان باتجاه الزرقاء يميناً إلى مثلث وادي العش، ثم يساراً (تحويلة رقم 1) باتجاه طريق جابر، ويساراً باتجاه وادي الحجر.

وأضافت الوزارة: تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان إلى يمين نفق الزيتونة باتجاه إشارة مستشفى الزيتونة، ثم يمين الإشارة إلى طريق وادي الحجر، مع الأخذ بعين الاعتبار فتح الطريق لمراجعي مستشفى الزيتونة.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وعناصر السلامة العامة كافة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان. (بترا)



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