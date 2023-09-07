إجازة بطقس صيفي وانخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد

إجازة بطقس صيفي وانخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد
التاريخ
9/7/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أصدرت دائرة الأرصاد الجوية ، نشرتها الجوية التفصيلية لظهر الخميس لـ 4 أيام.
وتكون الأجواء حارة نسبياً في اغلب المناطق وحارة في الأغوار و البحر الميت و العقبة من اليوم حتى السبت ، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الاحد ، لتسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
وتاليا التفاصيل :
النظام الجوي المؤثر: كتلة هوائية حارة نسبيا.
الخميس: 07/09/2023م
نهارا: الأجواء حارة نسبياً في اغلب المناطق وحارة في الأغوار و البحر الميت و العقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
** درجات الحرارة المتوقعة :
المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى
شرق عمان / 35 / 23
غرب عمان / 33 / 21
المرتفعات الشمالية / 32 / 20
مرتفعات الشراه / 32 / 19
مناطق البادية / 39 / 24
مناطق السهول / 36 / 23
الأغوار الشمالية / 41 / 26
الأغوار الوسطى / 42 / 27
الأغوار الجنوبية / 41 / 28
البحر الميت / 41 / 27
العقبة / 41 / 29
الجمعة: 08/09/2023م
نهارا: ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة بوجه عام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء خاصة في شرق المملكة.
ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام ،والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
** التحذيرات:
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة خاصة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.
** درجات الحرارة المتوقعة :
المدينة / درجة الحرارة °
/ العظمى / الصغرى
شرق عمان / 36 / 24
غرب عمان / 34 / 22
المرتفعات الشمالية / 32 / 21
مرتفعات الشراه / 33 / 20
مناطق البادية / 40 / 25
مناطق السهول / 36 / 24
الأغوار الشمالية / 41 / 27
الأغوار الوسطى / 41 / 28
الأغوار الجنوبية / 42 / 29
البحر الميت / 41 / 28
العقبة / 42 / 29
السبت : 09/09/2023م
نهارا: انخفاض قليل على درجات الحرارة ،الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الاخر.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
** درجات الحرارة المتوقعة :
المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى
شرق عمان / 35 / 20
غرب عمان / 33 / 18
المرتفعات الشمالية / 31 / 17
مرتفعات الشراه / 32 / 16
مناطق البادية / 39 / 21
مناطق السهول / 35 / 20
الأغوار الشمالية / 40 / 24
الأغوار الوسطى / 41 / 25
الأغوار الجنوبية / 41 / 26
البحر الميت / 40 / 25
العقبة / 40 / 26
الأحد : 10/09/2023م
نهارا: إنخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
** درجات الحرارة المتوقعة :
المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى
شرق عمان / 30 / 19
غرب عمان / 28 / 17
المرتفعات الشمالية / 26 / 16
مرتفعات الشراه / 27 / 15
مناطق البادية / 34 / 20
مناطق السهول / 30 / 19
الأغوار الشمالية / 36 / 23
الأغوار الوسطى / 37 / 24
الأغوار الجنوبية / 37 / 25
البحر الميت / 36 / 24
العقبة / 37 / 25
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