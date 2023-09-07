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إجازة بطقس صيفي وانخفاض ملموس على درجات الحرارة الأحد

9/7/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت دائرة الأرصاد الجوية ، نشرتها الجوية التفصيلية لظهر الخميس لـ 4 أيام.

وتكون الأجواء حارة نسبياً في اغلب المناطق وحارة في الأغوار و البحر الميت و العقبة من اليوم حتى السبت ، فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس يوم الاحد ، لتسجل درجات الحرارة أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.


وتاليا التفاصيل :

النظام الجوي المؤثر: كتلة هوائية حارة نسبيا.
الخميس: 07/09/2023م
نهارا: الأجواء حارة نسبياً في اغلب المناطق وحارة في الأغوار و البحر الميت و العقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية ومعتدلة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
خليج العقبة:
الأجواء حارة نهاراً، ومعتدلة الحرارة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
** درجات الحرارة المتوقعة :
المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى
شرق عمان / 35 / 23
غرب عمان / 33 / 21
المرتفعات الشمالية / 32 / 20
مرتفعات الشراه / 32 / 19
مناطق البادية / 39 / 24
مناطق السهول / 36 / 23
الأغوار الشمالية / 41 / 26
الأغوار الوسطى / 42 / 27
الأغوار الجنوبية / 41 / 28
البحر الميت / 41 / 27
العقبة / 41 / 29

الجمعة: 08/09/2023م
نهارا: ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة بوجه عام، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء خاصة في شرق المملكة.
ليـــلاً: الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام ،والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
** التحذيرات:
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة لفترة طويلة خاصة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.
** درجات الحرارة المتوقعة :
المدينة / درجة الحرارة °
/ العظمى / الصغرى
شرق عمان / 36 / 24
غرب عمان / 34 / 22
المرتفعات الشمالية / 32 / 21
مرتفعات الشراه / 33 / 20
مناطق البادية / 40 / 25
مناطق السهول / 36 / 24
الأغوار الشمالية / 41 / 27
الأغوار الوسطى / 41 / 28
الأغوار الجنوبية / 42 / 29
البحر الميت / 41 / 28
العقبة / 42 / 29

السبت : 09/09/2023م
نهارا: انخفاض قليل على درجات الحرارة ،الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين و الاخر.

ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الليل المتاخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
** درجات الحرارة المتوقعة :
المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى
شرق عمان / 35 / 20
غرب عمان / 33 / 18
المرتفعات الشمالية / 31 / 17
مرتفعات الشراه / 32 / 16
مناطق البادية / 39 / 21
مناطق السهول / 35 / 20
الأغوار الشمالية / 40 / 24
الأغوار الوسطى / 41 / 25
الأغوار الجنوبية / 41 / 26
البحر الميت / 40 / 25
العقبة / 40 / 26

الأحد : 10/09/2023م
نهارا: إنخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بقليل لتصبح الاجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
** درجات الحرارة المتوقعة :
المدينة / درجة الحرارة س° العظمى / الصغرى
شرق عمان / 30 / 19
غرب عمان / 28 / 17
المرتفعات الشمالية / 26 / 16
مرتفعات الشراه / 27 / 15
مناطق البادية / 34 / 20
مناطق السهول / 30 / 19
الأغوار الشمالية / 36 / 23
الأغوار الوسطى / 37 / 24
الأغوار الجنوبية / 37 / 25
البحر الميت / 36 / 24
العقبة / 37 / 25



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