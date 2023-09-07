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وفاة الأمين العام السابق للشيوعي الأردني منير حمارنة

9/7/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توفي اليوم الخميس الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الأردني د.منير حمارنة زوج الناشطة السياسية والحقوقية ليلى نفاع عضو مجلس ادارة شبكة الاعلام المجتمعي.

وسوف يوارى جثمانه الثرى الجمعة في مسقط رأسه في مقبرة مأدبا، بعد الصلاة عليه والقداس في مقبرة مأدبا الجديدة على طريق الكرك الساعة الثالثة، والعزاء في اليوم الأول في مأدبا، والسبت والاحد في جمعية النبر في عمان.



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