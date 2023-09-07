وفاة الأمين العام السابق للشيوعي الأردني منير حمارنة

وفاة الأمين العام السابق للشيوعي الأردني منير حمارنة
التاريخ
9/7/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
توفي اليوم الخميس الأمين العام السابق للحزب الشيوعي الأردني د.منير حمارنة زوج الناشطة السياسية والحقوقية ليلى نفاع عضو مجلس ادارة شبكة الاعلام المجتمعي.
وسوف يوارى جثمانه الثرى الجمعة في مسقط رأسه في مقبرة مأدبا، بعد الصلاة عليه والقداس في مقبرة مأدبا الجديدة على طريق الكرك الساعة الثالثة، والعزاء في اليوم الأول في مأدبا، والسبت والاحد في جمعية النبر في عمان.
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