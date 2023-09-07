شاهد كيف افتعل شخص حادث دهس.. والأمن يحذر

شاهد كيف افتعل شخص حادث دهس.. والأمن يحذر
التاريخ
9/7/2023 2:31:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة يظهر قيام شخص بافتعال حادث دهس
بأحد الشوارع الرئيسية.
وحذرت مديرية
الأمن العام المواطنين في وقت سابق من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير
المفتعلة بأنواعها (دهس، وصدم) والتي تعد أحد الأساليب الاحتيالية التي يمتهنها
البعض.
وأكدت المديرية أن الأطر والاجراءات القانونية هي السبيل
والضامن الأول للحقوق وتجنب التعرض لأي شكل من أشكال الاحتيال، داعية المواطنين في
حال تعرضهم لأي حادث مروري إلى متابعة الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون،
وعدم التردد بتقديم الشكوى اللازمة في حال الشك بافتعال الحادث ليتم التحقيق بها،
حيث يمتلك المحققون الجنائيون والمروريون المختصون في إدارة البحث الجنائي وإدارة
السير والمراكز الأمنية الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد ما إن كان الحادث مفتعلاً
أم لا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ووفق أحكام القانون إن ثبت ذلك.
واضافت انه وفي
اطار متابعة مثل تلك القضايا وما يرد حولها من معلومات وشكاوى، فقد تمكن العاملون
في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال من القاء القبض على شخصين من مفتعلي الحوادث
المرورية، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب اربعة حوادث مفتعلة في محافظة اربد واخذ
مبالغ مالية من الطرف الآخر بدلاً من متابعة الاجراءات القانونية.
وأشارت إلى أن
القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 غلظ عقوبة افتعال الحوادث المرورية
بالحبس سنتين وغرامة قدرها خمسون ديناراً في قضايا الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة
إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري.
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