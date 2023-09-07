Thursday, 07 September 2023 10:41 GMT

شاهد كيف افتعل شخص حادث دهس.. والأمن يحذر

9/7/2023 2:31:09 PM

(MENAFN- Alghad Newspaper)



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة يظهر قيام شخص بافتعال حادث دهس بأحد الشوارع الرئيسية.

وحذرت مديرية الأمن العام المواطنين في وقت سابق من الوقوع ضحية للاحتيال عبر حوادث السير المفتعلة بأنواعها (دهس، وصدم) والتي تعد أحد الأساليب الاحتيالية التي يمتهنها البعض.
وأكدت المديرية أن الأطر والاجراءات القانونية هي السبيل والضامن الأول للحقوق وتجنب التعرض لأي شكل من أشكال الاحتيال، داعية المواطنين في حال تعرضهم لأي حادث مروري إلى متابعة الإجراءات القانونية التي نص عليها القانون، وعدم التردد بتقديم الشكوى اللازمة في حال الشك بافتعال الحادث ليتم التحقيق بها، حيث يمتلك المحققون الجنائيون والمروريون المختصون في إدارة البحث الجنائي وإدارة السير والمراكز الأمنية الكفاءة والخبرة الكافية لتحديد ما إن كان الحادث مفتعلاً أم لا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ووفق أحكام القانون إن ثبت ذلك.
واضافت انه وفي اطار متابعة مثل تلك القضايا وما يرد حولها من معلومات وشكاوى، فقد تمكن العاملون في شعبة بحث جنائي اقليم الشمال من القاء القبض على شخصين من مفتعلي الحوادث المرورية، وبالتحقيق معهما اعترفا بارتكاب اربعة حوادث مفتعلة في محافظة اربد واخذ مبالغ مالية من الطرف الآخر بدلاً من متابعة الاجراءات القانونية.
وأشارت إلى أن القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 غلظ عقوبة افتعال الحوادث المرورية بالحبس سنتين وغرامة قدرها خمسون ديناراً في قضايا الابتزاز لجلب منفعة غير مشروعة إذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري.




MENAFN07092023000072011014ID1107029081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث