اليابان تطلق مركبتها القمرية.. هل تلتحق بالدول الأربع؟

اليابان تطلق مركبتها القمرية.. هل تلتحق بالدول الأربع؟
التاريخ
9/7/2023 2:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أطلقت اليابان بنجاح صاروخ النقل H2A وعلى متنه أول مركبة قمرية يابانية SLIM وتلسكوب XRISM للأشعة السينية المشترك مع ناسا ووكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.
وتشير وكالة الفضاء اليابانية إلى أن المركبة SLIM انفصلت عن الصاروخ بعد 47 دقيقة من إطلاقه.
ووفقا لحسابات خبراء الوكالة ستصل المركبة SLIM إلى مدار القمر بعد 3-4 أشهر. أي أن هبوطها على القمر سيكون في شهر يناير أو فبراير 2024.
ويبلغ ارتفاع المركبة 2.4 م ووزنها 200 كلغم ومهمتها دراسة الحفر وتضاريس سطح القمر باستخدام تكنولوجيا مشابهة لتلك المستخدمة في التعرف على الوجوه. كما زودت المركبة بكاميرا خاصة يمكنها تحديد نسبة الحديد والعناصر الأخرى في صخور القمر.
وبالإضافة إلى ذلك زودت المركبة بتكنولوجيا تسمح لها بالهبوط في المكان المحدد مع انحراف لا يتجاوز 100 متر. ومن المفترض استخدام المعلومات التي سترسلها المركبة في إطار البرنامج القمري لناسا (Artemis). وفي حال نجحت المركبة في الهبوط على سطح القمر، ستصبح اليابان خامس دولة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين والهند تنجح في ذلك.
يذكر أن إطلاق المركبة SLIM تأجل عدة مرات لأسباب فنية وسوء الأحوال الجوية.
وتجدر الإشارة، إلى أن اليابان أطلقت في شهر أبريل الماضي وحدة Hakuto-R إلى القمر، ولكن انقطعت معها الاتصالات ويعتقد أنها تحطمت على سطحه. RT
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