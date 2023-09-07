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اليابان تطلق مركبتها القمرية.. هل تلتحق بالدول الأربع؟

9/7/2023 2:30:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلقت اليابان بنجاح صاروخ النقل H2A وعلى متنه أول مركبة قمرية يابانية SLIM وتلسكوب XRISM للأشعة السينية المشترك مع ناسا ووكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.

وتشير وكالة الفضاء اليابانية إلى أن المركبة SLIM انفصلت عن الصاروخ بعد 47 دقيقة من إطلاقه.

ووفقا لحسابات خبراء الوكالة ستصل المركبة SLIM إلى مدار القمر بعد 3-4 أشهر. أي أن هبوطها على القمر سيكون في شهر يناير أو فبراير 2024.

ويبلغ ارتفاع المركبة 2.4 م ووزنها 200 كلغم ومهمتها دراسة الحفر وتضاريس سطح القمر باستخدام تكنولوجيا مشابهة لتلك المستخدمة في التعرف على الوجوه. كما زودت المركبة بكاميرا خاصة يمكنها تحديد نسبة الحديد والعناصر الأخرى في صخور القمر.

وبالإضافة إلى ذلك زودت المركبة بتكنولوجيا تسمح لها بالهبوط في المكان المحدد مع انحراف لا يتجاوز 100 متر. ومن المفترض استخدام المعلومات التي سترسلها المركبة في إطار البرنامج القمري لناسا (Artemis). وفي حال نجحت المركبة في الهبوط على سطح القمر، ستصبح اليابان خامس دولة بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين والهند تنجح في ذلك.

يذكر أن إطلاق المركبة SLIM تأجل عدة مرات لأسباب فنية وسوء الأحوال الجوية.

وتجدر الإشارة، إلى أن اليابان أطلقت في شهر أبريل الماضي وحدة Hakuto-R إلى القمر، ولكن انقطعت معها الاتصالات ويعتقد أنها تحطمت على سطحه. RT




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