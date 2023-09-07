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الجيش اللبناني يحبط محاولة تسلل 1200 سوري في أسبوع

9/7/2023 2:30:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية، خلال الأسبوع الحالي.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنه "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع المنصرم، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".

يذكر أن السلطات الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر الحدود. (RT)



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