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هل يتغيب بوتين عن قمة الـ20؟

9/7/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة أمام قمة مجموعة الدول العشرين التي ستنعقد خلال أيام في نيودلهي.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس، حيث تابع: "سيتم تنفيذ جميع الأعمال من قبل وزير الخارجية لافروف، ولا يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلقاء كلمة عبر الفيديو أمام المشاركين في قمة مجموعة العشرين".

وأشار بيسكوف إلى أن الخبراء بمشاركة المبعوث الدائم لروسيا إلى القمة سيقومون بتنسيق كافة الوثائق المتعلقة بالقمة.

وتعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9-10 أيلول/ سبتمبر حضوريا، حيث وجهت الدعوة إلى قادة جميع دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى؛ هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة. (RT)



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