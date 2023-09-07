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أيها العرب اخرجوا من الكنيست

9/7/2023 2:30:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إسرائيل هيوم
بقلم: جلال البنا
7/9/2023

الأزمة القيادية في الجمهور العربي ليست جديدة لكنها تتبين في كل مرة بحجوم مقلقة اكثر. اكتشاف كهذا كان هذا الأسبوع، في اعقاب اعلان لجنة المتابعة لشؤون الجمهور العربي في إسرائيل عن اضراب عام. تدعي لجنة المتابعة، لكنها لا تنجح – تمثيل 2 مليون مواطن. مع بدء السنة الدراسية، بدلا من ان يحتفل الأولاد في بداية السنة او على الأقل يجتمع مع طواقم التربية والتعليم، يرسلون لتمديد الاجازة الكبرى في افضل الأحوال وفي اسوا الأحوال – للتسكع في الشوارع.
لقد اعلن الاضراب في اعقاب مقتل رجل الدين من كفر قرع، القتل الذي وقع بعد ساعات قليلة من مقتل شابين – احدهم ابن 13. أعلنت لجنة المتابعة العليا عن اضراب احتجاج، لكن الغالبية الساحقة من الجمهور لم تستجب للدعوة ولم تحترم قرار القيادة، باستثناء السلطات المحلية وجهاز التعليم.
في كل مكان في العالم، وبخاصة بين الأقليات العرقية، عندما تفشل القيادة على مدى السنين، فانها تتراجع، تستقيل وتنقل الخيوط الى الجيل الشاب. فقط في السياسة العربية في إسرائيل الأمور معاكسة: كلما تكبدت القيادة إخفاقات اعمق هكذا تتمسك اكثر بالكرسي وبالمنصب.
صحيح، ليس للقيادة العربية الكثير ما تفعله امام العنف والجريمة المعربدين في المجتمع العربي. دور الدولة اكثر فاعلية وتوجد لها صلاحيات أوسع، لكن على القيادة العربية ان تنهض وتفعل شيئا. اصدار بيانات الشجب والاعلانات عن الاضراب ليست الحل. على القيادة العربية أن تسمي الطفل باسمه، او في هذه الحالة – ان تسمي منظمات الجريمة وعائلات الجريمة بأسمائها وتعلن عليها المقاطعة الواجبة.
لما كان الحديث يدور عن خطوة تحتاج الى الكثير من الشجاعة يبدو ان القسم المهدد من القيادة العربية لن يتجرأ على اتخاذ مثل هذه الخطوة. كما أن القسم غير المهدد أيضا، ولكن يخشى أن يكون هكذا، لن يتجرأ على الخروج عن طوره.
ان أزمة القيادة العربية لم تبدأ في السنة الأخيرة، ولا في اعقاب موجة الجريمة والعنف أيضا. هذه فقط تشكل دليلا على أن القيادة العربية توجد في أزمة وفي فشل حاد. مطلوب على نحو فوري تنظيم شاب يحل محل القيادة – بخاصة في لجنة المتابعة العليا لشؤون الجمهور العربي – تجعل اللجنة جسما يوحد المجتمع العربي بكل الوانه وتعلن عنها كمنظمة تمثل الجمهور العربي. سيتعين على المنظمة ان تستعد لانتخاب مباشر للجنة بل وتفكر بترك الساحة البرلمانية والتنافس للكنيست، على الأقل لفترة زمنية من بضع سنوات. وذلك بسبب انعدام التأثير شبه التام لكل الأحزاب العربية والنواب العرب في النشاط البرلماني في العقود الثلاثة الأخيرة بل وربما منذ قيام الدولة.
يمكن للجنة المتابعة أن تجري اصلاحا داخليا عظيما. القيادة التي ستنتخب تجمع في داخلها رؤساء السلطات العربية، الدرزية والبدوية التي ستنتخب بعد اقل من شهرين في الانتخابات البلدية، وان تضم أيضا منظمات القطاع الثالث. القيادة الجديدة تعمل على تلقي اعتراف رسمي من الدولة كجسم يمثل خُمس مواطني إسرائيل.



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