منافسة مرتقبة في آخر جولات بطولة الأردن للدفع الرباعي اليوم
التاريخ
9/7/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- تتنافس سيارات أبطال الدفع الرباعي اليوم في آخر جولات بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي للمحترفين والمبتدئين في منطقة الكاولين – ماحص، ويشارك في السباق 42 سائقا من الأردن وفلسطين، ويتكون من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، وجولة لأفضل 15 نتيجة.
وتعتبر الجولة الختامية، الحدث الأبرز في سباقات الرياضة الميكانيكية، حيث سيتم الإعلان عن هوية الفائز ببطولة الدفع الرباعي للعام الحالي، ومن المنتظر أن يكون للسباق صدى كبيرا لدى محبي هذا النوع من السباقات بشكل خاص وعشاق رياضة السيارات بشكل عام، وسيكون لحضورهم الدور الكبير في بث روح التحدي والإصرار لدى المتسابقين، الذين يسعون إلى نيل النقاط متجاوزين العقبات والتضاريس "الجبلية والصخرية والرملية والطينية" كافة، في أجواء من التحدي والإثارة، وفقا لنظام الرياضة الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، والتعليمات الخاصة لبطولة الدفع الرباعي للعام الحالي الصادرة عن الأردنية لرياضة السيارات.
ويشارك في السباق 34 سائقا من الأردن و 8 سائقين من فلسطين.
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