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منافسة مرتقبة في آخر جولات بطولة الأردن للدفع الرباعي اليوم

9/7/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- تتنافس سيارات أبطال الدفع الرباعي اليوم في آخر جولات بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي للمحترفين والمبتدئين في ‏‏منطقة الكاولين – ماحص، ويشارك في السباق 42 سائقا من الأردن وفلسطين، ويتكون من الجولة الأولى التأهيلية للمشاركين كافة، ‏‏وجولة لأفضل 15 نتيجة.‏
وتعتبر الجولة الختامية، الحدث الأبرز في سباقات الرياضة الميكانيكية، حيث سيتم الإعلان عن هوية الفائز ببطولة الدفع الرباعي للعام ‏الحالي، ومن المنتظر أن يكون للسباق صدى كبيرا لدى محبي هذا النوع من ‏السباقات بشكل خاص وعشاق رياضة السيارات بشكل ‏عام، وسيكون لحضورهم الدور الكبير في بث روح التحدي والإصرار لدى المتسابقين، الذين ‏يسعون إلى نيل النقاط متجاوزين ‏العقبات والتضاريس "الجبلية والصخرية والرملية والطينية" كافة، في أجواء من التحدي والإثارة، وفقا لنظام ‏الرياضة الدولي الصادر ‏عن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، والتعليمات الخاصة لبطولة الدفع الرباعي للعام الحالي الصادرة عن الأردنية لرياضة ‏السيارات‎.‎
ويشارك في السباق 34 سائقا من الأردن و 8 سائقين من فلسطين.



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