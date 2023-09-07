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7 انتصارات و22 هدفا والهاتريك مرتين في الجولة الأولى بدوري الأولى

9/7/2023 2:30:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان- سبعة انتصارات وغزارة أهداف وبداية قوية للفرق الطامحة بالصعود لدوري المحترفين، هي أبرز عناوين الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى.
وتصدر فريق اتحاد الرمثا، ترتيب الفرق مع نهاية منافسات الجولة بفارق الأهداف، بفضل الفوز الكبير على فريق العالية 5-1.
وشهدت منافسات الأسبوع الأول، انتصارات لفرق اتحاد الرمثا، الصريح، السرحان، الهاشمية، الجزيرة، العربي، وكفرسوم، فيما تعرض فرق العالية، أم القطين، صما، البقعة، الطرة، عمان اف سي، اليرموك للخسارة الأولى.
وبالنظر إلى عدد الأهداف التي سجلتها الفرق، فإن المجموع الكلي بلغ 22 هدفا بمعدل 3.1 هدف في المباراة، ويعد اتحاد الرمثا الأقوى هجوما برصيد 5 أهداف، فيما لم تسجل فرق أم القطين، البقعة، اليرموك، وعمان اف سي أي هدف.
ويعد دفاع فريق العالية الأضعف من الناحية الدفاعية، وبقيت شباك فرق الصريح، العربي، كفرسوم، والهاشمية نظيفة من الأهداف.
تصدر لاعبا اتحاد الرمثا طيار العواقلة، والسرحان صهيب الوهيبي، قائمة الهدافين، بعد ثلاثية الأول بمرمى فريق العالية، وهاتريك الثاني في مرمى حارس أم القطين، فيما سجل لاعب الصريح "المخضرم" خلدون خزامي، ولاعب الجزيرة نور الدين موافي، هدفين.
وحظيت مباريات الجولة الأولى من دوري "المظالم"، بمتابعة جماهيرية مميزة، خصوصا في ظل فتح الملاعب أمام الجماهير مجانا، وحرص جمهور كل فريق على تشجيع اللاعبين بكل روح رياضية، وساهم في رفع معنويات اللاعبين وانعكس ذلك على المستوى الفني للمباريات وزاد من الحماس والإثارة والأندية.
نتائج الجولة
فوز اتحاد الرمثا على العالية 5-1، كفرسوم على اليرموك 1-0، الهاشمية على عمان اف سي1-0، الجزيرة على الطرة 3-1، السرحان على صما 4-1، والعربي على البقعة 2-0، والصريح على أم القطين 3-0.
ويفتتح فريقا صما واتحاد الرمثا يوم الأحد المقبل، مباريات الأسبوع الثاني، بمواجهة تقام عند الساعة الخامسة على ملعب الأمير هاشم بالرمثا.
ويستقبل السرحان على ملعبه نظيره الجزيرة في مواجهة قوية، تقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين المقبل، وفي التوقيت نفسه، يلعب الجارين العربي والطرة على ملعب الأمير هاشم، ويشهد ملعب البتراء لقاء اليرموك وعمان اف سي عند الساعة السادسة مساء.
وتقام يوم الثلاثاء المقبل مواجهتان، تجمع الأولى الصريح والهاشمية على ملعب الرصيفة عند الساعة الخامسة مساء، ويلتقي في الثانية البقعة مع أم القطين عند الساعة السادسة مساء، على ملعب البتراء.
وتختتم مباريات الأسبوع الثاني يوم الاربعاء المقبل، بلقاء العالية وكفرسوم عند الساعة السادسة على ملعب الأمير محمد بالزرقاء.



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