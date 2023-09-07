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أهداف مشتركة في لقاء عمان اف سي والنصر بدوري المحترفات اليوم

9/7/2023 2:30:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- تعود عجلة دوري المحترفات لكرة القدم للدوران اليوم، بعد توقف امتد قرابة 22 يوما بسبب خوض 4 فرق بطولة الأندية النسوية (الأردنية- السعودية)، والتي أقيمت في العاصمة عمان، وتوج فريق الاتحاد الأردني بطلا لها بفوزه على عمان اف سي في المباراة النهائية بهدفين لهدف.
وتقام اليوم المواجهة الأولى ضمن الجولة الرابعة من المرحلة الذهبية وقبل الأخيرة من البطولة، بلقاء النصر وعمان اف سي عند الساعة السابعة مساء على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وتختتم يوم غد مباريات الجولة بقمة مرتقبة قد تحسم اللقب لصالح الاتحاد (26 نقطة)، وذلك عندما يواجه الأرثوذكسي (21 نقطة) على الملعب والتوقيت ذاته، علما بأن فوز الاتحاد أو تعادله باللقاء يعني حصوله على اللقب بشكل رسمي، فيما تتأجل مسألة حسم اللقب إذ فاز الأرثوذكسي بالمباراة، بسبب تبقي مواجهة إضافية له الأسبوع المقبل.
ويحتل النصر المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 13 نقطة، متقدما على عمان اف سي الذي يملك في جعبته 12 نقطة وبالمركز الرابع، مع تبقي مواجهة للنصر في الجولة الأخيرة المقبلة أمام الأرثوذكسي، فيما يواجه عمان اف سي نظيره الاستقلال بآخر مباريات البطولة.
عمان اف سي × النصر
يتشارك فريقا عمان اف سي والنصر بأهداف واضحة من خلال مواجهة الليلة، والمتمثل بتحقيق الفوز والانفراد بالمركز الثالث أملا بالحصول على الميدالية البرونزية في نهاية البطولة، بعد أن التقيا مرتين بمرحلتي الذهاب والإياب، إذ فاز عمان اف سي بالمواجهة الأولى بثلاثية بيضاء، فيما تعادلا بهدف لمثله في المواجهة الثانية.
عمان اف سي الذي قدم مستويات مميزة في بطولة المملكتين ونال الميدالية الفضية بخسارته في المباراة النهائية من الاتحاد (2-1)، يتطلع إلى استمرار مستوياته الإيجابية، علما بأنه في البطولة فاز على الهلال السعودي (2-1)، وخسر من الاتحاد (4-2)، وفاز على اتحاد جدة السعودي (3-2)، وتخطى النصر السعودي في المربع الذهبي (4-0).
فيما كان النصر الفريق المحلي الوحيد الذي يغادر البطولة من دور المجموعات، بعد فوزه على النصر السعودي في بداية المشوار (2-1)، قبل أن يتعرض للخسارة من الأرثوذكسي (2-3)، ومن الشباب السعودي أيضا وبنتيجة (1-2).
ويقود فريق عمان اف سي المدرب حسام أبو رياش، الذي وضع بصماته على أداء ونتائج الفريق مؤخرا رغم قصر فترة تسلمه للمهمة خلفا لبسام أبو رزوق، معتمدا في خياراته بلقاء الليلة على كل من روند كساب، ليان عجارمة، رند أبو حسين، أشيا كونستانس، لوجين البطوش، منى الصاحب، راما حامد، جوسي لاربي، أروى البطاينة، تالا برغوثي وبانه البيطار.
بدوره، يسعى المدير الفني لفريق النصر منير أبو هنطش، بتأمين المركز الثالث من خلال الفوز في مواجهة الليلة ، معتمدا في خياراته على كل من سوزان أبو قرق، سناء مفلح، نور المشايخ، رنيم داود، رناد الشويكي، تمارا أحمد، ختام شقير، سارة الطميزي، رزان الزاغة، مايا عويسات وفريدريكا توركودزور.



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