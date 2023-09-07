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موضة تغيير المدربين تفرض حضورها في أندية المحترفين

9/7/2023 2:30:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – أصبحت ظاهرة تغيير المدربين في دوري المحترفين لكرة القدم أمرا لا مفر منه، بل أنه وصل إلى درجة التقليد المعتاد والموضة المتجددة في كل موسم.
وتأتي هذه الموضة السلبية، بسبب غياب اللجان الفنية في الأندية التي يعمل أغلبها على نظام "الفزعة" في تعيين المدربين، بعيدا عن التفاصيل الأخرى.
ومنذ بداية الموسم الحالي، والذي يعد من أصعب المواسم على الأندية منذ سنوات بسبب تغير أجندة الموسم، وفترة التوقف الطويلة ومشاركات الأندية في البطولات العربية والأسيوية ومشاركة منتخب " النشامى" في تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس اسيا 2024 بقطر، بدلت أندية السلط والفيصلي والوحدات وسحاب ومعان الأجهزة الفنية، فيما حافظت أندية الحسين والرمثا وشباب الأردن والجليل والأهلي والعقبة ومغير السرحان على الأجهزة الفنية حتى الان بعد ترشيحات بمزيد من التغيير مستقبلا.
وأثبتت التجارب الماضية، أن قرارات تغيير المدربين في اوقات صعبة، تعود لإدارات الأندية التي تتسرع في أغلب الأحيان بالتبديل والتغيير اعتمادا على أن المدرب هو الحلقة الأضعف.
ولا تدرك إدارات الأندية أن الاستقرار الفني أحد أسباب النتائج الإيجابية للفرق في المنافسات، وأن المهم في عمل الإدارات البحث عن التعاقد مع الجهاز الفني الذي يخدم الفريق وخطته، وشكل فريق العقبة نموذجا مثاليا في المنافسات الكروية المحلية، حيث حافظت إدارات النادي المتعاقبة على الجهاز الفني للفريق بقيادة رائد الداوود سنوات طويلة، وانعكس ذلك على استقرار الفريق الذي يحافظ على مكانه في دوري الكبار منذ موسم 2017، وفي صورة مختلفة تشهد عدد من الأندية تغير الأجهزة الفنية مرات ومرات خلال الموسم الواحد.
وبالعودة الى تغيير المدربين للموسم الحالي، نجد أن فريق السلط كان أول الأندية التي غيرت المدير الفني خلال منافسات بطولة درع " المئوية" من خلال الاستعانة بالمدير الفني عماد خانكان بديلا للمدير الفني السابق عدنان عوض، بعد سلسلة من الخسائر للفريق في بطولة الدرع وساهمت أصوات الجماهير في إقالة عوض.
وبعد ذلك قدم المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد استقالته من تدريب الفريق عقب الخسارتين أمام فريق الوحدات في بطولة السوبر، علما أن أبو عابد قاد الفيصلي للفوز بأول بطولات الموسم الدرع، وتم التعاقد مع المدير الفني التونسي غازي الغرايري لقيادة " الأزرق" في المرحلة المقبلة.
وعلى الرغم من فوزه مع فريق الوحدات بلقب بطولة السوبر، قدم المدير الفني لفريق الوحدات البوسني داركو نيستوروفيتش استقالته من تدريب الفريق، بعد عودة الفريق من الإمارات والخسارة أمام فريق الأهلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال اسيا. ، وتعاقدت الإدارة مع المدير الفني العماني رشيد جابر، ليكون قائدا " للأخضر" في المرحلة القادمة.
وبدأ فريق سحاب موسمه مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة، قبل أن يقدم استقالته بعد منافسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين، لتتعاقد الإدارة مع المدير الفني فهد الجلاد الذي قاد الفريق في مباراة واحدة، وبعدها تم التعاقد مع المدير الفني أحمد عبد القادر ليتولى الإشراف على الفريق في الفترة المقبلة.
وشمل تغير المدربين فريق معان، الذي قبل استقالة المدير الفني ديان صالح، وتعاقد مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة.
ويرى المشجع فارس الحياري، أن ظاهرة تغير المدربين في الدوري الأردني، سلبية وتحمل صناديق الأندية مصاريف مالية كثيرة، ولا تقوم على أساس علمي مدروس، ويضيف أن الاستقالات من الأجهزة الفنية تكون بسبب عدم توفر أبسط مطالبها، فهل يعقل أن يحرم اللاعب من مستحقاته أكثر من 6 أشهر. ويقول الحياري، يدرك المتابع للأندية الأردنية أن معظم تغير الأجهزة الفنية هي إقالات من الإدارة .
ويحمل المشجع الوحداتي سمير النبوي، إدارات الأندية مسؤولية التغيرات المستمرة في الأجهزة الفنية، فلا يعقل أن يتحكم أشخاص لا يملكون الخبرة الفنية اللازمة في تقيم المدرب، ويرى النبوي، أن الجماهير هي التي تضغط على الإدارات لتغير المدربين بعد كل خسارة.




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