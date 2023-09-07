ذهبيتان وفضية وبرونزية للأردن في بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو
التاريخ
9/7/2023 2:30:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - ظفر لاعبو المنتخب الوطني للأشبال أسامة المناصير (فئة طول 160 سم) وليان الرواشدة (فئة طول 164 سم) بميداليتين ذهبيتين، وسولاف العدوان (فئة طول 160 سم) بالميدالية الفضية ونالت سيلينا وريكات (فئة طول 156 سم) الميدالية البرونزية يوم أمس في بطولة آسيا الخامسة للتايكواندو للأشبال والزهرات، والمقامة في العاصمة اللبنانية بيروت ليصبح رصيد الأردن في البطولة 7 ميداليات (2 ذهب 2 فضة و3 برونزيات).
وكان أول أيام البطولة لاعب المنتخب الوطني محمد الفايز (فئة طول 156سم) قد حقق الميدالية الفضية كما نالت لاعبتا المنتخب الوطني للزهرات صفاء عنيزات ( فئة طول 144 سم) وزين ملحم ( فئة طول 152 سم) ميداليتين برونزيتين.
وخرج أمس من البطولة أحمد ربابعة (فئة طول 172 سم) وعلاء درادكة (فئة طول 164 سم) وزينب بصيلة (فئة طول 168 سم)
ويستأنف المنتخب الوطني اليوم مشاركته في البطولة حيث يلعب عدد من أقوى لاعبي المنتخب الوطني للأشبال والزهرات كل من المعتز بالله السخني (فئة طول 176 سم) ومحمد سلمي (فئة طول 180 سم) وحمزة حسين (فئة طول فوق 180 سم) ورانيا فضل (فئة طول 172سم) ولمى البقور (فئة طول 176 سم).
وقال أمين سر اتحاد التايكواندو المتواجد في لبنان مع المنتخب الوطني للأشبال والزهرات لـ :” الغد”:” نتائج لاعبي المنتخب الوطني أكثر من رائعة ومبشرة بمستقبل مبهر للاعبين الواعدين الذين سيشكلون نواة المستقبل في رياضة التايكواندو، امس حقق لاعبو المنتخب الوطني ميداليتين ذهبتين وفضية وبرونزية وسبق ذلك في اليوم الأول نيل ميداليتين برونزيتين، نتطلع اليوم لتحقيق مزيد من النتائج المميزة للأردن”.
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