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ذهبيتان وفضية وبرونزية للأردن في بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو

9/7/2023 2:30:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






‏عمان - ظفر لاعبو المنتخب الوطني للأشبال أسامة المناصير (فئة طول 160 سم) وليان ‏الرواشدة (فئة طول 164 سم) بميداليتين ‏ذهبيتين، وسولاف العدوان (فئة طول 160 سم) بالميدالية الفضية ونالت سيلينا وريكات (فئة طول 156 سم) الميدالية ‏البرونزية ‏يوم أمس في بطولة آسيا الخامسة للتايكواندو للأشبال ‏والزهرات، والمقامة في العاصمة اللبنانية بيروت‎ ‎ليصبح رصيد ‏الأردن في البطولة ‏‎‏7 ميداليات (2 ذهب 2 فضة و3 برونزيات).‏
وكان أول أيام البطولة لاعب المنتخب الوطني محمد الفايز (فئة طول 156سم) قد حقق الميدالية الفضية كما نالت لاعبتا المنتخب الوطني ‏للزهرات صفاء عنيزات ( فئة طول 144 سم) وزين ملحم ( فئة طول 152 سم) ميداليتين برونزيتين‎.‎
وخرج أمس من البطولة أحمد ربابعة (فئة طول 172 سم) وعلاء درادكة (فئة طول 164 سم) وزينب بصيلة (فئة طول 168 سم)‏
ويستأنف المنتخب الوطني اليوم مشاركته في البطولة حيث يلعب عدد من أقوى لاعبي المنتخب الوطني للأشبال والزهرات كل من ‏المعتز بالله السخني (فئة طول 176 سم) ومحمد سلمي (فئة طول 180 سم) وحمزة حسين (فئة طول فوق 180 سم) ورانيا فضل (فئة ‏طول 172سم) ولمى البقور (فئة طول 176 سم).‏
وقال أمين سر اتحاد التايكواندو المتواجد في لبنان مع المنتخب الوطني للأشبال والزهرات لـ :” الغد”:” نتائج لاعبي المنتخب الوطني ‏أكثر من رائعة ومبشرة بمستقبل مبهر للاعبين الواعدين الذين سيشكلون نواة المستقبل في رياضة التايكواندو، امس حقق لاعبو ‏المنتخب الوطني ميداليتين ذهبتين وفضية وبرونزية وسبق ذلك في اليوم الأول نيل ميداليتين برونزيتين، نتطلع اليوم لتحقيق مزيد ‏من النتائج المميزة للأردن”.‏



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