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دولي الكراتيه يكشف أسماء اللاعبين الأردنيين المشاركين ببطولة العالم

9/7/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






‏عمان- كشف الاتحاد الدولي للكراتيه عن أسماء اللاعبين الأردنيين المسجلين للمشاركة في بطولة العالم للكبار التي ستنطلق في العاصمة المجرية ‏‏بودابست بالفترة من 24 -29 تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل.
وسجل في البطولة حتى الآن 352 لاعبا من 50 دولة، ما يوحي بمنافسة قوية وإثارة.
ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، سجل للمشاركة في البطولة ضمن صفوف المنتخب الوطني للكراتيه كل من كريم أبو الهيجاء (الكاتا) ‏‏ولين منصور (وزن تحت 55 كغم) ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم)، ونور الله ناصر (وزن تحت 68 كغم)، وجود الضروس ‏‏‏(وزن فوق 68 كغم)، وعبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم وعبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كم)، وحسن المصاروة (وزن ‏‏تحت 75 كم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وأنس الكسواني (وزن فوق 84 كغم)، وفريق الكاتا للسيدات المكون من منى ‏‏الديري وجود الضروس ولين منصور ونور الله ناصر)، وفريق الكاتا رجال المكون من محمد الجعفري وأنس الكسواني وعبد ‏‏الرحمن المصاطفة وعفيف غيث وعبد الله حماد وحسن المصاروة وأحمد شديد).‏
وكان الاتحاد الدولي للكراتيه، أعلن في وقت سابق عن مشاركة 907 لاعبا من 57 دولة في بطولة لارنكا – كراتيه 1 – سيري ايه ‏‏التي ستنطلق منافساتها بالفترة من 29 أيلول (سبتمبر) الحالي حتى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وكان قد سجل للمشاركة في ‏‏البطولة من الأردن ضمن صفوف المنتخب الوطني للكراتيه كل من أحمد أبو هزيم (وزن تحت 60 كغم)، ونور الله ناصر (وزن ‏‏تحت 68 كغم)، وبشر الفاعوري (وزن تحت 67 كغم)، وسيف الدين بني هاني (وزن تحت 75 كغم)، ويوسف فراح ويوسف نوفل ‏‏‏(وزن تحت 84 كغم).‏
كما أعلن الاتحاد الدولي ايضا في وقت سابق عن مشاركة 349 لاعبا من 58 دولة في الجولة الأخيرة من الدوري العالمي التي تنطلق ‏‏منافساتها اليوم في ايرلندا منهم 6 لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني هم: عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الله حماد (وزن ‏تحت ‏‏60 كغم)، عفيف غيث ( وزن تحت 67 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة وزن تحت 75 ‏كغم)، محمد الجعفري ‏‏(وزن تحت 84 كغم).‏
وتجدر الإشارة، إلى أن قرار مشاركة المنتخب الوطني للكراتيه في بطولة العالم والدوري العالمي والكراتيه 1، يحدده الاتحاد الأردني وفقا ‏‏لما يراه مناسبا.‏



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