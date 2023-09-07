الشوابكة: لن نتهاون أبدا مع مطلقي العيارات النارية

ترأس متصرف لواء الجيزة ناصر الشوابكة، اليوم بحضور مدراء الأجهزة الأمنية وشيوخ ووجهاء العشائر ومخاتير اللواء، اجتماعا لمناقشة ظاهرة إطلاق العيارات النارية للحد منها ومواكب الأفراح المعيقة لحركة السير.



وقال الشوابكة إن هذا الاجتماع الذي يهدف للحد من الظواهر السلبية وعلى رأسها إطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات، مضيفًا أن المتصرفية تؤمن بالتشاركية مع المجتمع المحلي للحد من هذه الظواهر السلبية.



ولفت الشوابكة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة السبل الهادفة للحد من الظواهر غير الحضارية، بما يضمن السلامة العامة لأبناء المجتمع.



وأضاف الشوابكة أنه لن يتم التهاون أبدا مع مطلقي العيارات النارية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، موضحا أن اجتماع اليوم يعتبر تجسيدا عمليا للتشاركية بين الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية والمجتمع المحلي الذي يعد شريكا أساسيا لا نستطيع العمل بدونه، لافتا أن الاجتماع بمنزلة صرخة وصوت عال في مواجهة أية ظاهرة سلبية.



وأكد أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحزم والحكمة مع كل من تسول له نفسه الأضرار بمصالح الآخرين، أو تعريض حياة الناس للخطر أو إقلاق الراحة العامة والمساس بالأمن والسلم المجتمعي، مشيرًا إلى عدم التهاون أو الواسطة في موضوع إطلاق العيارات النارية، ومواكب الأفراح التي تضر بالمصلحة العامة ومصالح المواطنين.



وأكد التشاركية بين الجهات كافة من المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية والوزارات وصولا للقضاء على الظواهر السلبية، نهائيا، مشيرا إلى أن توجيهات جلالة الملك بخصوص مكافحة هذه الظواهر واضحة جدا، وهي الفيصل في هذا الموضوع.



وأشار إلى أن هنالك حالات نشاز غير مسؤولة تؤرق المجتمع والسلم المجتمعي، مشيدا بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكام الإداريين والأجهزة الأمنية، بتطبيق القانون بحذافيره، فيما يتعلق بإطلاق العيارات النارية في الأفراح والمناسبات.



من جهتهم، شدد الحضور على أهمية وقف هذه الظاهرة التي أزهقت أرواح الأبرياء، ونجم عنها مخاطر عدة، فيما تعهدوا بالقيام بدورهم بمحاربة إطلاق العيارات النارية، بكافة السبل.



وفي ختام الاجتماع، وقع شيوخ ووجهاء ومخاتير اللواء وثيقة شرف، أكدوا خلالها مقاطعتهم لكافة المناسبات التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية.