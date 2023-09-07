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تخصيص موارد مالية لاستحداث الإنذار المبكر في الأزرق

9/7/2023 2:29:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حسين كريشان






البترا- اطلع وفد يمثل مجلس محافظة الزرقاء اليوم الخميس على تجربة سلطة إقليم البترا في نظام "الإنذار المبكر" والذي تم تنفيذه من قبل السلطة سابقا لحماية الأرواح والممتلكات في الإقليم من أخطار الكوارث الطبيعية، خصوصاً الفيضانات المفاجئة.

وقدم نائب رئيس السلطة الدكتور زياد السعيدات شرحا مفصلا عن آلية عمل نظام "الإنذار المبكر"، بالإضافة إلى نبذة تعريفية عن السلطة والخدمات التي تقدمها لسكان المنطقة وزوارها وعلى برامج وخطط السلطة وجهودها الرامية لتحقيق التنمية الشاملة في اللواء، والحفاظ على الموقع الأثري بالبترا كموقع تراث عالمي وإدارته بالشكل المناسب.

وقال السعيدات، إن السلطة تعمل على تحديث وتطوير نظام الإنذار المبكر بشكل دائم وأبدى استعداد السلطة لمساعدة أي جهة فيما يخص النظام ووضع خبراتها للاستفادة منها.

وأشار إلى أن نظام الإنذار المبكر يعمل على توقع حدوث الفيضانات قبل وصولها للأماكن المأهولة بالسكان والممتلكات والمنطقة السياحية والمواقع الأثرية، ثم تفعيل خطط الإخلاء من المواقع المتأثرة، للحد من الخسائر والأضرار وحماية الأرواح.

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري إن الزيارة لسلطة إقليم البترا تأتي نظراً لجهودها المميزة في إدارة الأزمات ونجاح النظام في العديد من المرات التي شهدت فيه البترا أمطاراً غزيرة وتشكل السيول.

وأضاف الخضري، أن مجلس المحافظة يرغب بتخصيص جزء من الموارد المالية لاستحداث النظام نفسه لمنطقة الأزرق كونها إحدى المناطق التابعة لمحافظة الزرقاء والتي تتعرض للفيضانات والسيول المفاجئة بشكل سنوي.

وخلال الزيارة، اطلع الوفد على غرف التحكم في نظام الإنذار المبكر وكيفية إدارته وتحليل بياناته والمحطات الخاصة به والمنتشرة في عدد من مناطق وادي موسى والموقع الأثري.

يشار إلى أن السلطة أطلقت نظام الإنذار المبكر لأول مرة في عام 2014 ووضعت أجهزة الإنذار المبكر في 10 مواقع ضمن حدود البترا، وربطتها بدائرة الأرصاد الجوية بالإضافة إلى غرف التحكم في السلطة.

ويعتبر هذا النظام، الوحيد في المملكة والثاني على مستوى المنطقة العربية، والذي يهدف للتعامل مع تداعيات الشتاء، خصوصا وأن المنطقة تمتاز بأوديتها الكثيرة وصعوبة التضاريس التي تعرضها لأخطار الشتاء، لحماية المدينة وإرثها التاريخي.



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