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إطلاق حملة الفرح مش بالرصاص في معان

9/7/2023 2:29:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




- وثيقة مجتمعية لجمع تواقيع مشاركي برنامج مجتمعي والمجتمع المحلي ، رفضا للمشاركة بأي مناسبة اجتماعية يتخللها إطلاق عيارات نارية وتفعيل المادة 330 من قانون العقوبات الأردني.

أطلقت بلدية ايل الجديدة في محافظة معان وبالتعاون مع برنامج الديمقراطية والتربية المدنية (مجتمعي ) حملة (بالفرح مش بالرصاص ) لوقف ظاهرة اطلاق العيارات النارية وتفعيل المادة 330 مكررة من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عياراً نارياً دون داع أو سهماً نارياً أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
جاءت الحملة على خلفية القضية الحزينة التي هزت محافظة معان جنوب الأردن، وأدت إلى مقتل العريس حمزة الفناطسة عبر رصاصة طائشة في يوم زفافه خطفت حياته وحولت فرحه مأتماً.
الجمعيات الشريكة في برنامج الديمقراطية والتربية المدنية (مجتمعي )كجمعية اصول العطاء الخيرية جمعيه عراقة الطفيلة السياحية، جمعية نشميات ونشامى الطفيلة، جمعية شابات الجرف الخيرية من محافظة الطفيلة، بلدية ايل الجديدة، جمعية نشميات الجنوب الخيرية جمعية الاثر الخيرية ، جمعية الجنوب للتربية الخاصة من محافظة معان، جمعية سيدات قريفلا الخيرية جمعية ميشع المؤابي للثقافة و الفنون ،جمعية سيدات غور الحديثة الخيرية جمعيه منتدى شباب ذات راس الثقافي من محافظة الكرك.
انضمت الى حملة (بالفرح مش بالرصاص) باصدار كتب رسمية تعلن فيها اطلاق وثيقة مجتمعية لجمع تواقيع مشاركي برنامج مجتمعي والمجتمع المحلي ،وبدأت بالفعل بجمع التواقيع رفضا للمشاركة بأي مناسبة اجتماعية يتخللها إطلاق عيارات نارية بالتكاتف معا من اجل التصدي لكل من يحاول العبث والاستهتار بأرواح الأردنيين، وترسيخ الامتثال للقانون والنداءات المستمرة من قبل مديرية الأمن العام والتاكيد على ان الفرح يجب أن لا يكون على حساب أرواح الأطفال والشباب والنساء والشيوخ.
يذكر ان القانون و الفعاليات الشعبية تطالب ومنذ سنوات بؤد هذه العادات السلبية المتمثلة باطلاق العيارات النارية في المناسبات لتسببها بإزهاق أرواح أبرياء
وستستمر الجمعيات بجمع التواقيع وتسلميها لاحقا لمداراء الشرطة في المحافظات للتاكيد على رفض المجتمع لهذه العادات السلبية وترسيخ الامتثال للقانون .



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