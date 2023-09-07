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إطلاق 30 مشروعا للتجارة الرقمية

9/7/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Al Watan) رسم خبراء ومتخصصون في ريادة الأعمال، ومشاريع التجارة الإلكترونية، خطة دراسية وتدريبية، تمتد لـ 6 أشهر متواصلة لتخريج وإطلاق مشاريع ريادية متكاملة ومستقلة ومرخصة، ولديها قوائم مالية ((قائمة دخل)) مكونة من إيرادات مقبولة، ومبيعات حقيقية ومصروفات مناسبة، لمستفيدي جمعيات الأحساء، بإجمالي عدد ساعات تدريب واستشارات 318 ساعة. أنشطة محاكاة
أشار المشرف على البرنامج، المدير التنفيذي لمؤسسة القطان الوقفية التنموية ((المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)) عبدالله السلطان لـ((الوطن)) أمس، إلى أن البرنامج يشتمل على مسارين، وهما: التسويق والتصميم الرقمي، تطوير المواقع. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إعداد شباب وفتيات للدخول لسوق العمل وإدارة مشاريعهم الخاصة كرواد أعمال ((مبدعين))، وذلك بتأهيل 30 شابًا وفتاة في المسارين، ويتكون البرنامج من معسكر تدريبي، ومحاضرات وورش تطبيقية، وأنشطة محاكاة، وإرشاد وتوجيه، واستشارات واختبارات، لافتًا إلى أن الشريحة المستهدفة من 21 عامًا إلى 40 عامًا من أبناء الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية والضمان الاجتماعي، والمتعففين.
التصميم الرقمي
أضاف أن الخطة التدريسية والتدريبية لمسار التسويق والتصميم الرقمي، تتضمن: أنواع التجارة والتسويق الإلكتروني، وآليات العمل، وكيفية عمل المتاجر الإلكترونية، وإستراتيجيات التحليل والتسعير للمتاجر الإلكترونية، استخدام منصات التواصل الاجتماعي، الاهتمام بالهوية التعريفية للمشروع، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي وصناعة محتوى رقمي، إنشاء حملات إعلانية موجهة، العمل بطريقة احترافية متقدمة لتسويق علامة تجارية، آلية شراء المنتجات، قنوات بيعها ومميزاتها ((أمازون، علي بابا))، إنشاء المتاجر الإلكترونية، كتابة المحتوى، تصميم متجر إلكتروني، تصميم الجرافيك، مهارات التصميم من خلال استخدام برامج التصميم المختصة ((فوتوشوب، اليستريتور))، تصميم التفاعل إنفوجرافيك، ومهارات تصميم عروض تفاعلية من خلال استخدام برنامج متخصص، التصوير الفوتوغرافي، وأنواعه وتعديل الصور، تصوير الفيديو، مونتاج الفيديو، التعليق الصوتي، والمؤثرات الصوتية.
المنتجات الرقمية بين السلطان أن الخطة التدريسية والتدريبية لمسار تطوير المواقع، تتضمن: أساسيات إدارة المنتجات الرقمية، مهارات لغة HTML/CSS، تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، إنشاء مواقع من خلال أدوات WORDPRESS، تعديل الأدوات الجاهزة CODE CANYON، مضيفًا أن الاحتضان للمسارين، يتضمن تحديد نوع النشاط ((ريادة الأعمال، والعمل التقليدي، والنشاط الجانبي))، وتكوين الشراكات، وكتابة نموذج عمل، وكتابة خطة العمل، وعمل التخطيط الإستراتيجي ومؤشرات الأداء، وبناء الهوية والعلامة التجارية، استخدام التقنية والتكنولوجيا في منتوجات وخدمات المشروع، والتمويل والمالية ((التقديم على قنوات الحصول على تمويل + المدرج وطرق الحصول على النقد)).
الجوانب القانونية
قال: إن البرنامج يشتمل على قراءة وتحليل وإعداد الجوانب القانونية، وإعداد اتفاقية المؤسسين، وعقود المستقلين والموظفين، وإعداد العقود مع العملاء، وإعداد عقد الاستثمار ((صحيفة الشروط))، بالإضافة إلى الموارد البشرية، البدء بكتابة شروط من يجب أن توظف؟، وتحديد وقت التوظيف والعمليات المتعلقة، وكتابة بتفصيل طرق البحث عن المرشحين المحتملين، والبدء بعمليات التوظيف، وتنظيم وتخطيط وتنفيذ العمليات وإدارة المشاريع والجوانب اللوجستية، وتغيير التخطيط والتنفيذ بناءً على المعطيات، وتقييم المخاطر، بناء خطة تسويقية، تأسيس وبناء قنوات التسويق، وتنفيذ الخطة التسويقية، والمقاييس في التسويق، وبناء خطة تسويقية للنمو.
أسبوعان لمرحلة الإعداد.
أسبوعان لمرحلة الاستقطاب.
3 أسابيع لمرحلة التدريب.
4 أسابيع لمرحلة التطبيق.
9 أسابيع لمرحلة الاحتضان.
أسبوعان لمرحلة التقييم.
مرحلة قياس الأثر بعد 6 أشهر. دورة حياة المشروع

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