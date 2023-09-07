إطلاق 30 مشروعا للتجارة الرقمية

إطلاق 30 مشروعا للتجارة الرقمية
التاريخ
9/7/2023 2:27:58 PM
(MENAFN- Al Watan) رسم خبراء ومتخصصون في ريادة الأعمال، ومشاريع التجارة الإلكترونية، خطة دراسية وتدريبية، تمتد لـ 6 أشهر متواصلة لتخريج وإطلاق مشاريع ريادية متكاملة ومستقلة ومرخصة، ولديها قوائم مالية ((قائمة دخل)) مكونة من إيرادات مقبولة، ومبيعات حقيقية ومصروفات مناسبة، لمستفيدي جمعيات الأحساء، بإجمالي عدد ساعات تدريب واستشارات 318 ساعة. أنشطة محاكاة
أشار المشرف على البرنامج، المدير التنفيذي لمؤسسة القطان الوقفية التنموية ((المرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)) عبدالله السلطان لـ((الوطن)) أمس، إلى أن البرنامج يشتمل على مسارين، وهما: التسويق والتصميم الرقمي، تطوير المواقع. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في إعداد شباب وفتيات للدخول لسوق العمل وإدارة مشاريعهم الخاصة كرواد أعمال ((مبدعين))، وذلك بتأهيل 30 شابًا وفتاة في المسارين، ويتكون البرنامج من معسكر تدريبي، ومحاضرات وورش تطبيقية، وأنشطة محاكاة، وإرشاد وتوجيه، واستشارات واختبارات، لافتًا إلى أن الشريحة المستهدفة من 21 عامًا إلى 40 عامًا من أبناء الأسر المستفيدة من الجمعيات الأهلية والضمان الاجتماعي، والمتعففين.
التصميم الرقمي
أضاف أن الخطة التدريسية والتدريبية لمسار التسويق والتصميم الرقمي، تتضمن: أنواع التجارة والتسويق الإلكتروني، وآليات العمل، وكيفية عمل المتاجر الإلكترونية، وإستراتيجيات التحليل والتسعير للمتاجر الإلكترونية، استخدام منصات التواصل الاجتماعي، الاهتمام بالهوية التعريفية للمشروع، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي وصناعة محتوى رقمي، إنشاء حملات إعلانية موجهة، العمل بطريقة احترافية متقدمة لتسويق علامة تجارية، آلية شراء المنتجات، قنوات بيعها ومميزاتها ((أمازون، علي بابا))، إنشاء المتاجر الإلكترونية، كتابة المحتوى، تصميم متجر إلكتروني، تصميم الجرافيك، مهارات التصميم من خلال استخدام برامج التصميم المختصة ((فوتوشوب، اليستريتور))، تصميم التفاعل إنفوجرافيك، ومهارات تصميم عروض تفاعلية من خلال استخدام برنامج متخصص، التصوير الفوتوغرافي، وأنواعه وتعديل الصور، تصوير الفيديو، مونتاج الفيديو، التعليق الصوتي، والمؤثرات الصوتية.
المنتجات الرقمية بين السلطان أن الخطة التدريسية والتدريبية لمسار تطوير المواقع، تتضمن: أساسيات إدارة المنتجات الرقمية، مهارات لغة HTML/CSS، تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، إنشاء مواقع من خلال أدوات WORDPRESS، تعديل الأدوات الجاهزة CODE CANYON، مضيفًا أن الاحتضان للمسارين، يتضمن تحديد نوع النشاط ((ريادة الأعمال، والعمل التقليدي، والنشاط الجانبي))، وتكوين الشراكات، وكتابة نموذج عمل، وكتابة خطة العمل، وعمل التخطيط الإستراتيجي ومؤشرات الأداء، وبناء الهوية والعلامة التجارية، استخدام التقنية والتكنولوجيا في منتوجات وخدمات المشروع، والتمويل والمالية ((التقديم على قنوات الحصول على تمويل + المدرج وطرق الحصول على النقد)).
الجوانب القانونية
قال: إن البرنامج يشتمل على قراءة وتحليل وإعداد الجوانب القانونية، وإعداد اتفاقية المؤسسين، وعقود المستقلين والموظفين، وإعداد العقود مع العملاء، وإعداد عقد الاستثمار ((صحيفة الشروط))، بالإضافة إلى الموارد البشرية، البدء بكتابة شروط من يجب أن توظف؟، وتحديد وقت التوظيف والعمليات المتعلقة، وكتابة بتفصيل طرق البحث عن المرشحين المحتملين، والبدء بعمليات التوظيف، وتنظيم وتخطيط وتنفيذ العمليات وإدارة المشاريع والجوانب اللوجستية، وتغيير التخطيط والتنفيذ بناءً على المعطيات، وتقييم المخاطر، بناء خطة تسويقية، تأسيس وبناء قنوات التسويق، وتنفيذ الخطة التسويقية، والمقاييس في التسويق، وبناء خطة تسويقية للنمو.
أسبوعان لمرحلة الإعداد.
أسبوعان لمرحلة الاستقطاب.
3 أسابيع لمرحلة التدريب.
4 أسابيع لمرحلة التطبيق.
9 أسابيع لمرحلة الاحتضان.
أسبوعان لمرحلة التقييم.
مرحلة قياس الأثر بعد 6 أشهر. دورة حياة المشروع
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