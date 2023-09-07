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فروع خارجية لتطوير العلامات التجارية

9/7/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم إدارة التطوير للعلامات التجارية افتتاح فروع في الدول الأخرى، حيث أكد مدير إدارة التطوير للعلامات التجارية قاسم شرقاوي خلال مشاركة بملتقى سوق الامتياز التجاري بالخبر أنهم يعتزمون التوسع خارجيا من خلال افتتاح فروع في الدول الأخرى، حيث تتعامل الإدارة مع 120 مانح علامة تجارية، مما يستدعي التسويق لها في الأسواق العالمية.
اختيار العلامة التجارية
وأكد شرقاوي على أهمية اختيار العلامات التجارية قبل التفكير في الاستثمار، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة لتفادي الدخول في مشاكل قانونية، فضلا عن التفرغ الكامل للمشروع، مؤكدا، أهمية دراسة العائد من الاستثمار قبل الدخول في الامتياز التجاري، خصوصا أن هناك فرصا استثمارية متفاوتة بعضها بقيمة لا تتجاوز 300 ألف ريال والبعض الآخر يتجاوز المليون ريال.
ونصح أصحاب المشاريع بعدم المبالغة في الرسوم المرتفعة أو فرض مبالغ كبيرة في عمليات التسويق، خصوصا أن القيمة السوقية ترتفع بشكل تدريجي مع منح العلامات التجارية والتوسع المستمر، مشددا على أهمية وضع استراتيجية واضحة لنجاح العلامة التجارية.
مشاكل الامتياز
كما كشف المحامي خليل خياط عن أبرز المشاكل التي تواجه مانح الامتياز، يأتي في مقدمتها عدم تسليم الإفصاح قبل 14 يوما من توقيع وثيقة الامتياز التجاري التي نص عليها النظام، مبينا في الوقت نفسه أن وثيقة الإفصاح تحتوي على الكثير من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالعلامة التجارية وكذلك الشركاء وغيرها من التفاصيل، موضحا، أن مشاكل العنصر النسائي في مجال الامتياز التجاري قليلة للغاية، مرجحا، أن يكون السبب حداثة دخول المرأة في مجال الامتياز التجاري.
موضحا، أن مدة الامتياز التجاري تكون في الغالب 5 سنوات، فيما يمتلك مانح الامتياز التجاري الأحقية في رفض التجديد، بيد أن النظام نص على ضرورة بيان الأسباب الموجبة للرفض، موضحا، أن عيوب نظام الامتياز التجاري بدأت تظهر تدريجيا بعد دخوله حيز النفاذ منذ عدة سنوات.

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