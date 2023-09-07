فروع خارجية لتطوير العلامات التجارية
التاريخ
9/7/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم إدارة التطوير للعلامات التجارية افتتاح فروع في الدول الأخرى، حيث أكد مدير إدارة التطوير للعلامات التجارية قاسم شرقاوي خلال مشاركة بملتقى سوق الامتياز التجاري بالخبر أنهم يعتزمون التوسع خارجيا من خلال افتتاح فروع في الدول الأخرى، حيث تتعامل الإدارة مع 120 مانح علامة تجارية، مما يستدعي التسويق لها في الأسواق العالمية.
اختيار العلامة التجارية
وأكد شرقاوي على أهمية اختيار العلامات التجارية قبل التفكير في الاستثمار، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة لتفادي الدخول في مشاكل قانونية، فضلا عن التفرغ الكامل للمشروع، مؤكدا، أهمية دراسة العائد من الاستثمار قبل الدخول في الامتياز التجاري، خصوصا أن هناك فرصا استثمارية متفاوتة بعضها بقيمة لا تتجاوز 300 ألف ريال والبعض الآخر يتجاوز المليون ريال.
ونصح أصحاب المشاريع بعدم المبالغة في الرسوم المرتفعة أو فرض مبالغ كبيرة في عمليات التسويق، خصوصا أن القيمة السوقية ترتفع بشكل تدريجي مع منح العلامات التجارية والتوسع المستمر، مشددا على أهمية وضع استراتيجية واضحة لنجاح العلامة التجارية.
مشاكل الامتياز
كما كشف المحامي خليل خياط عن أبرز المشاكل التي تواجه مانح الامتياز، يأتي في مقدمتها عدم تسليم الإفصاح قبل 14 يوما من توقيع وثيقة الامتياز التجاري التي نص عليها النظام، مبينا في الوقت نفسه أن وثيقة الإفصاح تحتوي على الكثير من التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالعلامة التجارية وكذلك الشركاء وغيرها من التفاصيل، موضحا، أن مشاكل العنصر النسائي في مجال الامتياز التجاري قليلة للغاية، مرجحا، أن يكون السبب حداثة دخول المرأة في مجال الامتياز التجاري.
موضحا، أن مدة الامتياز التجاري تكون في الغالب 5 سنوات، فيما يمتلك مانح الامتياز التجاري الأحقية في رفض التجديد، بيد أن النظام نص على ضرورة بيان الأسباب الموجبة للرفض، موضحا، أن عيوب نظام الامتياز التجاري بدأت تظهر تدريجيا بعد دخوله حيز النفاذ منذ عدة سنوات.
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