18.1مليارا صادرات المملكة الزراعية والحيوانية
التاريخ
9/7/2023 2:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي سجلت فيه قيمة الصادرات للمحاصيل الزراعية والحيوانية بالمملكة زيادة بلغت حوالي 125.577% خلال 6 سنوات سجلت المحاصيل الزراعية والحيوانية المعاد تصديرها نموا موازيا وارتفعت خلال 6 سنوات بنسبة 138.633% بنمو متقارب مع الواردات والتي زادت خلال ذات الفترة بنسبة 131.133%.
وأظهرت قراءة ((الوطن)) لبيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء ووزارة البيئة والمياه والزراعة أن قيمة صادرات المملكة من الثروات الزراعية والحيوانية بلغت خلال العام الماضي 2022 حوالي 17 مليار ريال مرتفعة من 13.5 مليون ريال في 2016، في حين بلغت قيمة المعاد تصديرها 1.1 مليار ريال لتتجاوز بذلك قيمة صادرات المملكة من الثروة الزراعية والحيوانية 18.1 مليار ريال خلال عام، في حين بلغت قيمة الواردات 111.6 مليار ريال.
قفزة بالصادرات
وشهدت قيمة صادرات المملكة خلال العامين الأخيرين قفزة كبيرة بعد أن تفاوتت بين الانخفاض والنمو الضئيل منذ 2016 حيث بلغت في 2016 حوالي 13.5 مليون ريال، لتنخفض في 2017 بنسبة 2% إلى 12.9 مليون ريال، وترتفع بشكل بسيط في 2019 لـ13 مليون ريال، لتعود وتنخفض في 2020 إلى 12.7 مليون ريال وبنسبة 2.2%، قبل أن ترتفع في 2021 بنسبة كبيرة وبنمو بلغ 113.965% لتصل إلى 14.5 مليار ريال، وفي 2022 بلغت أعلى قيمة لها بحوالي 17 مليار ريال وبزيادة سنوية بلغت حتى 125.577%
المعاد تصديرها
في حين بلغت قيمة المعاد تصديرها 1.1 مليار ريال لتتجاوز بذلك قيمة صادرات المملكة من الثروة الزراعية والحيوانية 18.1 مليار ريال خلال عام، في حين بلغت قيمة الواردات 111.6 مليار ريال.
وارتفعت المنتجات الزراعية والحيوانية المعاد تصديرها من 815.6 ألف ريال في 2016 لتصل إلى 1 مليون في 2017 وبنمو 23.4%، لتعود وتنخفض في 2018 إلى 838.7 ألف ريال وبانخفاض 16.7% وترتفع بشكل بسيط في 2019 إلى 844.4 ألف ريال بنمو 0.7%، لترتفع في 2020 إلى 957.4 ألف ريال بنمو 13.4% قبل أن تقفز إلى 1 مليار ريال بنمو كبير بلغ حتى 110.428%، لتصل في 2022 إلى 1.1 مليار ريال وبنمو سنوي بلغ 7%
قيمة الصادرات والواردات من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية خلال الفترة بين 2016 - 2022:
قيمة الصادرات:
2016= 13.543.530
2017= 13.279.458= - %2
2018= 12.949.875= - %2.5
2019= 13.038.477= %0.7
2020= 12.753.056= - %2.2
2021= 14.546.882.710= %113.965
2022= 17.021.162.540= %17
الزيادة خلال 6 سنوات= 125.577%
قيمة المعاد تصديره:
2016=815.633
2017= 1.006.931 = %23.4
2018= 838.780= - %16.7
2019= 844.442= %0.7
2020= 957.407= %13.4
2021= 1.058.207.227 = %110.428
2022= 1.131.554.037= %7
الزيادة خلال 6 سنوات= 138.633%
قيمة الواردات:
2016= 85.075.259
2017= 81.774.045= - %3.9
2018= 80.248.561= - %1.9
2019= 81.369.372= %1.4
2020= 85.716.063= %5.3
2021= 87.529.442.581= %102.015
2022= 111.647.469.476= %27.6
الزيادة خلال 6 سنوات= 131.133%
MENAFN07092023000089011017ID1107029050
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