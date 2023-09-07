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متى انتهى العصر الذهبي؟ - جريدة الوطن السعودية

9/7/2023 2:26:56 PM
(MENAFN- Al Watan) البارادايم الذي وجدنا أنفسنا فيه يحكي لنا في ما يخص التاريخ العربي الإسلامي إن العصر الذهبي انتهى بدخول التتار بغداد ليبدأ عصر الانحطاط كما يسميه هذا الإطار الفكري الذي أصبح يُتعاطى معه كحقيقة مسلمة يجد الإنسان حرجا في مخالفتها أو محاكمتها بالحقائق، ولكن هل حقًا بدأ عصر الانحطاط بسقوط بغداد؟ لكي نعرف الإجابة يجب أن نعرف ما هي المعايير التي تميز العصر الذهبي من عصر الانحطاط، هل المعيار هو القوة والتوسع العسكري؟ بحكم أن سقوط بغداد هو حدث عسكري في الأساس؟ أم هو انتشار الدين وتمدد خارطة الحضارة العربية الإسلامية؟ بحكم أن العصر الذي سبق سقوط بغداد شهد توسعًا وانتشارًا متسارعًا للحضارة الإسلامية، أم هو الريادة العلمية والمعرفية؟ إذ أنه بسقوط بغداد رُمِيت الكتب في نهر دجلة كما تقول السردية المشهورة.
ولكن إذا كان المعيار هو القوة العسكرية فالانتصارات العسكرية قد توالت فيما سموه عصر الانحطاط، ليس فقط على المغول أنفسهم في عين جالوت وغيرها إنما أيضًا تم القضاء على الإمبراطورية البيزنطية واحتلال عاصمتها في عام 1453، وهي الإمبراطورية التي احتلت ثالث أهم المدن المقدسة عند المسلمين إبان ما أسموه العصر الذهبي. وخارطة العالم الإسلامي توسعت في عصر الانحطاط كما يسمونه وبشكل كبير ويسهل على الباحث مقارنة خارطة الحضارة الإسلامية قبل وبعد سقوط بغداد وملاحظة التوسع الكبير وقد كان للمغول الذين أصبحوا مسلمين دور في هذا التوسع الذي لم يشمل دول آسيوية وشرق آسيوية فقط بل أنه شمل حتى مناطق في القارة الأوروبية والأفريقية، وبالتالي انتشر الدين الإسلامي في ذلك العصر بشكل كبير، فبحسب كثير من المراجع أن الدين الإسلامي لم يكن من ضمن الخمس الديانات الأكبر انتشارًا في العالم قبل سقوط بغداد ولكن الدين الإسلامي أصبح بعد ذلك ثاني أكبر ديانة في العالم. أما الريادة العلمية والمعرفية فقد استمرت بل وتقدمت بعد سقوط بغداد وكانت كبرى المستشفيات والمراصد الفلكية إسلامية بلا منازع لعدة قرون بعد سقوط بغداد، والانحطاط وصف لا يستقيم مع الإنجازات العلمية التي قدمتها الحضارة الإسلامية في تلك القرون سواء في الطب أو الفلك أو الرياضيات... وغيرها.
أما فيما يخص ضياع كثير من كتب الحضارة العربية الإسلامية فهذه حقيقة جلية وآلاف الكتب الثمينة اختفت، ولم يبق لنا منها إلا عناوينها أو مقتطفات لا تكفي ولا تشفي وهذه قضية تستحق بحثًا دقيقًا وحصيفًا لأن رواية رمي الكتب في دجلة رواية متهافتة، لا تستقيم من عدة أوجه فكتب الحضارة الإسلامية لم تكن كلها في بغداد، فكثير من أقطار الحضارة الإسلامية كانت عامرة بالمكتبات مثل مصر والأندلس التي كان فيها ضعف عدد مكتبات بغداد، وإذا صحت رواية رمي كتب في دجلة فالأكيد أنها ليست كل كتب بغداد فمدرسة المستنصرية بمكتبتها العملاقة أعيد فتحها في أقل من عام من سقوط بغداد كما تم افتتاح مرصد نصير الدين الطوسي في مراغة بعد سقوط بغداد بعام تقريبًا، وكان أكبر مرصد فلكي في العالم حينها و أطلق بعض المؤرخين على أعمال فلكيي مراغة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر بـ (ثورة مراغة) وكانت مكتبته تضم 400 ألف كتاب والذي استطاع مع فلكيي جامع دمشق تفنيد نظام بطليموس على أسس تجريبية لا فلسفية، والمقام لا يتسع لكل البراهين على أن الكتب لم تُفقد في ذاك العصر ولكن يكفي أن يطلع الباحث مثلاً على كتاب كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة في القرن السابع عشر والذي ذكر فيه أكثر من عشرين ألف كتاب ليرى كثير من الكتب الثمينة التي كتبت قبل سقوط بغداد كانت لا تزال موجودة في عهد مؤلف الكتاب، ويرى كثيرًا من الكتب الثمينة التي تناقش مواضيع علمية دقيقة توحي بالمستوى العلمي والحضاري الكبير كُتبت بعد سقوط بغداد ولم تعد موجودة اليوم، وقد علق الفيلسوف المصري عبدالرحمن بدوي على هذا الكتاب قال: (ومعنى هذا أيضًا أن هذه كتب كانت موجودة في القرن السابع عشر الميلادي أي منذ ثلاثة قرون. وهذا يدحض الدعوى السخيفة الصبيانية التي تزعم أن الكتب العربية قد دمرها التتار في تخريبهم لبغداد على يد هولاكو 656 هـ! وهي دعوى تدل على الحماقة والجهالة التامة، أولا لأن بغداد لم تكن تحتوي على كل الكتب العربية، وثانيا لأن سائر الأمصار الإسلامية (مصر، إيران، المغرب، بلاد الشام، إلخ) كانت تزخر بملايين الكتب العربية التي بقيت بمنأى عن غزوات التتار وبالأحرى عن تخريب بغداد. ومع ذلك لا نزال نرى بعض ((المتصدرين)) للعلم- كذبا وزورا طبعًا- يرددون هذه الأسطورة السخيفة التي لا يرددها إلا من خلا من كل عقل وفهم).
إنما كل هذا لا يعني أن عصر ما بعد سقوط بغداد كان ذهبيًا بل إن فيه كثيرًا من الكبوات والعثرات، ولا يعني أيضًا أن ما قبل سقوط بغداد كان خاليا من الكبوات.
وإذا جاز لنا تسميه عصر ما بعصر الانحطاط فهو العصر الذي سمح أبناؤه لغيرهم بكتابة تاريخهم ثم التقيد بما كتبوا وعدم محاكمته، ونحن للأسف الشديد مقيدون بتلك الإطارات التي استنسخها لنا المستشرقون من تاريخهم، وهذا ما يعيقنا عن التشخيص السليم الذي هو أول خطوات العلاج.

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