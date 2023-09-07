يسلط هذا اليوم الضوء على أهمية الهواء النقي وينشر الوعي حول دوره في تحسين الصحة والإنتاجية والاقتصاد والبيئة. ويتم الاحتفال بهذه المناسبة في السابع من سبتمبر، ويشجع على تبني الحلول التي تحسن جودة الهواء من خلال اتباع أفضل الممارسات واستخدام الابتكارات المتطورة لتحقيق قصص النجاح.

وتعمل "إل جي" على تحقيق الأهداف التي يطمح لها هذا اليوم الدولي، حيث تعتبر علامة تجارية تضع الاستدامة البيئية في أولوية قِيَمِها، وذلك من خلال توسيع مجموعة أجهزة تنقية الهواء لديها. وتوفر هذه المجموعة تنقية هواء شاملة بزاوية 360 درجة وتوفر خاصية امتصاص كافة الجسيمات المسببة للحساسية وتنشر الهواء النقي بغض النظر عن الظروف الجوية الخارجية.

وتراعي مجموعة أجهزة تنقية الهواء من "إل جي" جودة الهواء داخل المنازل حيث تتميز بفلاتر HEPA القوية وفلاتر خاصة بإزالة الروائح، تضمن توفير جواً نقياً ومنعشاً داخل المنازل.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال سانيونغ كيم، رئيس إل جي للإلكترونيات في الخليج لدى "إل جي": "نلتزم بأداء واجبنا تجاه بيئتنا، ونعمل في إل جي على تحسين نوعية الحياة ونشر الوعي بأهمية الهواء النقي. ونفخر في هذا اليوم الدولي بعرض مساهماتنا في توفير أجواء أكثر نقاءً من خلال مجموعتنا الواسعة من أجهزة تنقية الهواء القوية."

تحافظ أجهزة تنقية الهواء من "إل جي" على جودة الهواء داخل المنزل بأفضل مستوياتها، وتتوافق أيضاً مع معايير المسؤولية البيئية للمؤسسات. ومن خلال استخدام التقنيات الفعّالة من حيث استهلاك الطاقة، تقلل هذه المنتجات من الطاقة المستهلكة وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ونقاءً.

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نبذة عن شركة إل جي للإلكترونيات للأجهزة المنزلية وحلول الهواء

تعد شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء شركة رائدةً عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنازل الذكية وحلول الهواء، بالإضافة إلى المنتجات ذات الرؤية المستقبلية التي تتميز بتقنية LG ThinQ الذكاء الاصطناعي. وتقوم الشركة بإنشاء حلول مختلفة من خلال تقنياتها الأساسية الرائدة في الصناعة وتلتزم بجعل الحياة أفضل وأكثر صحة للمستهلكين من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتنقيته. وتوفر هذه المنتجات معاً راحةً معززةً وأداءً رائعاً وتشغيلاً فعالاً وفوائد صحية مقنعة. ولمزيد من الأخبار حول إل جي، يرجى زيارة .