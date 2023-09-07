إل جي تحتفل باليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء عبر مجموعتها المخصصة من أجهزة تنقية الهواء
التاريخ
9/7/2023 2:24:54 PM
(MENAFN- AETOSWire) تحتفل إل جي، الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، باليوم الدولي لنقاوة الهواء من أجل سماء زرقاء عبر مجموعتها المخصصة من أجهزة تنقية الهواء. وأُطلق اليوم الدولي بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف التركيز على تعزيز التعاون الدولي لتحسين جودة الهواء والحد من التلوث الجوي.
يسلط هذا اليوم الضوء على أهمية الهواء النقي وينشر الوعي حول دوره في تحسين الصحة والإنتاجية والاقتصاد والبيئة. ويتم الاحتفال بهذه المناسبة في السابع من سبتمبر، ويشجع على تبني الحلول التي تحسن جودة الهواء من خلال اتباع أفضل الممارسات واستخدام الابتكارات المتطورة لتحقيق قصص النجاح.
وتعمل "إل جي" على تحقيق الأهداف التي يطمح لها هذا اليوم الدولي، حيث تعتبر علامة تجارية تضع الاستدامة البيئية في أولوية قِيَمِها، وذلك من خلال توسيع مجموعة أجهزة تنقية الهواء لديها. وتوفر هذه المجموعة تنقية هواء شاملة بزاوية 360 درجة وتوفر خاصية امتصاص كافة الجسيمات المسببة للحساسية وتنشر الهواء النقي بغض النظر عن الظروف الجوية الخارجية.
وتراعي مجموعة أجهزة تنقية الهواء من "إل جي" جودة الهواء داخل المنازل حيث تتميز بفلاتر HEPA القوية وفلاتر خاصة بإزالة الروائح، تضمن توفير جواً نقياً ومنعشاً داخل المنازل.
وتعليقاً على هذه المناسبة، قال سانيونغ كيم، رئيس إل جي للإلكترونيات في الخليج لدى "إل جي": "نلتزم بأداء واجبنا تجاه بيئتنا، ونعمل في إل جي على تحسين نوعية الحياة ونشر الوعي بأهمية الهواء النقي. ونفخر في هذا اليوم الدولي بعرض مساهماتنا في توفير أجواء أكثر نقاءً من خلال مجموعتنا الواسعة من أجهزة تنقية الهواء القوية."
تحافظ أجهزة تنقية الهواء من "إل جي" على جودة الهواء داخل المنزل بأفضل مستوياتها، وتتوافق أيضاً مع معايير المسؤولية البيئية للمؤسسات. ومن خلال استخدام التقنيات الفعّالة من حيث استهلاك الطاقة، تقلل هذه المنتجات من الطاقة المستهلكة وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ونقاءً.
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نبذة عن شركة إل جي للإلكترونيات للأجهزة المنزلية وحلول الهواء
تعد شركة إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء شركة رائدةً عالمياً في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنازل الذكية وحلول الهواء، بالإضافة إلى المنتجات ذات الرؤية المستقبلية التي تتميز بتقنية LG ThinQ الذكاء الاصطناعي. وتقوم الشركة بإنشاء حلول مختلفة من خلال تقنياتها الأساسية الرائدة في الصناعة وتلتزم بجعل الحياة أفضل وأكثر صحة للمستهلكين من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتنقيته. وتوفر هذه المنتجات معاً راحةً معززةً وأداءً رائعاً وتشغيلاً فعالاً وفوائد صحية مقنعة. ولمزيد من الأخبار حول إل جي، يرجى زيارة .
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