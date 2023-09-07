ويسترن يونيون تفتتح أول متجر مُميز لها في الأردن

أعلنت شركة ويسترن يونيون Western Union العالمية الرائدة في تحويل الأموال والمدفوعات عبر الحدود، اليوم، عن افتتاح أول متجر مُميز لها لتحويل الأموال في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع شركة السادات والهندي للصرافة. ويوفر المتجر الممُيز الجديد تجربة عملاء عالية الجودة بعلامة ويسترن يونيون في موقع مزدحم، من خلال خدمات مخصّصة وموثوقة ومريحة لتحويل الأموال واستلامها.

ويقع متجر ويسترن يونيون الجديد في مدينة سحاب الصناعية، ويهدف إلى تقديم خدمات تحويل الأموال في منطقة تضم تجمّعًا كبيرًا للعمال المغتربين القادمين من دول مثل بنغلاديش وسريلانكا والهند وباكستان وميانمار ونيبال ومصر وسوريا. ويتيح إطلاق المتجر المُميز الجديد لشركة ويسترن يونيون مجالًا للتوسّع بتقديم خدماتها كي تشمل قاعدة أوسع من العملاء بمساعدة المُسوقين المحليين، الأمر الذي يُمكن الشركة من خدمة العمال المغتربين ضمن شبكة ويسترن يونيون الممتدة عبر أكثر من 200 دولة حول العالم.

وقال حاتم سليمان، نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في ويسترن يونيون : "تلتزم ويسترن يونيون بتعزيز قدرات المستهلكين على الوصول إلى الخدمات المالية في مختلف أنحاء العالم، لتمكينهم من إجراء تحويلاتهم المالية بسهولة عبر تزويدهم بالخدمات التي تناسب تفضيلاتهم وتلبي احتياجاتهم. وقد تبين لنا أن المستهلكين في أنحاء الشرق الأوسط يرغبون بإتاحة المجال أمامهم للاختيار بين استخدام قنوات التحويلات الشخصية والقنوات الرقمية عند إرسال الأموال واستلامها، بما يؤكد على أهمية وجود متاجر مُميزة توفر للمستهلكين وسيلة مخصّصة تمكنهم من تحويل الأموال إلى بلدانهم بشكل موثوق وسريع".

ومن جانبه، قال عبد الغني السادات، المدير العام لشركة السادات والهندي للصرافة : "نحن متحمسون لتعاوننا مع ويسترن يونيون في توفير خدمات مريحة وآمنة وسهلة الاستخدام لعملائنا في مدينة سحاب الصناعية، والتي تعدّ موطنًا لعدد كبير من القوى العاملة في عمّان؛ حيث يعتمد الكثير منهم علينا في إرسال التحويلات المالية إلى عائلاتهم في الوطن. ويأتي إنشاء المتجر المُميز تلبية لاحتياجات هؤلاء المستهلكين، ولتزويدهم بتجربة تحويل أموال سلسة، هو أمر يحظى بأهميته القصوى لدينا في شركة السادات والهندي للصرافة."

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأردني قد أشار مؤخرًا إلى زيادة معدّل النمو في التحويلات المالية على أساس سنوي بنسبة 5.9% في يونيو 2023، وبلغ إجمالي التحويلات 284.1 مليون دولار (201.1 مليون دينار أردني). ويؤكد هذا الاتجاه التصاعدي على ضرورة تمكين الوصول السريع والسهل لخدمات تحويل الأموال إلى من هم في أمس الحاجة إليها.

وتعتبر المتاجر الممُيزة إحدى ركائز إستراتيجية "Evolve 2025" لدى ويسترن يونيون، والتي تهدف إلى الاستفادة من متاجر تحويلات التجزئة كبوابة لتقديم خدمات ويسترن يونيون. وتم تصميم هذه الفروع بناء على الروابط القوية بين الشركة وعملائها؛ حيث يزيد عددها الآن عن 70 متجر مُميز حول العالم. وتتيح هذه المواقع والخبرات المخصّصة لديها في تحويل الأموال فرصة لتمكين ويسترن يونيون من توفير الخدمات المالية للجميع.

لمحة عن ويسترن يونيون

تلتزم شركة ويسترن يونيون (NYSE: WU) بمساعدة الأفراد الطموحين إلى بناء مستقبل مالي لأنفسهم ولأحبائهم ومجتمعاتهم في جميع أنحاء العالم. وتساهم حركة الأموال والمدفوعات وخدماتنا المالية الرقمية الرائدة عبر الحدود، في تمكين المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية والحكومات في أكثر من 200 دولة وإقليم، باستخدام 130 عملة مختلفة، للتعامل مع مليارات الحسابات المصرفية، وملايين الحسابات الرقمية والمحافظ والبطاقات، وشبكة عالمية واسعة من مراكز التجزئة. وتهدف ويسترن يونيون إلى تقديم خدمات مالية ميسّرة تساعد الناس والمجتمعات على الازدهار. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: .