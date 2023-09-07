تُطلق Aveva مركزًا لتجربة العملاء في الصين بغية تعزيز التحول الرقمي والاستدامة
التاريخ
9/7/2023 2:24:54 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت AVEVA ، وهي شركة عالمية رائدة في مجال البرمجيات الصناعية، وتقود التحول الرقمي والاستدامة، عن افتتاح أحدث مركز لتجربة العملاء (CEC) في بكين. ويُظهر المركز التزام AVEVA المستمر بمواصلة الاستثمار والنمو في الصين، ويعتبر المركز التكنولوجي الخامس للمجموعة على مستوى العالم.
وخلال حفل الافتتاح، رحب الفريق بقادة الصناعة وممثلي وسائل الإعلام. حضر الرئيس التنفيذي لشركة AVEVA، Caspar Herzberg، والرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية Caoimhe Keogan، إلى جانب نائب الرئيس الأول للقيادة الإقليمية، ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ، Emon Zaman، ونائب الرئيس المحلي، والمدير العام لشركة الصين Jingyi Cui، للترحيب بالضيوف ومشاركة استراتيجية الشركة وطموحات النمو في الصين.
قال Caspar Herzberg ، الرئيس التنفيذي لشركة AVEVA : "يعتبر افتتاح مركز تجربة العملاء المتطور لدينا هنا في بكين اليوم بمثابة شهادة على التزام AVEVA تجاه عملائنا وشركائنا في الصين، واستثمارنا المستمر في الابتكار والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
"إن مراكز CEC الخاصة بنا حول العالم هي بمثابة صفّ من اللآلئ التي تُمكن عملاءنا من تجربة واستكشاف حلولنا بأنفسهم. وباستطاعتهم تجربة قوة النظم البيئية المتصلة في صناعات متنوعة واستكشاف كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي الصناعي المتطور (AI) والتوائم الرقمية في أعمالهم الخاصة.
وأضاف Jingyi Cui ، نائب الرئيس، والمدير العام لشركة AVEVA الصين : "يشرفني أن أرحب بعملائنا ووسائل الإعلام في افتتاح اليوم. ويعتبر مركز CEC الجديد هذا علامة بارزة في تاريخ AVEVA الذي يمتد لـ 27 عامًا في الصين، وهو ما يعكس ابتكاراتنا في مجال التكنولوجيا في البرمجيات الصناعية وكذلك التعاون مع العملاء في تحولاتهم الرقمية.
ولإظهار القوة التحويلية للأنظمة البيئية الصناعية لدفع الابتكار وتحقيق الاقتصاد الصناعي المتصل، يعرض معرض CEC الصيني منصة AVEVA الصناعية وتطبيقاتها. ويتضمن مجموعة من العروض التوضيحية التفاعلية التي توضح القدرات البرمجية للشركة في مجال التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي للصناعات، وتصور البيانات والواقع الافتراضي، ودعم البنى السحابية الهجينة. تتميز CEC أيضًا بمجموعة متنوعة من الحلول الخاصة بالصناعة، بما في ذلك المحاكاة الديناميكية للعملية منها AVEVA Extended Reality Solution، وAVEVA E3D Design، وAVEVA Enterprise Resource Management، وAVEVA Asset Information Management، وAVEVA PI System، وAVEVA Predictive Analytics، وAVEVA APC، وAVEVA Process Optimization. وكل مثال يلقي الضوء على كيفية تمكين منصة وتطبيقات AVEVA الهجينة للعملاء الصناعيين من تحسين دورة حياة الأصول بأكملها وتسريع النتائج المستدامة.
باستثمار ما يزيد عن 16% من إيراداتها في البحث والتطوير، تمتلك AVEVA حوالي 10 مراكز مخصصة للبحث والتطوير حول العالم وخمسة مراكز بحث وتطوير رئيسية، وتقع أيضًا مراكز CEC الرائدة في لندن بالمملكة المتحدة وسان لياندرو وليك فورست وهيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية.
ستستخدم "AVEVA الصين" مركز CEC لاستعراض القدرات الجديدة للعملاء والشركاء ووسائل الإعلام والأكاديميات والمؤسسات البحثية والحكومة والمرافق العامة الأخرى، لعرض القيمة المحتملة وجمع تعليقات العملاء وتوليفها لتحسين التطوير وتحديد أولويات الاستثمار في الإمكانات الجديدة.
وعلى الصعيد العالمي، تشهد الصناعة تغيرًا سريعًا بداية من سلسلة التوريد والضغوط الجيوسياسية حتى إزالة الكربون والانتقال بين الأجيال مع انضمام المزيد من المواطنين الرقميين إلى القوى العاملة الصناعية. وتعمل حلول AVEVA على تمكين الفرق من خلال تزويدها بالمعلومات الموثوق بها والرؤى التي يحتاجونها لتحفيز إبداعهم. وفي الصين، يعمل هذا النهج على تمكين الشركات من دفع النمو مع التوافق مع سياسة "الكربون المزدوج" في الصين، للحد من ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060.
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