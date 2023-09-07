وخلال حفل الافتتاح، رحب الفريق بقادة الصناعة وممثلي وسائل الإعلام. حضر الرئيس التنفيذي لشركة AVEVA، Caspar Herzberg، والرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية Caoimhe Keogan، إلى جانب نائب الرئيس الأول للقيادة الإقليمية، ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ، Emon Zaman، ونائب الرئيس المحلي، والمدير العام لشركة الصين Jingyi Cui، للترحيب بالضيوف ومشاركة استراتيجية الشركة وطموحات النمو في الصين.

قال Caspar Herzberg ، الرئيس التنفيذي لشركة AVEVA : "يعتبر افتتاح مركز تجربة العملاء المتطور لدينا هنا في بكين اليوم بمثابة شهادة على التزام AVEVA تجاه عملائنا وشركائنا في الصين، واستثمارنا المستمر في الابتكار والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

"إن مراكز CEC الخاصة بنا حول العالم هي بمثابة صفّ من اللآلئ التي تُمكن عملاءنا من تجربة واستكشاف حلولنا بأنفسهم. وباستطاعتهم تجربة قوة النظم البيئية المتصلة في صناعات متنوعة واستكشاف كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي الصناعي المتطور (AI) والتوائم الرقمية في أعمالهم الخاصة.

وأضاف Jingyi Cui ، نائب الرئيس، والمدير العام لشركة AVEVA الصين : "يشرفني أن أرحب بعملائنا ووسائل الإعلام في افتتاح اليوم. ويعتبر مركز CEC الجديد هذا علامة بارزة في تاريخ AVEVA الذي يمتد لـ 27 عامًا في الصين، وهو ما يعكس ابتكاراتنا في مجال التكنولوجيا في البرمجيات الصناعية وكذلك التعاون مع العملاء في تحولاتهم الرقمية.

ولإظهار القوة التحويلية للأنظمة البيئية الصناعية لدفع الابتكار وتحقيق الاقتصاد الصناعي المتصل، يعرض معرض CEC الصيني منصة AVEVA الصناعية وتطبيقاتها. ويتضمن مجموعة من العروض التوضيحية التفاعلية التي توضح القدرات البرمجية للشركة في مجال التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي للصناعات، وتصور البيانات والواقع الافتراضي، ودعم البنى السحابية الهجينة. تتميز CEC أيضًا بمجموعة متنوعة من الحلول الخاصة بالصناعة، بما في ذلك المحاكاة الديناميكية للعملية منها AVEVA Extended Reality Solution، وAVEVA E3D Design، وAVEVA Enterprise Resource Management، وAVEVA Asset Information Management، وAVEVA PI System، وAVEVA Predictive Analytics، وAVEVA APC، وAVEVA Process Optimization. وكل مثال يلقي الضوء على كيفية تمكين منصة وتطبيقات AVEVA الهجينة للعملاء الصناعيين من تحسين دورة حياة الأصول بأكملها وتسريع النتائج المستدامة.

باستثمار ما يزيد عن 16% من إيراداتها في البحث والتطوير، تمتلك AVEVA حوالي 10 مراكز مخصصة للبحث والتطوير حول العالم وخمسة مراكز بحث وتطوير رئيسية، وتقع أيضًا مراكز CEC الرائدة في لندن بالمملكة المتحدة وسان لياندرو وليك فورست وهيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية.

ستستخدم "AVEVA الصين" مركز CEC لاستعراض القدرات الجديدة للعملاء والشركاء ووسائل الإعلام والأكاديميات والمؤسسات البحثية والحكومة والمرافق العامة الأخرى، لعرض القيمة المحتملة وجمع تعليقات العملاء وتوليفها لتحسين التطوير وتحديد أولويات الاستثمار في الإمكانات الجديدة.

وعلى الصعيد العالمي، تشهد الصناعة تغيرًا سريعًا بداية من سلسلة التوريد والضغوط الجيوسياسية حتى إزالة الكربون والانتقال بين الأجيال مع انضمام المزيد من المواطنين الرقميين إلى القوى العاملة الصناعية. وتعمل حلول AVEVA على تمكين الفرق من خلال تزويدها بالمعلومات الموثوق بها والرؤى التي يحتاجونها لتحفيز إبداعهم. وفي الصين، يعمل هذا النهج على تمكين الشركات من دفع النمو مع التوافق مع سياسة "الكربون المزدوج" في الصين، للحد من ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060.

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