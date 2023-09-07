يقول Scott Allison، رئيس مجلس الإدارة العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Allison: "يمثل اليوم علامة فارقة في تاريخنا". "لا يمثل الكشف عن هوية علامتنا التجارية الجديدة تغييرًا في الاسم والشعار فحسب، بل إعلانًا جريئًا عن التزامنا بتشكيل مستقبل التسويق والاتصالات المتكاملة. ولقد تطورنا جنبًا إلى جنب مع القطاع، واحتضنا الابتكار، ووسعنا بصمتنا العالمية. هذه العلامة التجارية الجديدة هي شهادة على تفاني فريقنا في التميُّز والإبداع والسعي الدؤوب للحلول التي تحقق تأثيرًا ذا مغزى لعملائنا. ومع Allison، نحن على استعداد لحمل شعلة الكشف عن عصر جديد من الاتصالات".

ما الأسباب التي تقف وراء إعادة تسمية العلامة التجارية؟ لماذا الآن؟

على مدار الـ 22 عامًا المنصرمة، شهدت Allison تطورًا ملحوظًا؛ إذ عملت على توسيع خدماتها، ومحفظة العملاء، وقاعدة المواهب لتشمل مجموعة متنوعة من الخبرات، بدءًا من ابتكار الحلول الإبداعية. كما شهدت الوكالة نموًا كبيرًا في عدد المهام العالمية - حيث تم تمثيل سبعة من أفضل 10 عملاء لها الآن في أسواق متعددة - وقائمة عملاء محسَّنة من العلامات التجارية العالمية، مثل AB InBev، وGE Appliances وHewlett Packard Enterprise وIHG وKyndryl وRevlon. تأتي مبادرة تغيير العلامة التجارية هذه استجابة للحاجة الملحة إلى هوية تجارية مُحدَّثة تتماشى مع المسار الحالي والمستقبلي للوكالة، مع تسليط الضوء على ثقافتها الفريدة وانتشارها العالمي وقدراتها المتكاملة ونهجها المستقبلي. تفضَّل بزيارة الموقع الإلكتروني الجديد على لاستكشاف هوية العلامة التجارية المُحدَّثة، ومعرفة المزيد عن الحلول المبتكرة المقدمة من Allison.

حل التجزئة واحتضان الابتكار

يهدف تغيير العلامة التجارية أيضًا إلى التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التجزئة التي حدثت على نحو طبيعي مع نمو الوكالة وتطور المشهد التسويقي؛ ممّا قد يؤدي إلى تمييع أو عدم وضوح نقاط التمايز في الوكالة. ومن خلال تبسيط قصة العلامة التجارية وتوحيدها، ستنقل Allison على نحو أفضل قدرتها على حل تحديات الأعمال المعقدة، واستقطاب أفضل المواهب، وتوفُّر التسويق، والاتصالات المتكاملة على نطاق عالمي. ولا تحتفل هوية العلامة التجارية الجديدة بنمو الوكالة فحسب، بل تضعها أيضًا محرك للابتكارات المستقبلية للقطاع.

هوية جديدة وحديثة مبنية داخل الشركة

قاد فريق Allison للعلامة التجارية واستراتيجية المشاركة هوية العلامة التجارية الجديدة، مستخدمًا منهجه في البحث والاستراتيجية والعلامة التجارية للعملاء تحت مسمى V.I.T.A. ، وهو إطار يساعد الشركات على فهم إضفاء الطابع الإنساني على العلامة التجارية والتعبير عنها (ومن ثمَّ، تعزيز المشاركة). تتميز العلامة التجارية الجديدة بشعار أنيق وعصري يدل على تطور الوكالة والتزامها بالابتكار. ويمثل الفصل في I رؤية الوكالة لمواصلة الابتكار والالتزام بالتميُّز. ويُظهر تغيير الاسم إلى "Allison" هوية أكثر شمولاً ومعاصرة، مع تكريم مؤسسي الوكالة وقيمهم. وتعكس إزالة "+Partners" النهج الموجه نحو الفريق الذي اشتهرت به Allison على الدوام مع التأكيد على تركيز الوكالة على الإدماج والوحدة والتنوع.

رؤية البيانات التطلعية

مع إعادة تسمية العلامة التجارية، تضع Allison نصب عينيها تطورها إلى شركة استشارية متكاملة للتسويق والاتصالات. ويقدم فريق الابتكار التسويقي التابع لها وظائف التسويق المتكاملة، واستراتيجيات مشاركة العلامة التجارية، وتسويق الأداء، والإبداع، واستوديو سرد القصص، والبحث والتحليل، بينما يساعد فريق Allison الاستشاري مجموعة المديرين التنفيذيين على تسريع وتيرة النمو بإيجاد وتحسين نقاط تلاقي أهداف العمل واحتياجات العملاء والبيئات التنظيمية وتجربة الموظفين. وتعتزم الوكالة تعزيز قدراتها الإبداعية، وتحقيق نمو سريع من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة، والاستمرار في توسيع عروض خدماتها بما يتجاوز جذور العلاقات العامة التي تقود الابتكار من خلال خبرة عميقة في البيانات والتكنولوجيا.

بيان العلامة التجارية والرسالة والرؤية والغرض

يشير بيان العلامة التجارية الجديد تحت مسمى "Always Forward" إلى حرص الوكالة على التحلي بالمرونة، والابتكار، والزخم المستقبلي. وتؤكد الرسالة المُقدَّمة من الشركة ارتباط الأمر برمته بالعمل - إطلاق العنان للرؤى وإلهام الابتكار وبناء روابط ذات مغزى. كما تسلط الرؤية والغرض الضوء على التزام Allison بخلق بيئة منفتحة أمام الجميع بحيث يمكن للجميع التصميم والإبداع والنمو، مع تحفيز الإبداع لدفع التغيير الإيجابي، ونجاح الأعمال.

حلول الوكالة

في خضم عملية إعادة ابتكار العلامة التجارية، يظهر تحول عميق نحو عروض العملاء المحسَّنة. وصُمم كل حل بعناية لمواجهة التحديات الفريدة التي تقف حجرة عثرة أمام عملائنا في السوق العالمية المتغيرة اليوم. ومن خلال الانغماس في مشكلات عملائنا، تتخطى Allison حدود التسويق التقليدي، وتبرز كجهات لحل المشكلات، وشركاء موثوقين. وباتباع هذا النهج الجديد، تؤكد Allison قدرتها على زيادة الوعي والطلب، وزيادة الأهمية الثقافية، وبناء السمعة وحمايتها، وتحويل العلامات التجارية، ورفع أداء الأعمال للعملاء في جميع أنحاء العالم. وتجدر الإشارة بأن الحلول ليست مجرد خدمات؛ إنها مسارات للنجاح واستراتيجيات لإحداث التغيير، ومخططات للتنقل في المشهد التسويقي الديناميكي.

ومع إعادة تسمية العلامة التجارية هذه، تستعد Allison للشروع في فصل جديد مثير، مع مراعاة موروثات النمو التي جعلها واحدة من أعظم قصص النجاح في القطاع على مدار الـ 22 عامًا الماضية، حيث تُظهر تطورها وابتكارها والتزامها بالمضي قدمًا دائمًا. وتجسد هوية العلامة التجارية الجديدة روح الوكالة وتفانيها؛ ممّا يضمن بقاءها في طليعة القطاع لسنوات قادمة.

نبذة عن شركة Allison

Allison هي شركة استشارية عالمية مدمجة للتسويق والاتصالات، تكرس خدماتها لتعزيز النمو والابتكار، والتغيير الإيجابي للعملاء والزملاء والمجتمعات. وبفضل مجموعة متنوعة من الخبرات والعقلية التطلعية، تقدم الشركة نتائج رائدة وتحدث تأثيرًا دائمًا. وترجع ملكية الشركة إلى شركة Stagwell (المُدرجة في ناسداك بالرمز: STGW)، إحدى شبكات التسويق، والاتصالات واسعة النمو والتأثير في العالم. ويستفيد شركاء الوكالة من تكنولوجيا Stagwell، وتحليلات البيانات، والرؤى، والحلول الاستشارية الاستراتيجية؛ لتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتحسين عائد الاستثمار التسويقي لما يزيد عن 1700 عميل حول العالم. الاطّلاع على مزيد من المعلومات في

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