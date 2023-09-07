(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- - بعد مضي ما يزيد عن عقدين من النمو والتطور الملحوظ، تنتاب Alison (fka Allison+Partners) حالة من الشغف؛ للكشف عن هوية علامتها التجارية الجديدة، بالتوازي مع استكمال الاسم الجديد، والشعار، والموقع الإلكتروني، والهوية المرئية. تعكس جهود تغيير العلامة التجارية تحول الوكالة من أصلها كشركة علاقات عامة تقليدية تركز على وسائل الإعلام المكتسبة إلى مركز تسويق واتصالات متكامل حديث له مكانة على الصعيد العالمي.
يقول Scott Allison، رئيس مجلس الإدارة العالمي والرئيس التنفيذي لشركة Allison: "يمثل اليوم علامة فارقة في تاريخنا". "لا يمثل الكشف عن هوية علامتنا التجارية الجديدة تغييرًا في الاسم والشعار فحسب، بل إعلانًا جريئًا عن التزامنا بتشكيل مستقبل التسويق والاتصالات المتكاملة. ولقد تطورنا جنبًا إلى جنب مع القطاع، واحتضنا الابتكار، ووسعنا بصمتنا العالمية. هذه العلامة التجارية الجديدة هي شهادة على تفاني فريقنا في التميُّز والإبداع والسعي الدؤوب للحلول التي تحقق تأثيرًا ذا مغزى لعملائنا. ومع Allison، نحن على استعداد لحمل شعلة الكشف عن عصر جديد من الاتصالات".
ما الأسباب التي تقف وراء إعادة تسمية العلامة التجارية؟ لماذا الآن؟
على مدار الـ 22 عامًا المنصرمة، شهدت Allison تطورًا ملحوظًا؛ إذ عملت على توسيع خدماتها، ومحفظة العملاء، وقاعدة المواهب لتشمل مجموعة متنوعة من الخبرات، بدءًا من ابتكار الحلول الإبداعية. كما شهدت الوكالة نموًا كبيرًا في عدد المهام العالمية - حيث تم تمثيل سبعة من أفضل 10 عملاء لها الآن في أسواق متعددة - وقائمة عملاء محسَّنة من العلامات التجارية العالمية، مثل AB InBev، وGE Appliances وHewlett Packard Enterprise وIHG وKyndryl وRevlon. تأتي مبادرة تغيير العلامة التجارية هذه استجابة للحاجة الملحة إلى هوية تجارية مُحدَّثة تتماشى مع المسار الحالي والمستقبلي للوكالة، مع تسليط الضوء على ثقافتها الفريدة وانتشارها العالمي وقدراتها المتكاملة ونهجها المستقبلي. تفضَّل بزيارة الموقع الإلكتروني الجديد على لاستكشاف هوية العلامة التجارية المُحدَّثة، ومعرفة المزيد عن الحلول المبتكرة المقدمة من Allison.
حل التجزئة واحتضان الابتكار
يهدف تغيير العلامة التجارية أيضًا إلى التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التجزئة التي حدثت على نحو طبيعي مع نمو الوكالة وتطور المشهد التسويقي؛ ممّا قد يؤدي إلى تمييع أو عدم وضوح نقاط التمايز في الوكالة. ومن خلال تبسيط قصة العلامة التجارية وتوحيدها، ستنقل Allison على نحو أفضل قدرتها على حل تحديات الأعمال المعقدة، واستقطاب أفضل المواهب، وتوفُّر التسويق، والاتصالات المتكاملة على نطاق عالمي. ولا تحتفل هوية العلامة التجارية الجديدة بنمو الوكالة فحسب، بل تضعها أيضًا محرك للابتكارات المستقبلية للقطاع.
هوية جديدة وحديثة مبنية داخل الشركة
قاد فريق Allison للعلامة التجارية واستراتيجية المشاركة هوية العلامة التجارية الجديدة، مستخدمًا منهجه في البحث والاستراتيجية والعلامة التجارية للعملاء تحت مسمى V.I.T.A. ، وهو إطار يساعد الشركات على فهم إضفاء الطابع الإنساني على العلامة التجارية والتعبير عنها (ومن ثمَّ، تعزيز المشاركة). تتميز العلامة التجارية الجديدة بشعار أنيق وعصري يدل على تطور الوكالة والتزامها بالابتكار. ويمثل الفصل في I رؤية الوكالة لمواصلة الابتكار والالتزام بالتميُّز. ويُظهر تغيير الاسم إلى "Allison" هوية أكثر شمولاً ومعاصرة، مع تكريم مؤسسي الوكالة وقيمهم. وتعكس إزالة "+Partners" النهج الموجه نحو الفريق الذي اشتهرت به Allison على الدوام مع التأكيد على تركيز الوكالة على الإدماج والوحدة والتنوع.
رؤية البيانات التطلعية
مع إعادة تسمية العلامة التجارية، تضع Allison نصب عينيها تطورها إلى شركة استشارية متكاملة للتسويق والاتصالات. ويقدم فريق الابتكار التسويقي التابع لها وظائف التسويق المتكاملة، واستراتيجيات مشاركة العلامة التجارية، وتسويق الأداء، والإبداع، واستوديو سرد القصص، والبحث والتحليل، بينما يساعد فريق Allison الاستشاري مجموعة المديرين التنفيذيين على تسريع وتيرة النمو بإيجاد وتحسين نقاط تلاقي أهداف العمل واحتياجات العملاء والبيئات التنظيمية وتجربة الموظفين. وتعتزم الوكالة تعزيز قدراتها الإبداعية، وتحقيق نمو سريع من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة، والاستمرار في توسيع عروض خدماتها بما يتجاوز جذور العلاقات العامة التي تقود الابتكار من خلال خبرة عميقة في البيانات والتكنولوجيا.
بيان العلامة التجارية والرسالة والرؤية والغرض
يشير بيان العلامة التجارية الجديد تحت مسمى "Always Forward" إلى حرص الوكالة على التحلي بالمرونة، والابتكار، والزخم المستقبلي. وتؤكد الرسالة المُقدَّمة من الشركة ارتباط الأمر برمته بالعمل - إطلاق العنان للرؤى وإلهام الابتكار وبناء روابط ذات مغزى. كما تسلط الرؤية والغرض الضوء على التزام Allison بخلق بيئة منفتحة أمام الجميع بحيث يمكن للجميع التصميم والإبداع والنمو، مع تحفيز الإبداع لدفع التغيير الإيجابي، ونجاح الأعمال.
حلول الوكالة
في خضم عملية إعادة ابتكار العلامة التجارية، يظهر تحول عميق نحو عروض العملاء المحسَّنة. وصُمم كل حل بعناية لمواجهة التحديات الفريدة التي تقف حجرة عثرة أمام عملائنا في السوق العالمية المتغيرة اليوم. ومن خلال الانغماس في مشكلات عملائنا، تتخطى Allison حدود التسويق التقليدي، وتبرز كجهات لحل المشكلات، وشركاء موثوقين. وباتباع هذا النهج الجديد، تؤكد Allison قدرتها على زيادة الوعي والطلب، وزيادة الأهمية الثقافية، وبناء السمعة وحمايتها، وتحويل العلامات التجارية، ورفع أداء الأعمال للعملاء في جميع أنحاء العالم. وتجدر الإشارة بأن الحلول ليست مجرد خدمات؛ إنها مسارات للنجاح واستراتيجيات لإحداث التغيير، ومخططات للتنقل في المشهد التسويقي الديناميكي.
ومع إعادة تسمية العلامة التجارية هذه، تستعد Allison للشروع في فصل جديد مثير، مع مراعاة موروثات النمو التي جعلها واحدة من أعظم قصص النجاح في القطاع على مدار الـ 22 عامًا الماضية، حيث تُظهر تطورها وابتكارها والتزامها بالمضي قدمًا دائمًا. وتجسد هوية العلامة التجارية الجديدة روح الوكالة وتفانيها؛ ممّا يضمن بقاءها في طليعة القطاع لسنوات قادمة.
نبذة عن شركة Allison
Allison هي شركة استشارية عالمية مدمجة للتسويق والاتصالات، تكرس خدماتها لتعزيز النمو والابتكار، والتغيير الإيجابي للعملاء والزملاء والمجتمعات. وبفضل مجموعة متنوعة من الخبرات والعقلية التطلعية، تقدم الشركة نتائج رائدة وتحدث تأثيرًا دائمًا. وترجع ملكية الشركة إلى شركة Stagwell (المُدرجة في ناسداك بالرمز: STGW)، إحدى شبكات التسويق، والاتصالات واسعة النمو والتأثير في العالم. ويستفيد شركاء الوكالة من تكنولوجيا Stagwell، وتحليلات البيانات، والرؤى، والحلول الاستشارية الاستراتيجية؛ لتحقيق نتائج قابلة للقياس، وتحسين عائد الاستثمار التسويقي لما يزيد عن 1700 عميل حول العالم. الاطّلاع على مزيد من المعلومات في
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