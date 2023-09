Boomplay عبارة عن خدمة رائدة لبث الموسيقى تقدمها شركة TransMusic Limited، وتتوفر الخدمة عالميًا على الهاتف المحمول من خلال Google Play Store لنظام التشغيل Android وApp Store لنظام التشغيل iOS إلى جانب توفرها عبر الويب من خلال الموقع . تضم خدمة Boomplay ما يزيد عن 98 مليون مستخدم نشط شهريًا في أفريقيا مع كتالوج يضم أكثر من 100 مليون أغنية.

قال Julian Jordaan، رئيس شركة Entravision in Africa "نفخر بالشراكة مع خدمة Boomplay وتقديم حل للوصول إلى جماهير جديدة في أفريقيا للعلامات التجارية المحلية والدولية. إن تبني المنصة ونموها المستمر في أفريقيا يوضحان الفرص الكبيرة التي تجلبها الصوتيات الرقمية إلى المجال الرقمي العام. كما يسرنا أن نضم تمثيل منصة تقنية كبيرة أخرى إلى شركة Entravision ضمن محفظة أفريقيا، وأنا واثق من أن منصتنا المرتكزة على العمليات التجارية والشبكة القائمة وتحقيق النتائج ستدعم نمو المعلنين على المنصة".

حازت خدمة Boomplay على جائزة أفضل تطبيق في أفريقيا ضمن جوائز Apps Africa لعام 2017، وهي تتيح لمستخدميها بث أغانيهم ومقاطعهم المصورة المفضلة وتنزيلها، وكذلك الاشتراك في خطة شهرية للوصول إلى خصائص مميزة مثل البث الخالي من الإعلانات. تستهدف خدمة Boomplay تمكين المجال العام للموسيقى في أفريقيا من إطلاق إمكانياته الكاملة وتمكين المعلنين من التواصل مع جمهورهم الضخم في أفريقيا.

قالت Sherly Luo، مديرة تطوير الأعمال في خدمة Boomplay، تعليقًا على الشراكة "تتمثل رؤيتنا في ألا نقتصر على تقديم خدمة بث الموسيقى، بل إننا نستهدف أن نكون المشغل الأول في المجال العام للموسيقى الأفريقية ككل. سيتعرض المستخدمون الذين لديهم اشتراكات مجانية/مميزة لإعلانات علامات تجارية في أثناء استخدام خدمتنا، وهذا هو النموذج الذي تساهم فيه الشراكة مع شريكنا الكيني للمبيعات الإعلامية Entravision، ما يضمن أن العلامات التجارية والمستخدمين يتمتعون بتجربة تجارية سلسة."

لقد عملت خدمة Boomplay على تمكين المجال العام للموسيقى الأفريقية من خلال العديد من الشراكات مع أصحاب المصلحة ومبادرات دعم المجال وتستهدف بذل المزيد من الجهد لضمان الاستفادة من إمكانيات المجال العام للموسيقى الأفريقية.

نبذة عن شركة Entravision in Africa

شركة Entravision in Africa عبارة عن نشاط تجاري في مجال الإعلام عبر الإنترنت وتقنية الإعلانات وتتمتع بإرث ثري في مجال الإعلانات في أفريقيا. لقد تولت الشركة على مدار 23 عامًا تمثيل أكبر الناشرين والمنصات في أفريقيا، وقد ساعدت علامات تجارية عالمية على الوصول إلى مستهلكين متصلين بالإنترنت وتحقيق تأثير تجاري. تعمل شركة Entravision in Africa لتحقيق مهمة توصيل الناشرين بالعلامات التجارية وتوصيل العلامات التجارية بالمستهلكين، وتساعد العلامات التجارية على الوصول إلى الجماهير على نطاق واسع من خلال شراكتها الحصرية مع منصات رائدة مثل TikTok وAnzu وTriton Digital والكثير غيرها. شركة Entravision in Africa من وحدات أعمال شركة Entravision، وهي شركة عالمية رائدة لحلول الإعلانات والإعلام وتقنية الإعلانات تعمل على توصيل العلامات التجارية بالمستهلكين عن طريق تمثيل أشهر المنصات والناشرين.

تعرّف على المزيد عن كل عروضنا المبتكرة في مجال الإعلام والتسويق والتكنولوجيا من الموقع entravisionafricaأو تواصل معنا عبر LinkedIn .

نبذة عن خدمة Boomplay

تختص خدمة Boomplay ببث الموسيقى وتقدمها شركة TransMusic Limited. تتوفر الخدمة عالميًا على الهاتف المحمول من خلال Google Play Store لنظام التشغيل Android وApp Store لنظام التشغيل iOS وعبر الويب من خلال الموقع . تضم خدمة Boomplay ما يزيد عن 98 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAU) في أفريقيا مع كتالوج يضم أكثر من 100 مليون أغنية.

