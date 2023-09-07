Boomplay عبارة عن خدمة رائدة لبث الموسيقى تقدمها شركة TransMusic Limited، وتتوفر الخدمة عالميًا على الهاتف المحمول من خلال Google Play Store لنظام التشغيل Android وApp Store لنظام التشغيل iOS إلى جانب توفرها عبر الويب من خلال الموقع . تضم خدمة Boomplay ما يزيد عن 98 مليون مستخدم نشط شهريًا في أفريقيا مع كتالوج يضم أكثر من 100 مليون أغنية.

قال Julian Jordaan، رئيس شركة Entravision in Africa "نفخر بالشراكة مع خدمة Boomplay وتقديم حل للوصول إلى جماهير جديدة في أفريقيا للعلامات التجارية المحلية والدولية. إن تبني المنصة ونموها المستمر في أفريقيا يوضحان الفرص الكبيرة التي تجلبها الصوتيات الرقمية إلى المجال الرقمي العام. كما يسرنا أن نضم تمثيل منصة تقنية كبيرة أخرى إلى شركة Entravision ضمن محفظة أفريقيا، وأنا واثق من أن منصتنا المرتكزة على العمليات التجارية والشبكة القائمة وتحقيق النتائج ستدعم نمو المعلنين على المنصة".

حازت خدمة Boomplay على جائزة أفضل تطبيق في أفريقيا ضمن جوائز Apps Africa لعام 2017، وهي تتيح لمستخدميها بث أغانيهم ومقاطعهم المصورة المفضلة وتنزيلها، وكذلك الاشتراك في خطة شهرية للوصول إلى خصائص مميزة مثل البث الخالي من الإعلانات. تستهدف خدمة Boomplay تمكين المجال العام للموسيقى في أفريقيا من إطلاق إمكانياته الكاملة وتمكين المعلنين من التواصل مع جمهورهم الضخم في أفريقيا.

قالت Sherly Luo، مديرة تطوير الأعمال في خدمة Boomplay، تعليقًا على الشراكة "تتمثل رؤيتنا في ألا نقتصر على تقديم خدمة بث الموسيقى، بل إننا نستهدف أن نكون المشغل الأول في المجال العام للموسيقى الأفريقية ككل. سيتعرض المستخدمون الذين لديهم اشتراكات مجانية/مميزة لإعلانات علامات تجارية في أثناء استخدام خدمتنا، وهذا هو النموذج الذي تساهم فيه الشراكة مع شريكنا الكيني للمبيعات الإعلامية Entravision، ما يضمن أن العلامات التجارية والمستخدمين يتمتعون بتجربة تجارية سلسة."

لقد عملت خدمة Boomplay على تمكين المجال العام للموسيقى الأفريقية من خلال العديد من الشراكات مع أصحاب المصلحة ومبادرات دعم المجال وتستهدف بذل المزيد من الجهد لضمان الاستفادة من إمكانيات المجال العام للموسيقى الأفريقية.

نبذة عن شركة Entravision in Africa

شركة Entravision in Africa عبارة عن نشاط تجاري في مجال الإعلام عبر الإنترنت وتقنية الإعلانات وتتمتع بإرث ثري في مجال الإعلانات في أفريقيا. لقد تولت الشركة على مدار 23 عامًا تمثيل أكبر الناشرين والمنصات في أفريقيا، وقد ساعدت علامات تجارية عالمية على الوصول إلى مستهلكين متصلين بالإنترنت وتحقيق تأثير تجاري. تعمل شركة Entravision in Africa لتحقيق مهمة توصيل الناشرين بالعلامات التجارية وتوصيل العلامات التجارية بالمستهلكين، وتساعد العلامات التجارية على الوصول إلى الجماهير على نطاق واسع من خلال شراكتها الحصرية مع منصات رائدة مثل TikTok وAnzu وTriton Digital والكثير غيرها. شركة Entravision in Africa من وحدات أعمال شركة Entravision، وهي شركة عالمية رائدة لحلول الإعلانات والإعلام وتقنية الإعلانات تعمل على توصيل العلامات التجارية بالمستهلكين عن طريق تمثيل أشهر المنصات والناشرين.

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نبذة عن خدمة Boomplay

تختص خدمة Boomplay ببث الموسيقى وتقدمها شركة TransMusic Limited. تتوفر الخدمة عالميًا على الهاتف المحمول من خلال Google Play Store لنظام التشغيل Android وApp Store لنظام التشغيل iOS وعبر الويب من خلال الموقع . تضم خدمة Boomplay ما يزيد عن 98 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAU) في أفريقيا مع كتالوج يضم أكثر من 100 مليون أغنية.

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