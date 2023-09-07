"يسعدنا أن نرحب بـ Suzanne في فريقنا. قال Andy Augenblick المؤسس المشارك ورئيس EBFAF: "إنها متخصصة تحظى باحترام كبير ولها سجل حافل بالنجاح، وستعمل على زيادة قائمة المتخصصين الموهوبين لدينا، الذين يجعل حكمهم السليم ونزاهتهم وخبراتهم التي لا مثيل لها من EBFAF أحد أكثر مقدمي الحلول المالية المتعلقة بالفنون ثقة في عالم الفن". "يأتي وصول Suzanne في بداية مرحلة جديدة ومثيرة في تطور EBFAF. نحن نعمل على توسيع نطاق وصولنا الجغرافي وتطوير طرق جديدة قيّمة للمقترضين للاستفادة من الفرص عبر مشهد فني لا ينقطع تطوره."

ستعمل Gyorgy على نحو وثيق مع فريق EBFAF من خبراء التمويل الفني لمساعدة المقترضين على ضمان وتوفير المزيد من مصادر السيولة في روائع الأعمال الفنية (blue chip) بالإضافة إلى النبيذ الفاخر والسيارات الكلاسيكية والمجوهرات والمقتنيات الأخرى.

قالت Gyorgy: "يُعدُّ الانضمام إلى Emigrant Fine Art Finance فرصة مثيرة بالنسبة إلي للمساهمة في نمو ونجاح شركة في طليعة إحداث ثورة في مشهد التمويل الفني". "يُسعدني العمل مع مثل هذا الفريق الموهوب، وأتطلع إلى العمل معه لتقديم خدماتنا التي لا مثيل لها إلى قاعدة أوسع من هواة اقتناء الروائع الفنية حول العالم."

في السابق، عملت Gyorgy كمديرة لـ Morris Museum (متحف موريس)، ومديرة معرض الفنون PaineWebber (UBS) Art Gallery، وبدأت حياتها المهنية كأمينة سجل في Museum of Modern Art (متحف الفن الحديث). وهي حاصلة على شهادة الفنون الجميلة من Pratt Institute (معهد برات).

نبذة حول Emigrant Bank Fine Art Finance :

Emigrant Fine Art Financ ، تأسس عام 2005، وهو مزوّد رائد في مجال حلول التمويل الفني الإبداعية. تقدم الشركة خدمات إقراض وخدمات مالية مصممة خصيصًا وحلول التخطيط العقاري لهواة اقتناء الروائع الفنية والمعارض وتجار الأعمال الفنية والمؤسسات. تأسس Emigrant Bank عام 1861، وهو بنك خاضع للتنظيم من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) وواحد من أكبر البنوك الخاصة في الولايات المتحدة.

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