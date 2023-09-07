Suzanne Gyorgy تنضم إلى Emigrant Bank Fine Art Finance كشريك لتعزيز النمو العالمي
التاريخ
9/7/2023 2:24:54 PM
(MENAFN- AETOSWire) --(BUSINESS WIRE أعلن Emigrant Bank Fine Art Finance (EBFAF)، وهو مزود رائد لحلول التمويل الفني المبتكرة، اليوم انضمام Suzanne Gyorgy إلى الشركة كشريك. على مدى الأربعة عشر عامًا الماضية، شغلت Gyorgy منصب الرئيس العالمي للاستشارات الفنية والمالية في Citi Private Bank. وسينصّب تركيزها على توسيع محفظة قروض EBFAF في جميع أنحاء العالم وتعزيز الحلول المالية المخصصة والشاملة للشركة.
"يسعدنا أن نرحب بـ Suzanne في فريقنا. قال Andy Augenblick المؤسس المشارك ورئيس EBFAF: "إنها متخصصة تحظى باحترام كبير ولها سجل حافل بالنجاح، وستعمل على زيادة قائمة المتخصصين الموهوبين لدينا، الذين يجعل حكمهم السليم ونزاهتهم وخبراتهم التي لا مثيل لها من EBFAF أحد أكثر مقدمي الحلول المالية المتعلقة بالفنون ثقة في عالم الفن". "يأتي وصول Suzanne في بداية مرحلة جديدة ومثيرة في تطور EBFAF. نحن نعمل على توسيع نطاق وصولنا الجغرافي وتطوير طرق جديدة قيّمة للمقترضين للاستفادة من الفرص عبر مشهد فني لا ينقطع تطوره."
ستعمل Gyorgy على نحو وثيق مع فريق EBFAF من خبراء التمويل الفني لمساعدة المقترضين على ضمان وتوفير المزيد من مصادر السيولة في روائع الأعمال الفنية (blue chip) بالإضافة إلى النبيذ الفاخر والسيارات الكلاسيكية والمجوهرات والمقتنيات الأخرى.
قالت Gyorgy: "يُعدُّ الانضمام إلى Emigrant Fine Art Finance فرصة مثيرة بالنسبة إلي للمساهمة في نمو ونجاح شركة في طليعة إحداث ثورة في مشهد التمويل الفني". "يُسعدني العمل مع مثل هذا الفريق الموهوب، وأتطلع إلى العمل معه لتقديم خدماتنا التي لا مثيل لها إلى قاعدة أوسع من هواة اقتناء الروائع الفنية حول العالم."
في السابق، عملت Gyorgy كمديرة لـ Morris Museum (متحف موريس)، ومديرة معرض الفنون PaineWebber (UBS) Art Gallery، وبدأت حياتها المهنية كأمينة سجل في Museum of Modern Art (متحف الفن الحديث). وهي حاصلة على شهادة الفنون الجميلة من Pratt Institute (معهد برات).
نبذة حول Emigrant Bank Fine Art Finance :
Emigrant Fine Art Financ ، تأسس عام 2005، وهو مزوّد رائد في مجال حلول التمويل الفني الإبداعية. تقدم الشركة خدمات إقراض وخدمات مالية مصممة خصيصًا وحلول التخطيط العقاري لهواة اقتناء الروائع الفنية والمعارض وتجار الأعمال الفنية والمؤسسات. تأسس Emigrant Bank عام 1861، وهو بنك خاضع للتنظيم من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) وواحد من أكبر البنوك الخاصة في الولايات المتحدة.
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