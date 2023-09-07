(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC )، بالتعاون مع شركة الخدمات المهنية العالمية Aon، ومرفق مخاطر الكوارث Lloyd's Disaster Risk Facility ومركز الحماية من الكوارث، عن نهج رائد للاستجابة للكوارث. ستضمن آلية نقل المخاطر الرائدة توفر دعم سريع ورشيق عند حدوث كارثة. توفر هذه الأداة الدعم لصندوق الطوارئ لمواجهة الكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (DREF ).
التمويل الطارئ متاح دائمًا عند الحاجة
لقد أثبت صندوق DREF أنه الطريقة الأبسط والأسرع والأكثر شفافية واتساقًا مع الجوانب المحلية التي تتيح للجمعيات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوصول إلى تمويل دولي موثوق به وقصير الأجل في حالات الطوارئ للعمل المجتمعي في كل أنواع الكوارث عندما تتجاوز الاحتياجات الموارد المتاحة على المستوى الوطني. وستكون مساندة التأمين الجديدة صمام أمان حاسم لعمل DREF المنقذ للحياة، مما يضمن قدرة DREF على الاستمرار في تلبية احتياجات اليوم مع الاستعداد لأزمات الغد.
ويطمح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى تنمية الصندوق كل عام ليصل إلى 100 مليون فرنك سويسري بحلول عام 2025.1. في الوقت الحالي، تزداد حالات الطوارئ الصغيرة والمتوسطة الحجم ازديادًا مثيرًا للقلق، وقد لا يكون التمويل متاحًا دائمًا عند الحاجة. توفر أداة التأمين الجديدة لصندوق DREF تمويلًا للطوارئ يصل إلى 20 مليون فرنك سويسري. بشكل أساسي، بمجرد أن يصل التمويل المخصص لصندوق DREF للمخاطر الطبيعية إلى 33 مليون فرنك سويسري، يتم تفعيل إعادة التأمين لتجديد احتياطيات صندوق DREF.
ومن خلال نقل المخاطر من الميزانيات العمومية المتوترة إلى القطاع الخاص، أصبح صندوق DREF الآن قادرًا على الاستجابة بشكل أكثر مرونة وفعالية، مع إمكانية الوصول إلى 6 ملايين شخص إضافي معرض للخطر كل عام. تعمل إعادة التأمين كشبكة أمان لـ DREF، مما يضمن توفر أموال إضافية وجاهزة لتقديم المساعدة للمجتمعات الاكثر احتياجًا، حتى خلال فترات الطلب المتزايد.
الشراكات الرائدة
قام Aon وLloyd's Disaster Risk Facility معًا بتطوير آلية التأمين وتصميم هيكل فريد يستند إلى 40 عامًا من خبرة DREF في دعم الجمعيات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع أنحاء العالم. والأهم من ذلك، أنه تم تحقيق ذلك دون فرض أي تغييرات على العملية التشغيلية الحالية لـ DREF.
يتم دعم تأمين DREF من قبل الجهات المانحة الدولية بما في ذلك: UK Foreign, Commonwealth, and Development Office (UK FCDO) ، وBritish Red Cross ، وDanish Red Cross ، فضلاً عن القطاع الخاص. يتم أيضًا تمويل DREF للتأمين بشكل مشترك من قبل InsuResilience Solutions Fund (ISF) لدعم تمويل أقساط التأمين وتطوير المنتجات. وتعمل شركة المحاماة العالمية Reed Smith على تقديم المشورة القانونية إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بدعم من شركة المحاماة السويسرية Lenz & Staehelin وشركة المحاماة الخارجية المتخصصة Ogier.
وقد أسفرت هذه الشراكة عن منتج إعادة تأمين جديد تمامًا - ولكنه قابل للتكرار والتوسع - ويتسم بما يلي:
تم تصميمه خصيصًا لـ DREF وتم ووفقًا لأدائه الفعلي في ما مضى
يستخدم البيانات المنشورة علنًا، ويدعم الشفافية والمساءلة بشأن النهج
نموذج إعادة تأمين قائم على التعويض تم تطويره ضمن سياق تمويل مخاطر الكوارث الإنسانية، لأول مرة
تم تصميمه للاستفادة من أسواق إعادة التأمين التجارية الراسخة في حالات الكوارث، مما يقلل التكلفة ويحسن قابلية التوسع (فيتيح استخدامه في سياقات إنسانية أخرى)
يُفحص بشكل مستمر ويخضع لتقييم مستقل قبل التأكد من قابليته للتطبيق
تم عرض قدرة صفقة إعادة التأمين من قبل الأعضاء المؤسسين الثلاثة للشركة التي يقع مقرها في لندن Lloyd's Disaster Risk Facility ، بقيادة Hiscox جنبًا إلى جنب مع Chaucer وRenaissanceRe، مع إكمال Fidelis MGU التنسيب باعتباره الممثل الوحيد لسوق برمودا.
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