التمويل الطارئ متاح دائمًا عند الحاجة

لقد أثبت صندوق DREF أنه الطريقة الأبسط والأسرع والأكثر شفافية واتساقًا مع الجوانب المحلية التي تتيح للجمعيات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوصول إلى تمويل دولي موثوق به وقصير الأجل في حالات الطوارئ للعمل المجتمعي في كل أنواع الكوارث عندما تتجاوز الاحتياجات الموارد المتاحة على المستوى الوطني. وستكون مساندة التأمين الجديدة صمام أمان حاسم لعمل DREF المنقذ للحياة، مما يضمن قدرة DREF على الاستمرار في تلبية احتياجات اليوم مع الاستعداد لأزمات الغد.

ويطمح الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى تنمية الصندوق كل عام ليصل إلى 100 مليون فرنك سويسري بحلول عام 2025.1. في الوقت الحالي، تزداد حالات الطوارئ الصغيرة والمتوسطة الحجم ازديادًا مثيرًا للقلق، وقد لا يكون التمويل متاحًا دائمًا عند الحاجة. توفر أداة التأمين الجديدة لصندوق DREF تمويلًا للطوارئ يصل إلى 20 مليون فرنك سويسري. بشكل أساسي، بمجرد أن يصل التمويل المخصص لصندوق DREF للمخاطر الطبيعية إلى 33 مليون فرنك سويسري، يتم تفعيل إعادة التأمين لتجديد احتياطيات صندوق DREF.

ومن خلال نقل المخاطر من الميزانيات العمومية المتوترة إلى القطاع الخاص، أصبح صندوق DREF الآن قادرًا على الاستجابة بشكل أكثر مرونة وفعالية، مع إمكانية الوصول إلى 6 ملايين شخص إضافي معرض للخطر كل عام. تعمل إعادة التأمين كشبكة أمان لـ DREF، مما يضمن توفر أموال إضافية وجاهزة لتقديم المساعدة للمجتمعات الاكثر احتياجًا، حتى خلال فترات الطلب المتزايد.

الشراكات الرائدة

قام Aon وLloyd's Disaster Risk Facility معًا بتطوير آلية التأمين وتصميم هيكل فريد يستند إلى 40 عامًا من خبرة DREF في دعم الجمعيات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جميع أنحاء العالم. والأهم من ذلك، أنه تم تحقيق ذلك دون فرض أي تغييرات على العملية التشغيلية الحالية لـ DREF.

يتم دعم تأمين DREF من قبل الجهات المانحة الدولية بما في ذلك: UK Foreign, Commonwealth, and Development Office (UK FCDO) ، وBritish Red Cross ، وDanish Red Cross ، فضلاً عن القطاع الخاص. يتم أيضًا تمويل DREF للتأمين بشكل مشترك من قبل InsuResilience Solutions Fund (ISF) لدعم تمويل أقساط التأمين وتطوير المنتجات. وتعمل شركة المحاماة العالمية Reed Smith على تقديم المشورة القانونية إلى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بدعم من شركة المحاماة السويسرية Lenz & Staehelin وشركة المحاماة الخارجية المتخصصة Ogier.

وقد أسفرت هذه الشراكة عن منتج إعادة تأمين جديد تمامًا - ولكنه قابل للتكرار والتوسع - ويتسم بما يلي:



تم تصميمه خصيصًا لـ DREF وتم ووفقًا لأدائه الفعلي في ما مضى

يستخدم البيانات المنشورة علنًا، ويدعم الشفافية والمساءلة بشأن النهج

نموذج إعادة تأمين قائم على التعويض تم تطويره ضمن سياق تمويل مخاطر الكوارث الإنسانية، لأول مرة

تم تصميمه للاستفادة من أسواق إعادة التأمين التجارية الراسخة في حالات الكوارث، مما يقلل التكلفة ويحسن قابلية التوسع (فيتيح استخدامه في سياقات إنسانية أخرى) يُفحص بشكل مستمر ويخضع لتقييم مستقل قبل التأكد من قابليته للتطبيق

تم عرض قدرة صفقة إعادة التأمين من قبل الأعضاء المؤسسين الثلاثة للشركة التي يقع مقرها في لندن Lloyd's Disaster Risk Facility ، بقيادة Hiscox جنبًا إلى جنب مع Chaucer وRenaissanceRe، مع إكمال Fidelis MGU التنسيب باعتباره الممثل الوحيد لسوق برمودا.

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