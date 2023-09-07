وإزاء إبرام هذه الشراكة، سيتمكَّن نادي Aston Villa، جنبًا إلى جنب مع منظومتها الأوسع من شركاء الأعمال من الشركات*، من الاستفادة من حلول Corpay المبتكرة واستخدامها للمساعدة في التخفيف من حدة المشاكل المتعلقة بقطاع الصرف الأجنبي. وفضلاً عن ذلك، ستمكنها منصَّة Corpay Cross-Border الحائزة على جوائز من إدارة مدفوعاته العالمية من نقطة وصول واحدة.

صرَّح Brad Loder، نائب الرئيس، قسم التسويق في Cross-Border، Corpay Cross-Border Solutions قائلاً: "تنتاب فريق Corpay Cross-Border حالة من الحماس الشديد لكونه الشريك التجاري الرسمي في قطاع الصرف الأجنبي (FX) لنادي Aston Villa F.C." "ومن خلال نصب تركيزنا القوي على تطوير العلامة التجارية Corpay، إلى جانب مدفوعات الشركات وأعمال الصرف الأجنبي على مستوى العالم، نحن في غاية الحماس إزاء الفرصة التي سُنحت لنا للشراكة مع أحد أقدم أندية كرة القدم وأكثرها نجاحًا في الدوري الإنجليزي الممتاز."

وفي هذا الصدد، قال Chris Heck، رئيس العمليات التجارية في Aston Villa "يسرُّنا الإعلان عن عقد شراكة مع Corpay". وعلى غرار نادي Aston Villa، تُعدُّ علامة تجارية عالمية بطموحات عالية وستندمج بشكل أصيل مع الجانب التجاري للنادي. تُعدُّ هذه الشراكة علامة على نهجنا الاستراتيجي في الرعاية والتطوير التجاري ونحن نتطلع إلى بدء عصر جديد من العظمة في Aston Villa."

معلومات عن شركة Corpay

Corpay هي شركة عالمية رائدة في مجال مدفوعات الأعمال، حيث تساعد الشركات من جميع الأحجام على تتبُّع نفقاتها وإدارتها وسداد مدفوعاتها بشكلٍ أفضل. توفر Corpay للعملاء مجموعة شاملة من حلول الدفع عبر الإنترنت، بما في ذلك دفع الفواتير، وأتمتة الحسابات مستحقة الدفع (AP)، والمدفوعات عبر الحدود، وإدارة مخاطر العملات، وبرامج البطاقات التجارية. تُعدُّ Corpay جزءًا من مجموعة العلامة التجارية FLEETCOR (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: FLT). لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة .

معلومات عن نادي Aston Villa Football Club

تأسس نادي Aston Villa Football Club عام 1874، ويُعدُّ عضوًا مؤسسًا في دوري كرة القدم ومؤسسة رائدة في صناعة كرة القدم الإنجليزية. يُعدُّ الفريق واحدًا من خمسة أندية إنجليزية فقط التي نالت شرف التتويج ببطولة أوروبا، وتاريخيًا، حقَّق نجاحًا استثنائيًا على المستوى المحلي، حيث استطاع التتويج بلقب بطل دوري الدرجة الأولى سبع مرات، وبكأس الاتحاد الإنجليزي سبع مرات، وبكأس دوري كرة القدم خمس مرات.

يلتزم AVFC، نادي المستقبل، بتحفيز الابتكار التكنولوجي، داخل الملعب وخارجه، فضلاً عن توفير أفضل تجربة في فئتها للجماهير وقيادة صناعة كرة القدم للحصول على أفضل الممارسات. يسعى نادي Aston Villa Football Club باستمرار في ظل التحلي بقيم النادي المتمثلة في الفخر والشغف والغرض، إلى الارتقاء والتطوُّر ليفوق أندية كرة القدم الأخرى.

تشير 1" Corpay " (العلامة التجارية Fleetcor (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: FLT)) في هذا المستند في المقام الأول إلى القسم العابر للحدود في شركة ؛ تتوفَّر قائمة كاملة بالشركات التي تُشكِّل جزءًا من العلامة التجارية Corpay هنا: .

* تخضع لموافقة الاعتماد والامتثال من شركة Corpay ذات الصلة.

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