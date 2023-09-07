Corpay Cross-Border هي الشريك التجاري الرسمي في قطاع الصرف الأجنبي (Fx) لنادي Aston Villa Football Club
التاريخ
9/7/2023 2:24:53 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسرُّ شركة Corpay1، FLEETCOR® (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: FLT) وهي علامة تجارية ورائدة عالميًا في مجال مدفوعات الأعمال، أن تعلن أن شركة Corpay's Cross-Border قد أبرمت اتفاقية مع نادي Aston Villa لكرة القدم لتصبح شريكها التجاري الرسمي في قطاع الصرف الأجنبي (FX).
وإزاء إبرام هذه الشراكة، سيتمكَّن نادي Aston Villa، جنبًا إلى جنب مع منظومتها الأوسع من شركاء الأعمال من الشركات*، من الاستفادة من حلول Corpay المبتكرة واستخدامها للمساعدة في التخفيف من حدة المشاكل المتعلقة بقطاع الصرف الأجنبي. وفضلاً عن ذلك، ستمكنها منصَّة Corpay Cross-Border الحائزة على جوائز من إدارة مدفوعاته العالمية من نقطة وصول واحدة.
صرَّح Brad Loder، نائب الرئيس، قسم التسويق في Cross-Border، Corpay Cross-Border Solutions قائلاً: "تنتاب فريق Corpay Cross-Border حالة من الحماس الشديد لكونه الشريك التجاري الرسمي في قطاع الصرف الأجنبي (FX) لنادي Aston Villa F.C." "ومن خلال نصب تركيزنا القوي على تطوير العلامة التجارية Corpay، إلى جانب مدفوعات الشركات وأعمال الصرف الأجنبي على مستوى العالم، نحن في غاية الحماس إزاء الفرصة التي سُنحت لنا للشراكة مع أحد أقدم أندية كرة القدم وأكثرها نجاحًا في الدوري الإنجليزي الممتاز."
وفي هذا الصدد، قال Chris Heck، رئيس العمليات التجارية في Aston Villa "يسرُّنا الإعلان عن عقد شراكة مع Corpay". وعلى غرار نادي Aston Villa، تُعدُّ علامة تجارية عالمية بطموحات عالية وستندمج بشكل أصيل مع الجانب التجاري للنادي. تُعدُّ هذه الشراكة علامة على نهجنا الاستراتيجي في الرعاية والتطوير التجاري ونحن نتطلع إلى بدء عصر جديد من العظمة في Aston Villa."
معلومات عن شركة Corpay
Corpay هي شركة عالمية رائدة في مجال مدفوعات الأعمال، حيث تساعد الشركات من جميع الأحجام على تتبُّع نفقاتها وإدارتها وسداد مدفوعاتها بشكلٍ أفضل. توفر Corpay للعملاء مجموعة شاملة من حلول الدفع عبر الإنترنت، بما في ذلك دفع الفواتير، وأتمتة الحسابات مستحقة الدفع (AP)، والمدفوعات عبر الحدود، وإدارة مخاطر العملات، وبرامج البطاقات التجارية. تُعدُّ Corpay جزءًا من مجموعة العلامة التجارية FLEETCOR (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: FLT). لمعرفة المزيد، تفضَّل بزيارة .
معلومات عن نادي Aston Villa Football Club
تأسس نادي Aston Villa Football Club عام 1874، ويُعدُّ عضوًا مؤسسًا في دوري كرة القدم ومؤسسة رائدة في صناعة كرة القدم الإنجليزية. يُعدُّ الفريق واحدًا من خمسة أندية إنجليزية فقط التي نالت شرف التتويج ببطولة أوروبا، وتاريخيًا، حقَّق نجاحًا استثنائيًا على المستوى المحلي، حيث استطاع التتويج بلقب بطل دوري الدرجة الأولى سبع مرات، وبكأس الاتحاد الإنجليزي سبع مرات، وبكأس دوري كرة القدم خمس مرات.
يلتزم AVFC، نادي المستقبل، بتحفيز الابتكار التكنولوجي، داخل الملعب وخارجه، فضلاً عن توفير أفضل تجربة في فئتها للجماهير وقيادة صناعة كرة القدم للحصول على أفضل الممارسات. يسعى نادي Aston Villa Football Club باستمرار في ظل التحلي بقيم النادي المتمثلة في الفخر والشغف والغرض، إلى الارتقاء والتطوُّر ليفوق أندية كرة القدم الأخرى.
تشير 1" Corpay " (العلامة التجارية Fleetcor (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: FLT)) في هذا المستند في المقام الأول إلى القسم العابر للحدود في شركة ؛ تتوفَّر قائمة كاملة بالشركات التي تُشكِّل جزءًا من العلامة التجارية Corpay هنا: .
* تخضع لموافقة الاعتماد والامتثال من شركة Corpay ذات الصلة.
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