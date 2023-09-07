قال Dan Burton، المؤسس والرئيس التنفيذي في Zeitview: "تعد Heliolytics شركة رائدة في صناعة الطاقة الشمسية وقد اكتسبت سمعة جديرة بالثناء لالتزامها الثابت بالجودة والدقة وقيم خدمة العملاء الاستثنائية - وهي قيم نتمسك بها بأعلى درجات التقدير". "إن خبرتهم وتفانيهم لهما قيمة كبيرة تساعدنا بينما نواصل تطوير حلول رائدة تعيد تعريف معايير الفحص في قطاع الطاقة المتجددة. نحن متحمسون لهذا الفصل التالي من رحلتنا، حيث تخلق فرقنا الموحدة حلاً كاملاً يُفيد السوق ".

بالنسبة لعملاء الطاقة المتجددة، يعزز هذا التعاون نهج Zeitview متعدد الأصول في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمرافق. بالنسبة لمالكي العقارات، فإنه يقدم رؤى مهمة حول أداء مرافقهم للطاقة الشمسية على السطح. بالنسبة لجميع العملاء، يتم أيضًا دمج العمليات الدولية لشركة Heliolytics في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ مع البصمة العالمية لشركة Zeitview في تلك المناطق نفسها.

قالت Jocelyne Moyer، رئيسة شركة Heliolytics: "إن توحيد الجهود مع Zeitview فرصة هائلة لتعزيز صناعة الطاقة المتجددة". بعد الاستحواذ، حصلت Moyer على لقب مديرة أولى للإستراتيجية والعمليات في Zeitview. "لدينا التزام مشترك مع Zeitview بشراكات العملاء العميقة، والابتكار القائم على العلم، والاستجابة التي لا مثيل لها لعملائنا العالميين. أنا متحمسة للانضمام إلى فريق القيادة وأتطلع إلى التعاون الذي سيعزز دور Zeitview في عمليات وصيانة أصول الطاقة المتجددة ".

يتم الآن دعم أدوات فحص Heliolytics والتحليلات المتكاملة من قبل محرك معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في Zeitview. مع هذه الإضافة، تضاعف Zeitview مدى واتساع عملياتها الجوية وتضيف التضاريس والهندسة والمشتريات والبناء وحلول الطائرات دون طيار إلى Heliolytics، وكلها يمكن أن تترجم إلى نتائج أسرع وأكثر شمولاً للعملاء.

مع بيع Heliolytics إلى Zeitview، تواصل NovaSource Power Services تقديم أفضل برامج وخدمات الفحص الجوي لعملائها عبر Zeitview.

قال Timo Moeller، كبير مسؤولي النمو في NovaSource Power Services: "نسعد بمواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع فريق Heliolytics تحت اسم Zeitview". "ستعزز أدوات الفحص والبرمجيات المثيرة للإعجاب في Zeitview الرؤى التي نستخدمها حاليًا لدعم طلبات العمليات والصيانة. من الواضح أن فريق Zeitview يتفهم بعمق احتياجاتنا من البيانات وملتزم بتوفير خبرة مستمرة لا مثيل لها كمزودين للفحص الجوي لدعم نمونا".

من المتوقع الانتهاء من الدمج الكامل لعمليات Heliolytics والتقاط البيانات والبرمجيات في حل الطاقة الشمسية العالمي الرائد في السوق من Zeitview بحلول نهاية عام 2024.

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حول ZEITVIEW

بصفتك شريكًا واحدًا لعمليات الفحص الجوي عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والعقارات والاتصالات وأصول المرافق، تحظى Zeitview بثقة أكبر الشركات في جميع أنحاء العالم لتقديم رؤى سريعة ودقيقة تعمل على تحسين أداء الأصول وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة. من خلال الجمع بين أحدث برامج الفحص الجوي والقدرة على التقاط البيانات المرئية المتعمقة عبر الطائرات والطائرات دون طيار، تستفيد Zeitview من قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يوفر هذا الذكاء الجوي للعملاء رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي تقريبًا ويُمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل حول أهم أصولها على نطاق واسع.

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