Zeitview تستحوذ على Heliolytics، لتصبح الشركة الرائدة في السوق في عمليات الفحص الجوي لخلايا الطاقة الشمسية
التاريخ
9/7/2023 2:24:53 PM
(MENAFN- AETOSWire) )BUSINESS WIRE )--تأخذ Zeitview اليوم زمام المبادرة في عمليات الفحص الجوي المتقدمة للطاقة والبنية التحتية من خلال الاستحواذ على Heliolytics ، المتخصصة في أداء النظام الكهروضوئي (PV) من خلال الفحص الجوي والتحليلات المتكاملة. يتيح الاستحواذ على هذا القسم السابق من NovaSource Power Services الجمع بين رؤى بيانات Heliolytics وخبرة Zeitview في تقنيات الفحص الجوي. سينضم غالبية موظفي Heliolytics إلى Zeitview، وسيستمر وجود الفريق في تورنتو، بكندا. لم يتم الكشف عن مبلغ الصفقة.
قال Dan Burton، المؤسس والرئيس التنفيذي في Zeitview: "تعد Heliolytics شركة رائدة في صناعة الطاقة الشمسية وقد اكتسبت سمعة جديرة بالثناء لالتزامها الثابت بالجودة والدقة وقيم خدمة العملاء الاستثنائية - وهي قيم نتمسك بها بأعلى درجات التقدير". "إن خبرتهم وتفانيهم لهما قيمة كبيرة تساعدنا بينما نواصل تطوير حلول رائدة تعيد تعريف معايير الفحص في قطاع الطاقة المتجددة. نحن متحمسون لهذا الفصل التالي من رحلتنا، حيث تخلق فرقنا الموحدة حلاً كاملاً يُفيد السوق ".
بالنسبة لعملاء الطاقة المتجددة، يعزز هذا التعاون نهج Zeitview متعدد الأصول في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمرافق. بالنسبة لمالكي العقارات، فإنه يقدم رؤى مهمة حول أداء مرافقهم للطاقة الشمسية على السطح. بالنسبة لجميع العملاء، يتم أيضًا دمج العمليات الدولية لشركة Heliolytics في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ مع البصمة العالمية لشركة Zeitview في تلك المناطق نفسها.
قالت Jocelyne Moyer، رئيسة شركة Heliolytics: "إن توحيد الجهود مع Zeitview فرصة هائلة لتعزيز صناعة الطاقة المتجددة". بعد الاستحواذ، حصلت Moyer على لقب مديرة أولى للإستراتيجية والعمليات في Zeitview. "لدينا التزام مشترك مع Zeitview بشراكات العملاء العميقة، والابتكار القائم على العلم، والاستجابة التي لا مثيل لها لعملائنا العالميين. أنا متحمسة للانضمام إلى فريق القيادة وأتطلع إلى التعاون الذي سيعزز دور Zeitview في عمليات وصيانة أصول الطاقة المتجددة ".
يتم الآن دعم أدوات فحص Heliolytics والتحليلات المتكاملة من قبل محرك معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي في Zeitview. مع هذه الإضافة، تضاعف Zeitview مدى واتساع عملياتها الجوية وتضيف التضاريس والهندسة والمشتريات والبناء وحلول الطائرات دون طيار إلى Heliolytics، وكلها يمكن أن تترجم إلى نتائج أسرع وأكثر شمولاً للعملاء.
مع بيع Heliolytics إلى Zeitview، تواصل NovaSource Power Services تقديم أفضل برامج وخدمات الفحص الجوي لعملائها عبر Zeitview.
قال Timo Moeller، كبير مسؤولي النمو في NovaSource Power Services: "نسعد بمواصلة شراكتنا طويلة الأمد مع فريق Heliolytics تحت اسم Zeitview". "ستعزز أدوات الفحص والبرمجيات المثيرة للإعجاب في Zeitview الرؤى التي نستخدمها حاليًا لدعم طلبات العمليات والصيانة. من الواضح أن فريق Zeitview يتفهم بعمق احتياجاتنا من البيانات وملتزم بتوفير خبرة مستمرة لا مثيل لها كمزودين للفحص الجوي لدعم نمونا".
من المتوقع الانتهاء من الدمج الكامل لعمليات Heliolytics والتقاط البيانات والبرمجيات في حل الطاقة الشمسية العالمي الرائد في السوق من Zeitview بحلول نهاية عام 2024.
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حول ZEITVIEW
بصفتك شريكًا واحدًا لعمليات الفحص الجوي عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والعقارات والاتصالات وأصول المرافق، تحظى Zeitview بثقة أكبر الشركات في جميع أنحاء العالم لتقديم رؤى سريعة ودقيقة تعمل على تحسين أداء الأصول وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة. من خلال الجمع بين أحدث برامج الفحص الجوي والقدرة على التقاط البيانات المرئية المتعمقة عبر الطائرات والطائرات دون طيار، تستفيد Zeitview من قوة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يوفر هذا الذكاء الجوي للعملاء رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي تقريبًا ويُمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أفضل حول أهم أصولها على نطاق واسع.
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