Armis ترقي اثنين من قادة فريقها الداخلي إلى منصبي كبير مسؤولي التطوير ورئيس قسم المنتجات
التاريخ
9/7/2023 2:24:52 PM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Armis ،الشركة الرائدة في مجال رؤية الأصول وأمنها، اليوم عن تعيين اثنين من أعضاء فريقها الداخلي ضمن فريقها التنفيذي. Aviram Cohen سيعمل الآن كرئيس تنفيذي للتطوير (CDO)، بينما انتقلت Dana Gilboa إلى دور كبيرة مسؤولي المنتجات (CPO). تؤكد حركة الترقيات الداخلية هذه على التزام الشركة بدعم العملاء من خلال سطح الهجوم المتنامي لديهم والاستمرار في الريادة في ابتكارات وتقنيات النظام الأساسي.
قال Yevgeny Dibrov، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Armis: "من الضروري أن نبقى في طليعة الابتكار لضمان أننا نعمل باستمرار على تطوير منصتنا الحائزة على جوائز لتوقع وتلبية وتجاوز الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائنا العالمية. لدي ثقة كاملة في Dana وAviram لقيادة المسؤولية هنا في دوريهما الجديدين ضمن فريقنا التنفيذي، ونحن فخورون بتوليهما هذه الأدوار في هذا الوقت الحاسم من تطور الشركة."
وقالت Gilboa: "أنا متحمسة للبدء في دوري الجديد، مع العلم بالتأثير الكبير الذي تحدثه منصتنا في مساعدة الشركات العالمية والهيئات الحكومية على تحسين وضع الأمن السيبراني لديها. إن استخبارات الأصول والأمن السيبراني أمر بالغ الأهمية، إذ يعمل على حماية النطاق المعرض للهجوم بأكمله لدى المؤسسة وإدارة مكافحة التعرض للمخاطر السيبرانية في الوقت الحقيقي. يشرفني أن أتمكن من مواصلة المساهمة في مهمة Armis بصفتي مديرة البرنامج التنفيذي الخاص بها."
في وقت سابق من هذا العام، تم اعتبار Armis الشركة الأكثر ابتكارًا عالميًا في فئة الأمان من قِبل شركة Fast Company في قائمتها السنوية المرموقة للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم لعام 2023. كما حصلت على المرتبة رقم 14 في قائمة أكثر 50 شركة ابتكارًا في العالم .
وأضاف Cohen قائلاً: "في عالم سريع التطور بلا حدود، يصبح من الضروري البقاء في طليعة صناعة التكنولوجيا لتحقيق التوازن الفعال بين الابتكار والأمن. وArmis تساعد الشركات على تحقيق هذا التوازن، بينما تساهم في الوقت نفسه في صناعة الأمن السيبراني بشكل عام من خلال البحث والكشف عن نقاط الضعف. وأنا فخور بالمساهمة في هذه الجهود بصفتي الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية."
قال Nadir Izrael، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة Armis: "يظل فريق Armis مدفوعًا بقيمنا الأساسية دومًا. إن Dana وAviram يجسدان هذه المبادئ بكا قوة وحماس. وهما يساهمان بشكل كبير في Armis من خلال دور كل منهما، ويعتبران مكسبًا رائعًا لفريقنا التنفيذي. وإنني أهنئهما على منصبيهما الجديدين، ويغمرني الحماس بشأن ما سيجلبه لنا المستقبل."
وتأتي تعيينات Aviram وDana في أعقاب الإعلانات التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، بشأن أن Brian Gumbel تم تعيينه رئيسًا لـ Armis، وAlex Mosher تمت ترقيته إلى منصب كبير موظفي الإيرادات، وEfi Harari تم اختياره ليكون المدير القانوني للشركة.
تعتز Armis بثقة شركات التحليل والأبحاث الرائدة بها، بما في ذلك KLAS Research ، Information Services Group ، وGigaOm والمزيد .
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معلومات عن Armis
توفر شركة Armis، الشركة الرائدة في مجال رؤية الأصول وأمنها، أول منصة موحدة لاستخبارات الأصول في الصناعة مصممة لمعالجة سطح الهجوم الممتد الجديد الذي تنشئه الأصول المتصلة. تثق شركات Fortune 100 في الحماية المستمرة التي نوفرها في الوقت الفعلي لرؤية السياق الكامل لجميع الأصول المُدارة وغير المُدارة عبر تكنولوجيا المعلومات والسحابة وأجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة الطبية (IoMT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) وأنظمة التحكم الصناعية (ICS) ونظم 5G . وتوفر Armis إدارة الأصول السيبرانية الاستباقية وإدارة المخاطر والتنفيذ الآلي. وتعد Armis شركة خاصة ويقع مقرها في ولاية كاليفورنيا.
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