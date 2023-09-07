قال Yevgeny Dibrov، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Armis: "من الضروري أن نبقى في طليعة الابتكار لضمان أننا نعمل باستمرار على تطوير منصتنا الحائزة على جوائز لتوقع وتلبية وتجاوز الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائنا العالمية. لدي ثقة كاملة في Dana وAviram لقيادة المسؤولية هنا في دوريهما الجديدين ضمن فريقنا التنفيذي، ونحن فخورون بتوليهما هذه الأدوار في هذا الوقت الحاسم من تطور الشركة."

وقالت Gilboa: "أنا متحمسة للبدء في دوري الجديد، مع العلم بالتأثير الكبير الذي تحدثه منصتنا في مساعدة الشركات العالمية والهيئات الحكومية على تحسين وضع الأمن السيبراني لديها. إن استخبارات الأصول والأمن السيبراني أمر بالغ الأهمية، إذ يعمل على حماية النطاق المعرض للهجوم بأكمله لدى المؤسسة وإدارة مكافحة التعرض للمخاطر السيبرانية في الوقت الحقيقي. يشرفني أن أتمكن من مواصلة المساهمة في مهمة Armis بصفتي مديرة البرنامج التنفيذي الخاص بها."

في وقت سابق من هذا العام، تم اعتبار Armis الشركة الأكثر ابتكارًا عالميًا في فئة الأمان من قِبل شركة Fast Company في قائمتها السنوية المرموقة للشركات الأكثر ابتكارًا في العالم لعام 2023. كما حصلت على المرتبة رقم 14 في قائمة أكثر 50 شركة ابتكارًا في العالم .

وأضاف Cohen قائلاً: "في عالم سريع التطور بلا حدود، يصبح من الضروري البقاء في طليعة صناعة التكنولوجيا لتحقيق التوازن الفعال بين الابتكار والأمن. وArmis تساعد الشركات على تحقيق هذا التوازن، بينما تساهم في الوقت نفسه في صناعة الأمن السيبراني بشكل عام من خلال البحث والكشف عن نقاط الضعف. وأنا فخور بالمساهمة في هذه الجهود بصفتي الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية."

قال Nadir Izrael، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة Armis: "يظل فريق Armis مدفوعًا بقيمنا الأساسية دومًا. إن Dana وAviram يجسدان هذه المبادئ بكا قوة وحماس. وهما يساهمان بشكل كبير في Armis من خلال دور كل منهما، ويعتبران مكسبًا رائعًا لفريقنا التنفيذي. وإنني أهنئهما على منصبيهما الجديدين، ويغمرني الحماس بشأن ما سيجلبه لنا المستقبل."

وتأتي تعيينات Aviram وDana في أعقاب الإعلانات التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، بشأن أن Brian Gumbel تم تعيينه رئيسًا لـ Armis، وAlex Mosher تمت ترقيته إلى منصب كبير موظفي الإيرادات، وEfi Harari تم اختياره ليكون المدير القانوني للشركة.

تعتز Armis بثقة شركات التحليل والأبحاث الرائدة بها، بما في ذلك KLAS Research ، Information Services Group ، وGigaOm والمزيد .

لمعرفة المزيد عن منصة Armis لذكاء الأصول والأمن، يرجى زيارة الموقع التالي:

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات عن الفرص الوظيفية في Armis هنا:

معلومات عن Armis

توفر شركة Armis، الشركة الرائدة في مجال رؤية الأصول وأمنها، أول منصة موحدة لاستخبارات الأصول في الصناعة مصممة لمعالجة سطح الهجوم الممتد الجديد الذي تنشئه الأصول المتصلة. تثق شركات Fortune 100 في الحماية المستمرة التي نوفرها في الوقت الفعلي لرؤية السياق الكامل لجميع الأصول المُدارة وغير المُدارة عبر تكنولوجيا المعلومات والسحابة وأجهزة إنترنت الأشياء والأجهزة الطبية (IoMT) والتكنولوجيا التشغيلية (OT) وأنظمة التحكم الصناعية (ICS) ونظم 5G . وتوفر Armis إدارة الأصول السيبرانية الاستباقية وإدارة المخاطر والتنفيذ الآلي. وتعد Armis شركة خاصة ويقع مقرها في ولاية كاليفورنيا.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.