طرق لمحاربة الشعور بالركود
التاريخ
9/7/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Al Watan) مضغ العلكة: وجدت إحدى الدراسات أن مضغ العلكة يحسن اليقظة، ويزيد السعادة، ويحسن وقت رد الفعل بالمقارنة مع المشاركين الذين لم يمضغوا العلكة.
انظر إلى صور الحيوانات اللطيفة: وفقا لدراسة يابانية، فإن النظر إلى الصور اللطيفة في العمل يمكن أن يحسن مزاجك، ويعزز إنتاجيتك.
استمع إلى الموسيقى: الألحان المناسبة يمكن أن تحفزك على الفور. ولتعزيز اليقظة والذاكرة والتركيز والمزاج، استمع إلى الموسيقى المتفائلة والحيوية. يمكن أن تساعدك الموسيقى الآلية في زيادة تركيزك، لأنك لن تفكر في كلمات الأغاني خلال عملك.
تعرض لأشعة الشمس: الضوء هو الدواء، والقليل من ضوء الشمس يمكن أن يحسن مزاجك ويعزز طاقتك. حتى لو لم يكن لديك الكثير من الوقت أو الفرص للحصول على بعض الشمس في أثناء النهار، يمكن لبضع دقائق أن تحدث فرقًا كبيرًا في مستويات الطاقة لديك.
استخدم الكافيين لكن بشكل صحيح: الكافيين، الذي يبدأ مفعوله بالكامل خلال نحو 30 دقيقة، يمكن أن يساعدك في الشعور بمزيد من اليقظة، ولكنه يمكن أن يبقى في نظامك لمدة تصل إلى 8 ساعات، لذا يجب استخدامه بحكمة.
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