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طرق لمحاربة الشعور بالركود

9/7/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Al Watan) مضغ العلكة: وجدت إحدى الدراسات أن مضغ العلكة يحسن اليقظة، ويزيد السعادة، ويحسن وقت رد الفعل بالمقارنة مع المشاركين الذين لم يمضغوا العلكة.
انظر إلى صور الحيوانات اللطيفة: وفقا لدراسة يابانية، فإن النظر إلى الصور اللطيفة في العمل يمكن أن يحسن مزاجك، ويعزز إنتاجيتك.
استمع إلى الموسيقى: الألحان المناسبة يمكن أن تحفزك على الفور. ولتعزيز اليقظة والذاكرة والتركيز والمزاج، استمع إلى الموسيقى المتفائلة والحيوية. يمكن أن تساعدك الموسيقى الآلية في زيادة تركيزك، لأنك لن تفكر في كلمات الأغاني خلال عملك.
تعرض لأشعة الشمس: الضوء هو الدواء، والقليل من ضوء الشمس يمكن أن يحسن مزاجك ويعزز طاقتك. حتى لو لم يكن لديك الكثير من الوقت أو الفرص للحصول على بعض الشمس في أثناء النهار، يمكن لبضع دقائق أن تحدث فرقًا كبيرًا في مستويات الطاقة لديك.
استخدم الكافيين لكن بشكل صحيح: الكافيين، الذي يبدأ مفعوله بالكامل خلال نحو 30 دقيقة، يمكن أن يساعدك في الشعور بمزيد من اليقظة، ولكنه يمكن أن يبقى في نظامك لمدة تصل إلى 8 ساعات، لذا يجب استخدامه بحكمة.

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