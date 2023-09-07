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مون سنايبر اليابانية تستعد للهبوط على القمر

9/7/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت اليابان اليوم صاروخًا من طراز ( إتش-2 إيه ) يحمل مركبة تابعة لوكالة الفضاء الوطنية للهبوط على القمر، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية لتأجيل عملية الإطلاق 3 مرات في غضون أسبوع واحد خلال الشهر الماضي.
وأفادت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء أإن الصاروخ انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي كما هو مخطط له، مشيرة إلى أن الصاروخ يحم مركبة فضاء تابعة لوكالة الاستكشاف اليابانية يطلق عليها اسم ( مون سنايبر )، بسبب تقنيتها التجريبية الدقيقة للهبوط. ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر في أوائل العام المقبل 2024.

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