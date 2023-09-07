مون سنايبر اليابانية تستعد للهبوط على القمر
التاريخ
9/7/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت اليابان اليوم صاروخًا من طراز ( إتش-2 إيه ) يحمل مركبة تابعة لوكالة الفضاء الوطنية للهبوط على القمر، وذلك بعد أن أدت الأحوال الجوية لتأجيل عملية الإطلاق 3 مرات في غضون أسبوع واحد خلال الشهر الماضي.
وأفادت الوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء أإن الصاروخ انطلق من مركز تانيجاشيما الفضائي كما هو مخطط له، مشيرة إلى أن الصاروخ يحم مركبة فضاء تابعة لوكالة الاستكشاف اليابانية يطلق عليها اسم ( مون سنايبر )، بسبب تقنيتها التجريبية الدقيقة للهبوط. ومن المقرر أن تهبط المركبة على سطح القمر في أوائل العام المقبل 2024.
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