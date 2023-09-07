جُزر السعودية تجذب أنظار العالم

جُزر السعودية تجذب أنظار العالم
التاريخ
9/7/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تتمتع المملكة بتنوع طبيعي ومناخي هائل من سهول وجبال وصحاري ووديان، بالإضافة إلى شريط ممتد على طول سواحل البحر الأحمرغربا، والخليج العربي شرقا، والتي لفتت إليها أنظار السياح من كل أنحاء العالم.
فالمملكة التي تعددت فيها المعالم والوجهات، وعُرفت في العالم بما تملكه من تراث وتاريخ، واشتهرت بسياحة الانطلاق نحو الاستكشافوالمغامرة في الصحاري والنشاطات البرية، تمتلك أيضا نحو 3400 كيلومتر من الشواطئ والجزر على طول سواحل البحر الأحمر والخليجالعربي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع السياحية الكبرى، التي تعد قيمة مضافة للسياحة السعودية مثل نيوم، وآمالا، والبحر الأحمر،وغيرها. التي ستسهم في دفع عجلة نمو القطاع للإسهام بنحو 10٪ من الناتج المحلي، بحلول العام 2030.
وشهدت الحركة السياحية في المملكة نشاطا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث نجحت في جذب ملايين السياح والزوار للاستمتاع بتلكالمقومات والوجهات السياحية الكبرى، التي تمتد من تبوك شمالا، وجزر أملج التي تبلغ نحو 104 جزر، تتمتع بالنقاء والهدوء والسحروالجمال، مرورا بينبع وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وصولا إلى جزر فرسان الكبرى، ذلك الأرخبيل المبهر بجماله وأشجاره وحياتهالفطرية النادرة.
ومن الشمال إلى الجنوب على ساحل البحر الأحمر، تمتلك المملكة نحو 1150 جزيرة، بالإضافة إلى 150 جزيرة أخرى في مياه الخليجالعربي بالساحل الشرقي، والذي يمتد بطول 1000 كيلومتر، وتشتهر فيه شواطئ العقير، الذي تختلط فيه الخضرة بمياه الخليج الزرقاء،و"نصف القمر" الذي يحتضن مياه الخليج في صورة خلابة، بالإضافة إلى شواطئ الخبر ورأس تنورة والقطيف والجبيل، والتي تتميزجميعها بالهدوء والنخيل والمرافق السياحية الراقية.
وتستقطب المملكة أعدادا كبيرة من هواة الشواطئ والأنشطة البحرية بالمنطقة والعالم للاستمتاع بتلك الوجهات والتجارب المذهلة، وخاصة بعدأن أصبحت زيارة المملكة أكثر يسرّا وسهولة من أي وقت مضى؛ بعد توفر عدة أنواع من التأشيرات لزيارة المملكة، وهي: تأشيرة الزائرالالكترونية تشمل مواطني 59 دولة، وتتيح الزيارة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، أو زيارة الأهل والأصدقاء أو حضورالفعاليات والمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى 7 فئات هم المقيمين في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، أوحاملي تأشيرات المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الشنجن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأخيراً تأشيرة المرور التي تتيحالإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة للعابرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس، قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية. وبإمكان الراغبين فيالقدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية"
للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.
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