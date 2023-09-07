جُزر السعودية تجذب أنظار العالم

فالمملكة التي تعددت فيها المعالم والوجهات، وعُرفت في العالم بما تملكه من تراث وتاريخ، واشتهرت بسياحة الانطلاق نحو الاستكشافوالمغامرة في الصحاري والنشاطات البرية، تمتلك أيضا نحو 3400 كيلومتر من الشواطئ والجزر على طول سواحل البحر الأحمر والخليجالعربي، بالإضافة إلى عدد من المشاريع السياحية الكبرى، التي تعد قيمة مضافة للسياحة السعودية مثل نيوم، وآمالا، والبحر الأحمر،وغيرها. التي ستسهم في دفع عجلة نمو القطاع للإسهام بنحو 10٪ من الناتج المحلي، بحلول العام 2030.

وشهدت الحركة السياحية في المملكة نشاطا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث نجحت في جذب ملايين السياح والزوار للاستمتاع بتلكالمقومات والوجهات السياحية الكبرى، التي تمتد من تبوك شمالا، وجزر أملج التي تبلغ نحو 104 جزر، تتمتع بالنقاء والهدوء والسحروالجمال، مرورا بينبع وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وصولا إلى جزر فرسان الكبرى، ذلك الأرخبيل المبهر بجماله وأشجاره وحياتهالفطرية النادرة.

ومن الشمال إلى الجنوب على ساحل البحر الأحمر، تمتلك المملكة نحو 1150 جزيرة، بالإضافة إلى 150 جزيرة أخرى في مياه الخليجالعربي بالساحل الشرقي، والذي يمتد بطول 1000 كيلومتر، وتشتهر فيه شواطئ العقير، الذي تختلط فيه الخضرة بمياه الخليج الزرقاء،و"نصف القمر" الذي يحتضن مياه الخليج في صورة خلابة، بالإضافة إلى شواطئ الخبر ورأس تنورة والقطيف والجبيل، والتي تتميزجميعها بالهدوء والنخيل والمرافق السياحية الراقية.

وتستقطب المملكة أعدادا كبيرة من هواة الشواطئ والأنشطة البحرية بالمنطقة والعالم للاستمتاع بتلك الوجهات والتجارب المذهلة، وخاصة بعدأن أصبحت زيارة المملكة أكثر يسرّا وسهولة من أي وقت مضى؛ بعد توفر عدة أنواع من التأشيرات لزيارة المملكة، وهي: تأشيرة الزائرالالكترونية تشمل مواطني 59 دولة، وتتيح الزيارة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، أو زيارة الأهل والأصدقاء أو حضورالفعاليات والمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى 7 فئات هم المقيمين في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، أوحاملي تأشيرات المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الشنجن، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، وأخيراً تأشيرة المرور التي تتيحالإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة للعابرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس، قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية. وبإمكان الراغبين فيالقدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية"

للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.