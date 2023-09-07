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كادحون صغار برتبة رجال

9/7/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من صغر سنهم، حيث إنهم لم يتموا العقد الثاني من أعمارهم، وجد عدد من الصبية والشباب أنفسهم مضطرين لأن يحملوا على عواتقهم مسؤوليات ثقيلة، اضطرتهم للبحث عن أي عمل يسد حاجات أسرهم، ويلبي طلباتها الضرورية.
وبينما ضحى بعض هؤلاء بمستقبلهم العلمي من أجل أسرهم، يجتهد آخرون في العمل بعد مدارسهم، عصرا أو ليلا، ويواصلون تحصيلهم الدراسي صباحا، باذلين أقصى جهد ممكن، لإعالة أو المساعدة في إعالة ذويهم.
واستحق هؤلاء الكادحون الصغار لقب ((الرجال)) الذين لم يكتفوا بالجلوس ولوم الحظ، بل شمروا عن سواعد العمل، وانطلقوا إلى ميادينه مبكرين.
من المرحلة المتوسطة
قال عبدالكريم عادل (19 عاما) إنه بدأ العمل منذ كان في المرحلة المتوسطة (14 عاما). وأوضح: ((تحملت مسؤولية الأسرة منذ سن صغيرة، كون والدي معاقا، فبحثت مبكرا عن عمل، وحالفني الحظ بالعمل في محل ملابس وعطور من الـ4 عصرا حتى الـ10 مساء، وكنت أدرس في الصباح، ثم عملت في محل آخر وآخر، كي أنفق على نفسي وعائلتي. وكلما كبر أشقائي زادت مصاريفهم، ولكن ولله الحمد أمنت لهم طلباتهم، وبعد حصولي على الثانوية العامة قدمت على عدد من الوظائف الحكومية، ولم يحالفني الحظ بالحصول على أي منها)).
بدوره، أضاف شقيقه الأصغر محمد (18 عاما، بدأ العمل منذ كان في الـ15 من عمره): ((تخرجت في الثانوية العامة هذا العام، وأدين بالشكر لله ثم لأخي الأكبر الذي كان لنا السند والأمان، حيث كان يكافح منذ صغره، كي لا نحتاج أحدا، وعقب تخرجي قدمت على عدد من الوظائف وما زلت أنتظر. لكني وجدت حاليا عملا كموظف استقبال في أحد الفنادق، حيث أعمل من العصر حتى الليل، حتى أساعد شقيقي في مصاريف البيت والأسرة)).
نقل مدرسي
أكد فارس وحمد ناصر معلاق أنهما عملا منذ كانا في سن الـ14 في أعمال كثيرة، وتعاونا حتى جمعا مبلغا من المال مكنهما من شراء سيارة مناسبة، بدآ العمل عليها بتوصيل الطلاب الصغار من أبناء وبنات الجيران، ليعيلا أسرتهما، لأن والدهما بلا عمل، وأسرتهما كبيرة العدد.
وأشارا إلى أنهما خلال العطل المدرسية، وتوقف توصيل الطلاب، يعملان على توصيل الطلبات، حتى تخرجهما من المدرسة، وحصولهما على الوظيفة المناسبة.
دراجة أبو سالم
على دراجته ذات العجلات الثلاث التي أهداها له أحد فاعلي الخير، يحمل أبو سالم، وهو شاب نحيل ومصنف على أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، منذ نحو 6 أعوام ترمس الشاي وعددا من الأكواب وبعض أعواد النعناع، وكذلك حزم من الفجل والجرجير التي يحصل عليها من أحد المزارع، ويقود إلى مكان اعتاده وعرفه فيه كثيرون بجوار أحد الأسواق التجارية، حيث يبيع الشاي هناك. كما يبيع الخضراوات التي حصل عليها، والبليلة في بعض الأحيان.
ويعمل أبو سالم (21 عاما) على فترتين، تنتهي الأولى عند الظهيرة، ثم يعود إلى بيته قبل أن يرجع إلى مكان طاولته المعتادة من بعد العصر حتى العاشرة مساء.
القهوة والشاي
وجد الشاب محمد عبدالله (19 عاما) في إعداد القهوة والشاي والنعناع والزنجبيل خلال المناسبات فرصة لإعالة نفسه وأسرته.
وبيّن أنه تعلم إعداد كل تلك الأشياء منذ كان في الـ14 من عمره من خلال مرافقته عددا من أقاربه، وأنه أتقنها، وصار ماهرا ومطلوبا عند كثيرين في مناسباتهم، موضحا أنه يعمل خلال المناسبات من الـ4 عصرا حتى انتهاء المناسبة (عادة في حدود الـ11 مساء)، حيث يتسلم أجره ويعود إلى منزله منهكا، وهو بهذه الطريقة يساعد والده الذي لا يملك وظيفة أو عملا.
كشك صغير
بيّن صالح عبدالرحمن الفقير (19 عاما) أنه منذ بضع سنوات بدأ أعمالا عدة، حتى يساعد والده. وقال: ((كنت أحصل على مبالغ بسيطة أساعد والدي بالجزء الأعظم منها، ويتبقى جزء صغير بدأت أدخل به ما يمكن أن نسميه ((الجمعيات))، بمعنى أوفر مع بعض الأقارب وغيرهم، واتسلم مبلغا مجمعا ومعقولا. وبهذه الطريقة، وبعد حصولي على الثانوية، ومحاولاتي الكثيرة للحصول على وظيفة، استطعت أن أجمع رأس مال بسيطا من ((الجمعيات)) الكثيرة التي شاركت فيها، واستأجرت كشكا صغيرا في مجمع لبيع أجهزة الجوال، وبدأت أبيع الإكسسوارات الخاصة بأجهزة الجوال، ثم بدأت أتوسع قليلا في تجارتي بالمحل، ولله الحمد تسير الأمور على ما يرام)).
حراج الخردة
بدوره، رأى محمد حسين (16 عاما) أنه وجد ضالته في حراج الخردة، حيث كان يرافق عمه منذ الصغر. وقبل 3 أعوام، بدأ يعتمد على نفسه، مع تعرفه أكثر وأكثر على أسرار الحراج. وقال: ((أوجد في الحراج منذ وقت مبكر، أي منذ الثانية ظهرا، واستقبل القادمين للحراج، واشتري من الراغبين بيع ما لديهم كثيرا من الحاجيات، سواء لوحدي أو بالمشاركة مع بعض الزملاء، وأعيد بيعها بمكسب لا بأس به، ونتقاسم ما دفعناه وما كسبناه، وأعود إلى بيتي، لأقدم ما تيسر مما جنيته للوالد، كي يعينه على مصروف الأسرة)).
ـ ظروف قاسية دفعت شبابا صغارا للعمل المبكر
ـ الصغار يعملون في مهن متنوعة، من بيع الشاي إلى التجارة
ـ أغلب الصغار يعملون بشكل مؤقت في انتظار فرصة الوظيفة
مهن يعمل بها الصغار
ـ باعة في محلات ملابس وعطور
ـ موظفو استقبال في وحدات سكنية
ـ باعة شاي وقهوة
ـ باعة إكسسوارات لأجهزة الجوال

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