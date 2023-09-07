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مبالغات بالمخاوف من الروبوتات

9/7/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يستولي الهلع على كثيرين مع الخطوات المتسارعة المذهلة التي يشهدها عالم التقنية، واختراق الروبوتات التي تزداد قدراتها وتتسع مجالات تطبيقاتها لعالمنا، وتمكين هذه الكائنات الاصطناعية من تأدية مهام وأدوار لم تكن تخطر في السابق على بال.
وكلما أوغلنا في التقدم، ازدادت المخاوف من أن الربوتات ستحل محل البشر، وستحيلهم إلى البطالة، وهو ما يحاول بعض المختصين نفيه، ساعين إلى التهدئة من تلك المخاوف التي يرون أنها مبالغة أكثر من واقعا.
الاستحواذ على الوظائف
يقر المتخصص في هندسة البرمجيات وتقنية المعلومات، عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بنجران المهندس علي آل عتيق بأن الروبوتات تتجه للاستحواذ على المهن والوظائف وأن هذا هو ما يثير هلع كثيرين، لكنه يرى أنه بالعودة إلى المهارات الجديدة التي ستنمو في غضون السنوات الـ5 المقبلة يبدو أنه لن يتم الاستغناء عن العمل البشري، خصوصًا الإبداع والتفكير النقدي والابتكار والوظائف التي تفترض توافر الذكاء العاطفي وحل المشكلات المعقدة غير الرياضية والحسابية.
وقال ((هناك اتجاهات فكرية تُحذِر من التطور المُفرط والفائق للآلة الذكية، وتحذر من نشوب حربٍ مُقبلة بين البشر والآلات، يقابلها اتجاه يدعو إلى الاحتفاء بعصر الآلات الهجينة التي ستمكن الإنسان من تجاوُز ضعفه)).
استبدال السلوكيات
يضيف آل عتيق: ((من المهم أن ندرك أن الروبوتات ستتولى المهام الروتينية التي تستغرق كثيراً من الوقت لو قام بها البشر، لكن لن يكون سهلا استبدال العواطف والسلوكيات البشرية التي يتعرف عليها العملاء والجمهور، وحتى اليوم ما زال العملاء يفضلون التحدث إلى ممثلي خدمة العملاء البشريين على برامج الروبوت عندما يواجهون مشكلة)).
مهارات غير قابلة للاستغناء
يؤكد آل عتيق أن ((الشركات تحتاج دائمًا إلى رئيس تنفيذي أو مديرين يتمتعون بذكاء عاطفي قوي ومهارات أخرى موجهة نحو العمل الجماعي. وبالمثل قد لا يستبدل الذكاء الاصطناعي بسهولة دورًا أو خدمة إبداعية تتطلب من الموظفين التفكير خارج الصندوق أو تجربة شيء لم يتم القيام به بعد)).
وينصح ((للمحافظة على وظيفتك بأفضل طريقة ودرء خطر سيطرة الروبوتات عليها عليك تحديد المهارات والسمات التي لا يمكن الاستغناء عنها والتركيز عليها وتحسينها كلما استطعت، فمثلا يمكنك اتباع دورة في مهارة تتسم بالإبداع مثل التحدث أمام الجمهور أو الكتابة أو التصميم الجرافيكي، وبهذا لو تغيرت تغيرت وظيفتك يمكنك الانتقال بسهولة إلى دور آخر، وقد تبدو أكثر قيمة لمدير التوظيف لامتلاكك مجموعة مهارات لوجستية وإبداعية)).
تأثير على النمط
يشدد آل عتيق على تأثير الروبوتات على نمط حياتنا وعلاقاتنا الاجتماعية، وقال ((تم تطوير برامج الدردشة الآلية لتوفير علاقات افتراضية لأولئك الذين يشعرون بالعزلة أو الوحدة، وستحدث الآلات ثورة في التعارف عبر الإنترنت من خلال تحسين المنصات الحالية باستخدام خوارزميات جديدة توفر مزيدًا من التوفيق بين الأشخاص)).
محفوفة بالغموض
بالرغم مما تقدمه التقنيات الحديثة في رفع الجودة وزيادة الإمكانات وكفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية، فإن آل عتيق يرى أنها ما زالت محفوفة بالغموض أو المبالغة التي ترفع مستوى التوقعات وتشكل صورة غير واقعية؟
بيئة مناسبة
يعتقد الخبير التقني طارق الجاسر أن التقدم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة هيأ بيئة مناسبة للروبوت مثل الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والبلوك تشين وغيرها، وهذا أضاف ممكنات للروبوت جعلته مساندًا للإنسان في الخدمات، الصناعة، الرعاية الصحية، الإنقاذ، الفضاء، الأمن والسلامة، إضافة إلى توفيره فرصا وظيفية واعدة مثل البرمجيات وهندستها وهندسة الروبوت والمهن التصنيعية والتقنية فيه.
ويضيف ((جميع المجالات الآن باتت متصلة ببعضها أكثر عبر التقنيات وعبر تمكين المبتكرين ورواد الأعمال، حيث أصبح الروبوت الآن متوفر بشكل افتراضي وبشكل واقعي للقيام بمهام كثيرة مساعدة، مثل المراقبة المنزلية للصغار في المنزل، وخدمة الزبائن في المطاعم، وعمليات التنظيف اليومية بأوقات وأماكن محددة، وهذا كله ونحن مازلنا في بداية الطريق ما يعني أن الفرص متاحة لدخول هذا المجال الذي يتوقع أن يكون له مستقبل فاعل)).
مجالات متعددة
يشير الجاسر إلى أن الشركات العالمية مثل أمازون وعلي بابا وغيرها بدأت استخدام الروبوتات في مستودعاتها الكبيرة، وباتت تعتمد كليًا أو جزئيًا على الروبوت لجلب المنتجات لمندوب التوصيل وفرزها بسرعة من المستودعات، كما يتم استخدامها في بعض الأماكن للتعقيم والتنظيف)).
ويتابع ((مع ذلك فإن الروبوتات تبقى بحاجة إلى متابعة حالاتها على الأخص إذا ما تعطلت، ناهيك عن حاجتها إلى الصيانة وشحن الطاقة، وهذا كله ما يزال في أماكن كثيرة بحاجة إلى التدخل البشري)).
‏ولكنه يضيف ((بالرغم من التحديات أمام الروبوتات، فإن لها فوائدها، وتبقى بحاجة إلى مورد أصيل وهو عقول الشباب الذين عليهم دخول هذا المجال الواسع، ومن المؤكد أن التقنيات الناشئة ستوجد مسارات تعليمية كثيرة، وتوفر وظائف نوعية متخصصة جديدة وذات طلب عالٍ مستقبلًا، وتفتح أسواق مزدهرة، وستفتح مجالات للأسئلة من نوع: كيف تجد شريكًا مبرمجًا وأنت صانع هاردوير، أو كيف ستجد السوق المناسبة والفكرة المناسبة وتدعمها بالتجارب والتطوير والبحث؟)).
في الميزان
يرجح كثيرون كفة التواصل الاجتماعي البشري على حساب ما توفره الروبوتات من خدمات فيما يتعلق بالمنازل، ويرى مهدي آل شرية، وهو رب أسرة، أن الروبوت قد يحقق فوائد على مستوى مراقبة الأطفال ونقل صورة حية للوالدين مما يوفر لهما الطمأنينة والراحة أثناء عدم وجودهم في المنزل، كما يمكن للروبوتات التفاعل صوتيًا مع الأطفال ما يوفر لهم وسيلة ترفيه وتسلية، لكنه بالمقابل لا يخلو من سلبيات تتعلق عند استخدام الكاميرات والميكروفونات في المنزل بمخاوف بشأن خصوصية الأطفال والبيانات الشخصية، حيث يمكن أن يكون استخدام الروبوتات في مراقبة الأطفال هدفًا لاختراق التقنية والتجسس.
كما أنه يرى أن التفاعل البشري بالغ الأهمية لتطوير الصغار، على عكس التعامل مع الروبوتات التي تؤثر سلبًا على التفاعل الاجتماعي الطبيعي بين الأطفال وأفراد عائلتهم.
مبررات تقلل حجم المبالغة من الروبوتات
ـ لن تستحوذ على كل المهن والوظائف
ـ الأعمال النمطية المتكررة هي مجالها الأوسع
ـ دورها ما يزال قاصرًا على مستوى التعامل الاجتماعي
ـ ما تزال قاصرة عن تحقيق التواصل البشري الذي يفضله العملاء
ـ تحتاج دومًا إلى المتابعة على مستوى الصيانة والشحن وغيرها
ـ تخلق فرصًا وظيفية عدة لها علاقة بمهارات الإبداع والابتكار

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