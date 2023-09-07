1.2٪ نمو الاقتصاد السعودي خلال الربع الثاني من 2023
التاريخ
9/7/2023 2:21:39 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2) مقارنةً بما كان عليه الفترة نفسها من العام السابق 2022م, وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وأفادت نتائج التقرير أن الأنشطة غير النفطية حققت خلال الربع الثاني من عام 2023م نموًا إيجابيًا بنسبة (6.1) مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة (2.3) مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (4.3) مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق. وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته (0.2) مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م.
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