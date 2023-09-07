تراجع حجم التجارة الخارجية للصين
التاريخ
9/7/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت واردات وصادرات الصين من حيث القيمة باليوان بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 27.08 تريليون يوان (حوالي 3.76 تريليونات دولار أمريكي) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية عن الهيئة العامة للجمارك في الصين أن الصادرات نمت بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 15.47 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أغسطس، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.3 في المئة عن العام السابق إلى 11.61 تريليون يوان. وتراجعت التجارة الخارجية للصين في أغسطس وحده، بنسبة 2.5 في المئة عن العام السابق، لكنها توسعت بنسبة 3.9 في المئة مقارنة مع شهر يوليو.
MENAFN07092023000089011017ID1107028949
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.