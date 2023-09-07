Thursday, 07 September 2023 10:37 GMT

تراجع حجم التجارة الخارجية للصين

9/7/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al Watan) انخفضت واردات وصادرات الصين من حيث القيمة باليوان بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 27.08 تريليون يوان (حوالي 3.76 تريليونات دولار أمريكي) في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.
ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية عن الهيئة العامة للجمارك في الصين أن الصادرات نمت بنسبة 0.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 15.47 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أغسطس، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1.3 في المئة عن العام السابق إلى 11.61 تريليون يوان. وتراجعت التجارة الخارجية للصين في أغسطس وحده، بنسبة 2.5 في المئة عن العام السابق، لكنها توسعت بنسبة 3.9 في المئة مقارنة مع شهر يوليو.

MENAFN07092023000089011017ID1107028949

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث