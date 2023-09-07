تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفط
التاريخ
9/7/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء والتوقعات الاقتصادية في الصين.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا، لتصل إلى 90.36 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 0412 بتوقيت جرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 29 سنتًا، مسجلةً 87.25 دولارًا للبرميل.
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