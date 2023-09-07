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تراجع أسعار النفط

9/7/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al Watan) تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل المخاوف بشأن الطلب خلال موسم الشتاء والتوقعات الاقتصادية في الصين.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 24 سنتًا، لتصل إلى 90.36 دولارًا للبرميل، بحلول الساعة 0412 بتوقيت جرينتش، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 29 سنتًا، مسجلةً 87.25 دولارًا للبرميل.

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