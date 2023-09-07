الجوف الزراعية: لن يتم البدء في تنفيذ مشروع شراء الطاقة الشمسية إلا بشروط
التاريخ
9/7/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية أنه لن يتم البدء في تنفيذ مشروع شراء الطاقة الناتجة من الطاقة الشمسية من شركة أنجي الفرنسية للطاقة إلا بعد الحصول على كافة التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة واتباع الإجراءات النظامية في ذلك.
وفي بيان للشركة على تداول قالت: إنه لا يوجد أثر مالي للتغير الحاصل.
MENAFN07092023000089011017ID1107028947
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.