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الجوف الزراعية: لن يتم البدء في تنفيذ مشروع شراء الطاقة الشمسية إلا بشروط

9/7/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية أنه لن يتم البدء في تنفيذ مشروع شراء الطاقة الناتجة من الطاقة الشمسية من شركة أنجي الفرنسية للطاقة إلا بعد الحصول على كافة التصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة واتباع الإجراءات النظامية في ذلك.
وفي بيان للشركة على تداول قالت: إنه لا يوجد أثر مالي للتغير الحاصل.

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