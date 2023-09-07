موماكس تكشف عن منتجاتها الجديدة في حفل بالرياض

نظمت شركة "موماكس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، حفل إطلاق منتجاتها الجديدة في قاعة الفريدة للاحتفالاتوالمؤتمرات بمدينة الرياض أول أمس الثلاثاء، 5 أغسطس 2023.

وشهد حفل الإطلاق حضور وفد رفيع المستوى من شركة "موماكس" برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة جون تشينغ إلى جانب حضور كبيرمن ممثلي الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الجوالات في المملكة.

رؤية "موماكس" للمستقبل

وأعربت "موماكس" خلال الحفل عن تطلعاتها الكبيرة وخططها الطموحة لتوسيع وجودها في السوق من خلال شراكتها مع ركن الشريف.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة "جون" إلى طموح الشركة في تحقيق نجاح باهر في الشرق الأوسط والأسواق العالمية من خلال تقديممنتجات تكنولوجية مبتكرة وذات جودة عالية.

منتجات جديدة ومبتكرة

وستقوم الشركة بتقديم منتجات جديدة ومبتكرة إلى الأسواق بفضل مجموعة من الكفاءات المميزة لديها.

وتتميز المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها ضمن سلسلة "Flow" بتقنيات مبتكرة تغيّر مفهوم الأجهزة الذكية.

وتعتمد هذه التقنيات على تكنولوجيا متقدمة معتمدة من قبل Apple، ومن المقرر طرح هذه المنتجات في نهاية اكتوبر 2023، لتصبح متاحةفي منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.

عن "موماكس"

تأسست شركة "موماكس" في عام 2003، ومنذ ذلك الحين أصبحت رائدة في تقديم ملحقات الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة، وأثبتتكفاءتها كأفضل علامة تجارية في هونغ كونغ للسنوات الثلاث الأخيرة؛ بفضل تفرُّدها وتميُّزها في هذا القطاع.

وللمزيد من المعلومات حول منتجات "موماكس" وجديدها من خلال وكيلها المعتمد ركن الشريف shareefcornerوفروعه في المملكةالعربية السعودية، والتي سيوفرها قريبًا لدى شركائه المعتمدين.