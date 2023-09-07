موماكس تكشف عن منتجاتها الجديدة في حفل بالرياض
التاريخ
9/7/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al Watan)
نظمت شركة "موماكس"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، حفل إطلاق منتجاتها الجديدة في قاعة الفريدة للاحتفالاتوالمؤتمرات بمدينة الرياض أول أمس الثلاثاء، 5 أغسطس 2023.
وشهد حفل الإطلاق حضور وفد رفيع المستوى من شركة "موماكس" برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة جون تشينغ إلى جانب حضور كبيرمن ممثلي الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا الجوالات في المملكة.
رؤية "موماكس" للمستقبل
وأعربت "موماكس" خلال الحفل عن تطلعاتها الكبيرة وخططها الطموحة لتوسيع وجودها في السوق من خلال شراكتها مع ركن الشريف.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة "جون" إلى طموح الشركة في تحقيق نجاح باهر في الشرق الأوسط والأسواق العالمية من خلال تقديممنتجات تكنولوجية مبتكرة وذات جودة عالية.
منتجات جديدة ومبتكرة
وستقوم الشركة بتقديم منتجات جديدة ومبتكرة إلى الأسواق بفضل مجموعة من الكفاءات المميزة لديها.
وتتميز المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها ضمن سلسلة "Flow" بتقنيات مبتكرة تغيّر مفهوم الأجهزة الذكية.
وتعتمد هذه التقنيات على تكنولوجيا متقدمة معتمدة من قبل Apple، ومن المقرر طرح هذه المنتجات في نهاية اكتوبر 2023، لتصبح متاحةفي منطقة الشرق الأوسط والأسواق العالمية.
عن "موماكس"
تأسست شركة "موماكس" في عام 2003، ومنذ ذلك الحين أصبحت رائدة في تقديم ملحقات الأجهزة الذكية والتقنيات الحديثة، وأثبتتكفاءتها كأفضل علامة تجارية في هونغ كونغ للسنوات الثلاث الأخيرة؛ بفضل تفرُّدها وتميُّزها في هذا القطاع.
وللمزيد من المعلومات حول منتجات "موماكس" وجديدها من خلال وكيلها المعتمد ركن الشريف shareefcornerوفروعه في المملكةالعربية السعودية، والتي سيوفرها قريبًا لدى شركائه المعتمدين.
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