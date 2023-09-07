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وزارة العدل تطلق تطبيق البورصة العقارية

9/7/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة العدل، إطلاق تطبيق البورصة العقارية على متجري أبل ستور، وجوجل بلاي، وذلك بالتزامن مع تدشين وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، البورصة العقارية رسميًا مطلع الأسبوع الماضي.
وأوضحت وزارة العدل، أن تطبيق البورصة العقارية، يأتي ضمن قنواتها الرقمية، التي تقدم الخدمات العدلية للمستفيدين، عبر إجراءات إلكترونية ميسرة على مدار الساعة، ما يختصر الوقت والجهد عليهم.
وبيّنت الوزارة، أن التطبيق يتيح تداول العقارات بيعًا وشراءً، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، كما يتيح أيضًا خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلامات العقارية بكل يسر وسهولة وموثوقية؛ ما يعزز المرونة والشفافية في القطاع.
يذكر أن البورصة العقارية تعد نموذجًا فريدًا بوصفها منصة لتداول العقارات "بيع وشراء"، مع المزيد من الخدمات كالرهون وما يتعلق بها، وتحديث الصكوك إلى جانب خدمات الدمج والفرز، وتقدم البورصة خدماتها على مدار الساعة.
ويمكن تحميل التطبيق من متجر آبل ستور عبر الراب .
فيما كما يمكن تحميله عبر جوجل بلاي عبر الراب .

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