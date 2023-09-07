22 شاغرا وظيفيا في هيئة النقل

22 شاغرا وظيفيا في هيئة النقل
التاريخ
9/7/2023 2:21:38 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للنقل عن توفر 22 شاغرا وظيفيا في عددٍ من التخصصات الهندسية والإدارية والفنية.
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