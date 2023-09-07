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في لندن..الإعلان عن حدث تاريخي في رياضة الملاكمة بالرياض

9/7/2023 2:21:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتضن العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 مؤتمر الإعلان عن أهم حدث تاريخي لرياضة المُلاكمة والذي سيجمع بين تايسون فيوري (بطل العالم للوزن الثقيل) وفرانسيس أنجانو (البطل السابق في بطولة القتال النهائي للوزن الثقيل) في موقعة مُثيرة ومُنتظرة ستُقام في العاصمة السعودية (28 أكتوبر المُقبل) في افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.

ومن المُقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية؛ بحضور الملاكمين العالميين، والعديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية للحديث عن تفاصيل الموقعة التي ستحتضنها العاصمة الرياض.

ويُعد النزال المُرتقب من أهم المواجهات في التاريخ لمعرفة من هو "أشرس رجل على وجه الأرض" وفقًا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية.

تجدر الإشارة إلى أن عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض) تحتضن أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء،حيث استقبل ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والتي تتناسب مع مختلف الأعماروالفئات.

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