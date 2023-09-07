في لندن..الإعلان عن حدث تاريخي في رياضة الملاكمة بالرياض

في لندن..الإعلان عن حدث تاريخي في رياضة الملاكمة بالرياض
التاريخ
9/7/2023 2:21:37 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتضن العاصمة البريطانية لندن اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023 مؤتمر الإعلان عن أهم حدث تاريخي لرياضة المُلاكمة والذي سيجمع بين تايسون فيوري (بطل العالم للوزن الثقيل) وفرانسيس أنجانو (البطل السابق في بطولة القتال النهائي للوزن الثقيل) في موقعة مُثيرة ومُنتظرة ستُقام في العاصمة السعودية (28 أكتوبر المُقبل) في افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة.
ومن المُقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية؛ بحضور الملاكمين العالميين، والعديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية للحديث عن تفاصيل الموقعة التي ستحتضنها العاصمة الرياض.
ويُعد النزال المُرتقب من أهم المواجهات في التاريخ لمعرفة من هو "أشرس رجل على وجه الأرض" وفقًا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية.
تجدر الإشارة إلى أن عاصمة المملكة العربية السعودية (الرياض) تحتضن أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء،حيث استقبل ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والتي تتناسب مع مختلف الأعماروالفئات.
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