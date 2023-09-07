السفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين من أعاصير محتملة

السفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين من أعاصير محتملة
التاريخ
9/7/2023 2:21:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع آثار الأعاصير المحتملة خلال الأيام القادمة، داعية المواطنين الموجودين فيها، إلى اتخاذالحيطة والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث.
كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ، وذلك من خلال رقم الطوارئ 09055833862 .
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