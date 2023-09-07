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السفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين من أعاصير محتملة

9/7/2023 2:21:37 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت السفارة السعودية في اليابان، أنها تتابع آثار الأعاصير المحتملة خلال الأيام القادمة، داعية المواطنين الموجودين فيها، إلى اتخاذالحيطة والتقيد بالتعليمات المتعلقة بالكوارث.

كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ، وذلك من خلال رقم الطوارئ 09055833862 .

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