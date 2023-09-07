أسبوع باریس یحتفي بالفائزین في جائزة العلا للتصمیم

أسبوع باریس یحتفي بالفائزین في جائزة العلا للتصمیم
التاريخ
9/7/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Al Watan) ￼￼أعلنت "فنون العلا"، أسماء الفائزین الخمسة في "جائزة العلا للتصمیم"، التي لاقت إقبالا واسعا من مصممین ناشئین ومحترفین، أظھروا مواھبھم في أعمال إبداعیة مستوحاة من تراث العلا، ومناظرھا الطبیعیة، وموروثاتھا الفنیة.
وجاء إعلان الفائزین ضمن "أسبوع باریس للتصمیم" إلى جانب الخمسة الآخرین الذین تأھلوا إلى المرحلة النھائیة، حیث تعرض أعمالھم الإبداعیة المخصصة للبیع في معرض أطلقه المصمم العالمي إیرفیه سوفاج في "جالیري أم أر" بالعاصمة الفرنسیة، وذلك خلال الفترة بین 8 و 16 سبتمبر الجاري.
ویأتي الاحتفاء بالفائزین كأحد مبادرات الھیئة الملكیة لمحافظة العلا من أجل الارتقاء بمجالات التصمیم والإبداع والابتكار في العلا؛ لتحقیق استراتیجیة "رؤیة العلا" الھادفة إلى دعم وتنویع الاقتصاد، وتمكین المواھب. ویرافقھ طرح كتاب بعنوان "إصدارات مدرسة الدیرة"، في حین یترقب إعلان تدشین إقامة العلا للتصمیم، وافتتاح مساحة العلا للتصمیم.
وضمت قائمة الأعمال الفائزة، "طوى" لاستدیو "شدة" في السعودیة، و"مجموعة الشاي النبطیة" لإیكس، غونجان غوبتا المصممة الرائدة للمنتجات في الھند، و"أراضي العلا: مجموعة تقدیم التمر" لطیب، وھي تصمیم لبناني سعودي مشترك، و"مجموعة البخور التراثیة" للتونسیة سارة حفیظ، و"فانوس الزیت" للمصممة الفرنسیة إیمان ملاح.
من جانبھا، أثنت نورا الدبل المدیر التنفیذي للإدارة العامة للفنون والصناعات الإبداعیة بالھیئة، على التصامیم المشاركة في الجائزة، وقالت: "لقد عكست أعمال الفائزین طبیعة وتراث العلا ببراعة، على غرار إصدارات مدرسة الدیرة"، مشیرة إلى إطلاق أول إقامة للتصمیم بالعلا في أكتوبر المقبل، ومساحة العلا للتصمیم مطلع العام 2024.
وأضافت: "تعكس ھذه المبادرات التزام العلا بفتح آفاق التصمیم بطرق مبدعة ودینامیكیة"، متطلعة إلى رعایة ھذه المبادرات الطموحة التي تحول العلا إلى مركز للتصمیم في المنطقة، ومحطة تفاعل بین ُنخب المصممین المحلیة والعالمیة.
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