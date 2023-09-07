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أسبوع باریس یحتفي بالفائزین في جائزة العلا للتصمیم

9/7/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Al Watan) ￼￼أعلنت "فنون العلا"، أسماء الفائزین الخمسة في "جائزة العلا للتصمیم"، التي لاقت إقبالا واسعا من مصممین ناشئین ومحترفین، أظھروا مواھبھم في أعمال إبداعیة مستوحاة من تراث العلا، ومناظرھا الطبیعیة، وموروثاتھا الفنیة.
وجاء إعلان الفائزین ضمن "أسبوع باریس للتصمیم" إلى جانب الخمسة الآخرین الذین تأھلوا إلى المرحلة النھائیة، حیث تعرض أعمالھم الإبداعیة المخصصة للبیع في معرض أطلقه المصمم العالمي إیرفیه سوفاج في "جالیري أم أر" بالعاصمة الفرنسیة، وذلك خلال الفترة بین 8 و 16 سبتمبر الجاري.
ویأتي الاحتفاء بالفائزین كأحد مبادرات الھیئة الملكیة لمحافظة العلا من أجل الارتقاء بمجالات التصمیم والإبداع والابتكار في العلا؛ لتحقیق استراتیجیة "رؤیة العلا" الھادفة إلى دعم وتنویع الاقتصاد، وتمكین المواھب. ویرافقھ طرح كتاب بعنوان "إصدارات مدرسة الدیرة"، في حین یترقب إعلان تدشین إقامة العلا للتصمیم، وافتتاح مساحة العلا للتصمیم.
وضمت قائمة الأعمال الفائزة، "طوى" لاستدیو "شدة" في السعودیة، و"مجموعة الشاي النبطیة" لإیكس، غونجان غوبتا المصممة الرائدة للمنتجات في الھند، و"أراضي العلا: مجموعة تقدیم التمر" لطیب، وھي تصمیم لبناني سعودي مشترك، و"مجموعة البخور التراثیة" للتونسیة سارة حفیظ، و"فانوس الزیت" للمصممة الفرنسیة إیمان ملاح.
من جانبھا، أثنت نورا الدبل المدیر التنفیذي للإدارة العامة للفنون والصناعات الإبداعیة بالھیئة، على التصامیم المشاركة في الجائزة، وقالت: "لقد عكست أعمال الفائزین طبیعة وتراث العلا ببراعة، على غرار إصدارات مدرسة الدیرة"، مشیرة إلى إطلاق أول إقامة للتصمیم بالعلا في أكتوبر المقبل، ومساحة العلا للتصمیم مطلع العام 2024.
وأضافت: "تعكس ھذه المبادرات التزام العلا بفتح آفاق التصمیم بطرق مبدعة ودینامیكیة"، متطلعة إلى رعایة ھذه المبادرات الطموحة التي تحول العلا إلى مركز للتصمیم في المنطقة، ومحطة تفاعل بین ُنخب المصممین المحلیة والعالمیة.

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