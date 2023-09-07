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وول ستريت تفتح على انخفاض بفعل مخاوف التضخم

9/7/2023 2:21:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews) تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح يوم الخميس، إذ أدت بيانات طلبات إعانة البطالة التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تفاقم المخاوف إزاء التضخم المستمر بينما يترقب المستثمرون تعليقات من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في وقت لاحق يوم الخميس.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 92.01 نقطة، أو 0.27 بالمئة، عند الفتح إلى 34351.18 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 30.93 نقطة، أو 0.69 بالمئة، إلى 4434.55 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 197.37 نقطة، أو 1.42 بالمئة، إلى 13675.11 نقطة.


رويترز

MENAFN07092023000202011048ID1107028936

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