وول ستريت تفتح على انخفاض بفعل مخاوف التضخم
التاريخ
9/7/2023 2:21:26 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح يوم الخميس، إذ أدت بيانات طلبات إعانة البطالة التي جاءت أضعف من المتوقع إلى تفاقم المخاوف إزاء التضخم المستمر بينما يترقب المستثمرون تعليقات من كبار مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) في وقت لاحق يوم الخميس.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 92.01 نقطة، أو 0.27 بالمئة، عند الفتح إلى 34351.18 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 30.93 نقطة، أو 0.69 بالمئة، إلى 4434.55 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 197.37 نقطة، أو 1.42 بالمئة، إلى 13675.11 نقطة.
رويترز
MENAFN07092023000202011048ID1107028936
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